徳島ガンバロウズに年賀状を贈ろう企画 各賞受賞作品の発表！
株式会社がんばろう徳島
いつも徳島ガンバロウズへ温かいご声援ありがとうございます。
新年企画として募集した「徳島ガンバロウズ 年賀状企画」に、たくさんの心温まる応援メッセージやイラストをお寄せいただき、誠にありがとうございました。
このたび、選手・スタッフが一通一通に目を通し、想いのこもった作品の中から各賞の受賞者が決定しましたので、お知らせいたします。
徳島ガンバロウズ大賞
somaさま
チェック＆バロウ賞
イギーさま
チェック＆バロウ賞
koharu.さま
#0 ルーズベルト・アダムス賞
はらちゃん 様
#2 塚本雄貴賞
A 様
#4 テイブリオン・ドーソン賞
ワタル 様
#10 ハンター コート賞
I 様
#11 ライアン・ローガン賞
さんたま 様
#12 松本礼太賞
れな 様
#13 岩松永太郎賞
N 様
#14 綱井勇介賞
N 様
#15 鶴田美勇士賞
わたぬき 様
#18 中務敏宏賞
K 様
#19 クリス・マクラフリン賞
サエ214 様
＃21 デイビッド・コンゴロー賞
ぴぴょ～ 様
＃52 青山晃也賞
N 様
#77 森山修斗賞
チョコミント 様
HC 小林康法賞
rei 様
【会社情報】
■会社名：株式会社がんばろう徳島
■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）
■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2
■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営
■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市
■公式サイト https://gambarous.jp/
「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。