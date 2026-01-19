定額制のアバター型AI面接ツール『Our AI面接』がリセールパートナー（販売代理店）募集を強化。プログラムの概要資料も無料公開。【JetB株式会社】

JetB株式会社『Our AI面接』がリセールパートナー（販売代理店）募集を強化

JetB株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：竹内勇人、以下「JetB」）は、定額制のアバター型AI面接サービス『Our AI面接』の「リセールパートナー（販売代理店）制度」の募集を強化することを発表いたします。

本制度は、在庫リスクのないSaaSプロダクトの販売を通じて、企業の採用課題解決とパートナー企業の収益拡大を同時に実現する取り組みとなっています。

『Our AI面接』リセールパートナー（販売代理店）制度の3つの特徴

リセールパートナー概要資料（無料） :https://ai-mensetsu.jp/documents/wh025/?utm_source=prtimes&utm_medium=whp025

パートナー様にとって「提案しやすく、利益が出やすい」仕組みを構築しました。

『Our AI面接』について

- 圧倒的な提案のしやすさと導入ハードルの低さ『Our AI面接』は競合ツールと比較しても珍しい「定額制」を採用しています。月額の予算が明確なため、クライアントの決裁が下りやすく、導入のハードルが低いのが特徴です。また、1ヶ月無料で全機能を試せるトライアルアカウントの発行により、「論より証拠」でスムーズなクロージングが可能です。- 在庫リスクゼロ・ノルマ原則なしSaaS商材のため、仕入れや在庫リスクは一切ありません。厳しい販売ノルマも設けていないため、貴社のペースで無理なく販売活動を行っていただけます。- ストック収入による経営安定化コンサルティングや求人広告運用など、自社の既存商材と組み合わせた柔軟な提案が可能です。契約が継続する限り収益が発生するストック型ビジネスモデルにより、貴社の経営基盤強化に貢献します。詳細資料（無料） :https://ai-mensetsu.jp/documents/wh025/?utm_source=prtimes&utm_medium=whp025

『Our AI面接』は、従来の高額な「従量課金型」や「無機質な録画面接」とは一線を画すサービスです。

「定額制」で、月額7.5万円から使い放題。親しみやすい3Dアバターが応募者の緊張を和らげ、本音を引き出します。

一次面接から評価レポート作成までを自動化し、採用工数を劇的に削減します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OaONT9JpXgU ]充実の支援体制

パートナー様が営業活動に専念できるよう、万全のバックアップ体制を整えています。

- 営業支援: 提案資料やサービス理解を深める研修動画をご提供します。- デモ環境無償提供: 商談で実際にサービスをお見せできるデモアカウントを無償で発行します。- 技術サポート: 技術的なご質問に本部が対応いたします。『Our AI面接』の販売と親和性が高い企業様

『Our AI面接』は以下のような事業を行う企業様ととくに相性が良いプロダクトです。

『Our AI面接』リセールパートナー（販売代理店）制度に関するお問い合わせ

- 求人広告代理店、人材紹介会社、採用コンサルティング会社- OA機器販社、システムインテグレーター- その他、法人向け商材をお持ちの企業様

まずは制度の詳細や報酬条件をご案内する「個別相談会」にご参加ください。

以下のURLよりお問い合わせいただけます。

※お問い合わせ内容に「リセールパートナー希望」とご記載ください。

■JetB株式会社について

お問い合わせ :https://ai-mensetsu.jp/inquiry/?utm_source=prtimes&utm_medium=whp025

JetB株式会社は、AI関連事業を行う東京都新宿区の企業。生成AIを活用したSaaSプロダクト『うちのAI』や定額制のAI面接サービス『Our AI面接』の開発、生成AI企業研修サービス『AI Switch』の提供などAI分野の幅広い事業を展開。また、LLMO（AIO）に最適化された特許取得のCMSである『JetCMS』や、AIライティングツール『うちのライター』の開発・提供を通して生成AIを活用したコンテンツマーケティング支援も行う。AIにWeb発注相談ができるWeb媒体『優良WEB』の運営も行っている。

コーポレートサイト :https://jetb.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=whp024本件に関するお問い合わせ先

JetB株式会社 イノベーション事業部：佐々木 健人

TEL：03-5919-0044

E-mail：info@ai-mensetsu.jp

公式サイト：Our AI面接(https://ai-mensetsu.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=whp024)