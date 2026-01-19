コインランドリー「ブルースカイランドリー」 全国385店舗体制へ2026年1月に新たに4店舗オープン

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、コインランドリー「ブルースカイランドリー」を2026年1月に全国4店舗新規オープンいたします。

今回の出店により、ブルースカイランドリーは全国385店舗体制へと広がります。

各地域での出店を一つひとつ積み重ねることで、日常の洗濯を支える身近な存在として、多くの方の暮らしに寄り添ってきました。

今後もブルースカイランドリーは、「コインランドリーのあるライフスタイル」を通じて、家事の負担軽減や時間のゆとりを生み出し、毎日の暮らしをより快適にする店舗づくりを全国で進めてまいります。

■ブルースカイランドリー 2026年1月新規オープン店舗情報

◇すべて2026年1月30日(木)オープン

・ブルースカイランドリー ダイレックス今治石井店

〒794-0006 愛媛県今治市石井町1丁目4番29号

営業時間：24時間営業

・ブルースカイランドリー スーパーセンタートライアル花巻店

〒025-0072 岩手県花巻市四日町三丁目21番11号

営業時間：24時間営業

・ブルースカイランドリー ダイナム長野佐久店

〒384-0301 長野県佐久市臼田1566-2

営業時間：24時間営業

※本店舗は災害対応型ランドリーではありません

・ブルースカイランドリー ロシナンテ福島西店--

〒960-8056 福島県福島市八島田字樋ノ口27

営業時間：24時間営業

■快適に使えるブルースカイランドリーの特長

ブルースカイランドリーでは、スタッフが9:00～12:00に常駐し、清掃・安全確認を徹底しています。また、コールセンターや監視カメラの設置により、いつでも安心してご利用いただける環境を整えています。

自社開発の精算機「ブルスカなび3」により、現金に加え、チャージ、QRコード、クレジット、電子マネー、交通系ICなど多様な決済方法に対応。さらに、LINE公式アカウントを通じて、機器の空き状況確認やクーポン配信など、スマートフォンひとつで便利にご利用いただけます。

■日常と地域をつなぐ取り組み

ブルースカイランドリーでは、日常の利便性に加え、地域とのつながりを大切にした店舗運営を行っています。全国385店舗のうち、274店舗が災害対応型ランドリーとして整備されており、万一の際にも地域の暮らしを支える役割を担えるよう取り組みを進めています。

また、子ども服リユース活動（「“もったいない”が誰かのために。」）を通じて、子育て世帯の負担軽減と資源循環の促進を目的とした活動も展開しており、現在186店舗で実施しています。