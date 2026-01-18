住んで分かった暮らしのリアル

株式会社プレサンスコーポレーション

※プレサンス アージュ公式HPより ※完売済物件

株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社である株式会社プレサンス住販は、プレサンス アージュ公式ホームページにて弊社新築戸建てをご購入いただいたお客様のインタビュー記事をアップするページがリニューアルいたしました！

実際に暮らし始めたご家族のリアルな体験談を届けることで、これから住まい探しをされる方々に、より具体的な生活イメージを持っていただくことを目的としています。



■ 企画概要

本企画では、当社の分譲住宅をご購入いただいたお客様にご協力いただき、

・お家探しのきっかけ

・お家探しでこだわったポイント

・購入の決め手

・実際の暮らしについて ・これからのどのような暮らしにしていきたいか

などをインタビュー形式で掲載しています。

写真を交えながら、住み始めてから気付いたポイントや、実際の暮らしのリアルな声をお届けすることで、資料だけでは伝わりきらない情報を発信していきます。





■ インタビュー記事の魅力

◎ 家族ごとの“リアルな声” 物件資料だけでは分からない、実際の感想を紹介しています。

◎ 間取り・設備の使い勝手を具体的に紹介 「リビングや収納の広さ」「設備・仕様」「キッチンの便利さ」など、実体験から生まれた具体的なコメントを掲載。

◎ これから家探しをする方の比較検討材料に ご家族構成・働き方・ライフスタイルごとに異なる視点があり、それぞれのご家庭に近いケースを参考にできます。

今後も新たなインタビュー記事を随時追加してまいりますので、ぜひ公式ホームページをご覧ください。





【各種サイト】

・プレサンス アージュ公式ホームページ

URL：https://www.pressance-arge.com/

・プレサンス アージュ公式ホームページ（購入者の声ページ）

URL：https://www.pressance-arge.com/voices





【会社概要】



〈株式会社プレサンス住販〉

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

※プレサンス アージュ 枚方リバーシティ（枚方市）外観イメージ ※分譲済

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/

〈株式会社プレサンスコーポレーション〉

株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。

URL：https://www.pressance.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンス住販 CX戦略室

電話番号：0120-705-090

メールアドレス：cx-team@pressance-jyuhan.co.jp