住んで分かった暮らしのリアル

株式会社プレサンスコーポレーション



※プレサンス アージュ公式HPより　※完売済物件


株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社である株式会社プレサンス住販は、プレサンス アージュ公式ホームページにて弊社新築戸建てをご購入いただいたお客様のインタビュー記事をアップするページがリニューアルいたしました！


実際に暮らし始めたご家族のリアルな体験談を届けることで、これから住まい探しをされる方々に、より具体的な生活イメージを持っていただくことを目的としています。



■ 企画概要


本企画では、当社の分譲住宅をご購入いただいたお客様にご協力いただき、


・お家探しのきっかけ
・お家探しでこだわったポイント
・購入の決め手
・実際の暮らしについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・これからのどのような暮らしにしていきたいか　　　
などをインタビュー形式で掲載しています。



写真を交えながら、住み始めてから気付いたポイントや、実際の暮らしのリアルな声をお届けすることで、資料だけでは伝わりきらない情報を発信していきます。




■ インタビュー記事の魅力


◎ 家族ごとの“リアルな声”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物件資料だけでは分からない、実際の感想を紹介しています。


◎ 間取り・設備の使い勝手を具体的に紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「リビングや収納の広さ」「設備・仕様」「キッチンの便利さ」など、実体験から生まれた具体的なコメントを掲載。


◎ これから家探しをする方の比較検討材料に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご家族構成・働き方・ライフスタイルごとに異なる視点があり、それぞれのご家庭に近いケースを参考にできます。




今後も新たなインタビュー記事を随時追加してまいりますので、ぜひ公式ホームページをご覧ください。




【各種サイト】


・プレサンス アージュ公式ホームページ　


URL：https://www.pressance-arge.com/


・プレサンス アージュ公式ホームページ（購入者の声ページ）


URL：https://www.pressance-arge.com/voices




【会社概要】



〈株式会社プレサンス住販〉


株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。




※プレサンス アージュ 枚方リバーシティ（枚方市）外観イメージ　※分譲済

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/



〈株式会社プレサンスコーポレーション〉


株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。


URL：https://www.pressance.co.jp/











【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社プレサンス住販 CX戦略室


電話番号：0120-705-090


メールアドレス：cx-team@pressance-jyuhan.co.jp