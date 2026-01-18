住んで分かった暮らしのリアル
※プレサンス アージュ公式HPより ※完売済物件
株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社である株式会社プレサンス住販は、プレサンス アージュ公式ホームページにて弊社新築戸建てをご購入いただいたお客様のインタビュー記事をアップするページがリニューアルいたしました！
実際に暮らし始めたご家族のリアルな体験談を届けることで、これから住まい探しをされる方々に、より具体的な生活イメージを持っていただくことを目的としています。
■ 企画概要
本企画では、当社の分譲住宅をご購入いただいたお客様にご協力いただき、
・お家探しのきっかけ
・お家探しでこだわったポイント
・購入の決め手
・実際の暮らしについて ・これからのどのような暮らしにしていきたいか
などをインタビュー形式で掲載しています。
写真を交えながら、住み始めてから気付いたポイントや、実際の暮らしのリアルな声をお届けすることで、資料だけでは伝わりきらない情報を発信していきます。
■ インタビュー記事の魅力
◎ 家族ごとの“リアルな声” 物件資料だけでは分からない、実際の感想を紹介しています。
◎ 間取り・設備の使い勝手を具体的に紹介 「リビングや収納の広さ」「設備・仕様」「キッチンの便利さ」など、実体験から生まれた具体的なコメントを掲載。
◎ これから家探しをする方の比較検討材料に ご家族構成・働き方・ライフスタイルごとに異なる視点があり、それぞれのご家庭に近いケースを参考にできます。
今後も新たなインタビュー記事を随時追加してまいりますので、ぜひ公式ホームページをご覧ください。
【各種サイト】
・プレサンス アージュ公式ホームページ
URL：https://www.pressance-arge.com/
・プレサンス アージュ公式ホームページ（購入者の声ページ）
URL：https://www.pressance-arge.com/voices
【会社概要】
〈株式会社プレサンス住販〉
株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。
※プレサンス アージュ 枚方リバーシティ（枚方市）外観イメージ ※分譲済
URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/
〈株式会社プレサンスコーポレーション〉
株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。
URL：https://www.pressance.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社プレサンス住販 CX戦略室
電話番号：0120-705-090
メールアドレス：cx-team@pressance-jyuhan.co.jp