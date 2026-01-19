大学受験特化の学習管理型予備校「逆転合格特化塾」が、志望校ごとの対策が以前より重要だと考える理由
大学受験特化の学習管理型予備校「逆転合格特化塾」では、近年の大学受験において志望校ごとの対策がこれまで以上に重要になっていると考えています。
これまで、国公立大学や早稲田大学・慶應義塾大学をはじめとする難関大学を目指す受験生を指導する中で、大学受験を取り巻く環境が大きく変化していることを、現場で強く感じてきました。
本記事では、そうした指導現場の視点から、なぜ今「志望校ごとの対策」が不可欠になっているのかについて整理します。
受験生が今、必ず考えるべき3つの変化
1．一般入試だけでなく、複数の入試方式を前提にした戦略が必要になっている
かつては、特に国公立大学では一般入試が主流でした。しかし近年では、東北大学・九州大学・京都大学などの難関大学でも、総合型選抜や推薦入試を活用する受験生が増加しています。
さらに、英検などの英語資格を活用して一般入試を有利に進めたいと考える受験生も増えており、
現在の大学受験は
- 一般入試
- 総合型選抜・推薦入試
- 英語資格対策
を並行して検討する前提になりつつあります。
その結果、どの対策にどれくらいの時間をかけるのかという「時間配分」そのものが、合否に影響する重要な要素になっています。
2．学校で対策できない分野が増えているという現実
高校で主に指導されるのは、大学受験一般入試の主要5教科（英語・数学・国語・理科・社会）です。一方で、次のような分野については、十分な指導を受けにくいケースも少なくありません。
- 英検のリスニング・ライティング・スピーキング対策
- 総合型選抜・推薦入試に必要な面接・小論文・グループディスカッション・事前書類の準備
もちろん、学校の先生が個別に対応してくれる場合もありますが、毎年、直前期になってから対策を始める受験生が多いというのも実情です。
その結果、複数の対策を同時に進めなければならないにもかかわらず、
- 優先順位がつけられない
- 時間配分がうまくいかない
- 非効率な学習になってしまう
といった課題を抱える受験生が増えています。
3．やる気や努力だけでは乗り越えにくい受験構造になっている
これまで2000名以上の受験生を個別に指導してきましたが、「やる気がある受験生ほど成果が出る」という単純な構造ではなくなってきていると感じています。
現在の大学受験では、
- 今の自分の立ち位置を客観的に把握する力
-
複数の選択肢を整理し、戦略的に判断する力
-
科目・分野ごとの適切な時間配分
といった、学習を設計・管理する力がより重要になっています。
志望校・学部ごとの対策が重要になる理由
逆転合格特化塾で指導してきた中で、合格に近づきやすい受験生には、ある共通点があります。それは、比較的早い段階で志望校が学部まで明確になっているという点です。
同じ大学であっても、学部によって
- 出題形式
- 難易度
- 必要とされる語彙レベル
- 強化すべき分野
は大きく異なります。
志望校・学部が早期に決まることで、
- 使う参考書を絞り込める
- 過去問を見据えたカリキュラムを初期から組める
- 無駄な学習を減らし、時間配分を最適化できる
といったメリットが生まれ、結果として合格までのスピードが大きく変わる傾向が見られます。
逆転合格特化塾が大切にしている考え方
逆転合格特化塾では、大学受験を
- 志望校・学部に特化した対策
- 受験本番までの学習を日単位で管理すること
この2つを軸に考えています。
授業を受けること自体を目的にするのではなく、
「合格に向けて、毎日何をすべきか」を明確にし続けることが重要だと考えています。
最後に 現在の大学受験では、
- 学校で教えてくれない分野への対応
- 複数の入試方式を見据えた時間配分
- モチベーションを維持しながら学習を続ける仕組み
この3つが、これまで以上に求められています。
逆転合格特化塾では、こうした背景を踏まえ、受験生一人ひとりが納得感を持って受験に向き合えるよう、学習設計や指導体制の改善を続けています。
塾長メッセージ
逆転合格特化塾塾長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」
塾長メッセージ
大学受験は、制度や選択肢が増えたことで「努力量」だけでは成果につながりにくい構造になっています。志望校や学部ごとの違いを理解し、限られた時間をどう配分するか。今まではモチベーションややる気が最重要視されていた大学受験において今後その設計力が今後ますます重要になると考えています。
運営会社・関連サービス
運営会社：スタディチェーン株式会社
会社公式サイト
https://study-chain.jp
大学受験特化の学習管理型予備校
逆転合格特化塾
https://medicalcoach.jp
英検対策専門塾
英検コーチ
https://eikencoach.com
総合型選抜・推薦入試対策
総合型選抜コーチ
https://aocoach.jp
東大受験専門オンライン指導
東大コーチ
https://toudaicoach.com
英語学習サービス
SMART英語塾
https://smacolo.jp