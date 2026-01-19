合同会社CLO Virtual Fashion Japan

中国・上海 - 3Dファッション技術およびエンドツーエンドのデジタルソリューションを提供する大手企業である CLO Virtual Fashion（以下「CLO」）は、Style3D を運営する Zhejiang Lingdi Digital Technology Co. Ltd.（以下「Linctex」）に対して提起していたコンピュータソフトウェアの著作権侵害訴訟において、中国の裁判所である中国浙江省高級人民法院（以下「裁判所」）より終局的かつ拘束力のある勝訴判決を得たことを、本日ご報告いたします。この判決により、数年にわたる法的紛争が終結し、CLOの中核となる知的財産権が司法によって強固に保護されることが明確になりました。また、本判決は、知的財産保護の強化とビジネス環境の改善に対する中国の断固たる姿勢を示すとともに、公正な競争に向けた業界の重要な基準を打ち立てるものとなりました。

本判決によると、裁判所は綿密な審理の結果、Linctex が CLO のソフトウェアのクラック版（不正コピー版）を「長期的、大規模かつ頻繁」に商業的に使用し、CLOの著作権を故意に侵害した事実を明確に認定しました。この行為は、法的に保護された CLO のコンピュータソフトウェアの著作権を直接侵害するものです。裁判所は、Linctex 側の「公正な使用（フェアユース）」の抗弁を退け、その使用が直接的な商業目的であったことを明言しました。この判決により、CLO の正当な権利および利益に対し、司法による最終的かつ全面的な保護が与えられました。

CLO Virtual Fashion のCEOである Simon Kim は次のように述べています。「違反の深刻さを認定してくださった中国司法当局に対し、心より敬意を表し感謝申し上げます。この結果は、中国が知的財産保護をいかに重視しているかを如実に反映しています。これはルールを尊重し遵守することの重要性について、業界全体に対して極めて重要なメッセージを送るものであり、当社としても、中国市場へのコミットメントを一層強化する決意を新たにする契機となりました。私たちがこの訴訟を提起したのは、自社のイノベーションを守るためだけではなく、デジタルファッションのエコシステム全体の安定性を守るためでもあります。各ブランドや企業にとって、自社が依拠しているツールは、安定的かつ安全であり、かつ健全な基盤の上に構築されているものでなければなりません。」

さらに Simon Kim は次のように強調しました。「中国市場に対する CLO のコミットメントは長期的かつ揺るぎないものです。今後も、ローカライズされた製品開発、迅速な技術サポート、そしてエコシステムパートナーとの深い連携を通じて、中国ファッション業界のデジタルトランスフォーメーションを支援し続けてまいります。」

本判決により、Linctex には、すべての侵害行為を直ちに停止し、CLO に賠償金を支払うことが命じられました。

CLO は今後も世界的な海賊版対策への取り組みを継続し、デジタルファッション分野におけるすべてのクリエイターと企業のために、公正で競争力のある安全な環境の確保に尽力してまいります。

CLO Virtual Fashion について

「Clothing（衣類）」という言葉に由来する CLO Virtual Fashion は、2009年の設立以来、人々がファッションを伝え、消費する方法を変革し続けています。衣服シミュレーションにおける15年以上の研究開発実績を持ち、最先端の3D布シミュレーションアルゴリズムを通じて、デジタル衣服に関連するあらゆる要素をデジタル的に統合・集約することで市場をリードしています。3Dファッションデザインソフトウェア、デジタルアセット管理およびデザイン開発コラボレーションプラットフォーム、さらにEコマース上のバーチャル試着といった消費者向けサービスに至るまで、CLO Virtual Fashion のすべての製品とサービスは相互に接続されており、クライアントとユーザーにより統合された体験を提供しています。

