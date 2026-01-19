´Ú¹ñÈ¯¡¦VALORANT¥Áー¥à½é¡ª¸ø¼°¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤«¤éÁª¼ê¤È¤Î1ÂÐ1¥Á¥ã¥Ã¥È¤Þ¤Çb.stage¡¢e¥¹¥Ýー¥ÄÌ¾Ìç¥Áー¥à¡ÖGen.G¡×VALORANT¸ø¼°¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¸ø³«
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öb.stage(https://bstage.in/)¡×¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëe¥¹¥Ýー¥Ä´ë¶È¡ÖGen.G Esports(°Ê²¼¡¢Gen.G)¡×¤Î¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¥Áー¥à¸ø¼°¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æb.stage¥Ùー¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿»öÎã¤À¡£Gen.G¤Ï¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×Ãæ¿´¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÄ¥¤òËÜ³Ê²½¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏËÜÆü(19Æü)¸á¸å2»þ¤è¤ê¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×ÆÃÅµ¤È1:1¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖPOP¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡Öt3xture¡×Áª¼ê¤È¡ÖKaron¡×Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿Gen.G¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¥Áー¥à¤Ï¡¢2024 VCT¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥êー¥°¤òÍ¥¾¡¤Ç¾þ¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥Æー¥¸¤ÇÍ¥¤ì¤¿¶¥ÁèÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£Gen.G¤Ï¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¡¢¥Ð¥È¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼ïÌÜ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ò±¿±Ä¤·¡¢·ø¸Ç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥à±¿±Ä·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¥Áー¥à¤âb.stage¤òÄÌ¤¸¤¿¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥Ùー¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£
Gen.G¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¥Áー¥à¸ø¼°¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(genval.fan(https://genval.fan/))¤Ï¡¢b.stage¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜÆü(19Æü)¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏPC¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¦¥§¥ÖµÚ¤Ób.stage¥¢¥×¥ê(APP)¤òÄÌ¤¸¤ÆÊØÍø¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£¸á¸å2»þ¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×µÚ¤ÓÁª¼ê-¥Õ¥¡¥ó´Ö1:1¥Á¥ã¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖPOP¡×¥µー¥Ó¥¹¤â³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥µー¥Ó¥¹³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ±¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄ¶¤¨¡¢Áª¼ê¤È1:1¤Ç¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤ê¶á¤¯¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
Gen.G¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Çb.stage¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Áー¥à¤Î¸ø¼°¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÖTIGERNATION¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Áー¥àÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢ÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¡¢¥°¥Ã¥ºÀè¹Ô¹ØÆþÆÃÅµ¤Ê¤É¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥Ùー¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ùÎ¢¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Gen.G¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¥Áー¥à¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖPOP¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤è¤ê¶á¤¯¸òÎ®¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¤ÏPC¥Ð¥ó¡ÊPC¥«¥Õ¥§¡ËÍøÍÑÎ¨¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢10~20Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½Åª¤ÊFPS¥²ー¥à¤Ç¡¢¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Èe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎË×ÆþÅÙ¤òÃå¼Â¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆGen.G¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬Ä¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó³èÆ°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀìÍÑ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÜÍ÷¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»²²Ã¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¢ー¥Î¥ë¥É¡¦¥Ïー Gen.G Esports CEO¤Ï¡ÖGen.G¤Î¸ø¼°¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ØTIGERNATION¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥À¥à±¿±Ä¤Ë¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¥Áー¥à¤â¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤è¤ê¶ÛÌ©¤Ë¸òÎ®¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥à´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ªー¥×¥ó¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢b.stage¤Ïe¥¹¥Ýー¥ÄµÚ¤Ó¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢Á´À¤³¦350°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È1,000¿Í°Ê¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦IP¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥Þー¥¹¤ò·ë¹ç¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó»²²Ã¥Ùー¥¹¤Î¼ý±×²½¥â¥Ç¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£