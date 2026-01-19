【北海道洞爺湖温泉/絶景の湯宿洞爺湖畔亭】卒業旅行やご家族旅行でのご宿泊をより楽しくなるプランをどうぞ！

野口観光マネジメント株式会社

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。北海道・洞爺湖温泉に位置する洞爺湖畔亭では新プランを販売致しました。

【お部屋で楽しむ晩酌セット付き】温泉＆地酒で至福のひととき♪

北海道・旭川の老舗酒造「高砂酒造」の純米酒セットをお部屋で楽しめるプランです。

旭山動物園の動物たちがかわいらしく描かれたデザインが人気の品です！

お酒と一緒におつまみの池田食品ピーナッツをご用意しております。

温泉のあとにお部屋で一杯楽しんでもよし、そのままお土産としてお持ち帰りいただいてもよし！

お酒好きにおすすめです。

推しのピーナッツを是非探してみてください。

■特典

・ずZOOっと旭山セット／1室1個

・池田食品ビーナッツ／1人2種

【北海道オススメお土産セット付】卒業旅行やファミリー旅行におすすめ♪

北海道おすすめお土産の詰め合わせのセットを湖畔亭でゲット♪

お部屋でみんなでワイワイ食べるのもよし、お土産として持って帰るもよしの

湖畔亭の人気お土産をご用意しております。

卒業旅行やファミリー旅におすすめのプランです。

■特典

北海道銘菓セット／1室1セット

じゃがポックル、札幌農学校、北海道限定柿の種、「の」ブランド天使のショコラケーキ

是非この機会にご予約お待ちしております。

【お問い合わせ先】

洞爺 湖畔亭

住所：〒049-5721北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8

電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)

公式ウェブサイト：https://www.toya-kohantei.com/

皆様のご予約とご来館を心よりお待ち申し上げております。