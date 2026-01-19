【2026年新春旧正月コース】麻布十番の隠れ家香港料理『MOON FOREST 月林閣』に春節の縁起とモダン広東の粋を堪能できる特別コースが登場

ＨＡＮＡ ＨＯＳＰＩＴＡＬＩＴＹ株式会社店内からの東京タワー眺望

麻布十番のモダン広東料理レストラン『MOON FOREST 月林閣（ムーンフォレスト）』では、中国の旧正月「2026年春節」を祝し、2026年2月2日から2月28日までの期間限定で、『新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース』18,888円（税込）をご提供いたします。(English and Chinese descriptions follow the Japanese text.)

さらに、2月21日（土）には旧正月特別イベントとして中国楽器の演奏会を開催予定です。本イベントは、当日の旧正月牡丹コースをご予約いただいたお客様限定・完全予約制となっております。詳細は公式サイトをご確認ください。

春節ならではの華やかな祝宴を、特別な演出とともにお楽しみいただけます。

春節の伝統を、現代的に再構築した祝宴コース

旧正月コース１人前のイメージ

中国の旧正月（春節）は、「新しい一年の始まり」を祝う最も重要な伝統行事であり、食卓には 富・健康・長寿・家族円満 といった縁起の良い意味を持つ料理が並びます。

『MOON FOREST 月林閣（ムーンフォレスト）』では、その伝統的な縁起食材や意味合いを大切にしながら、現代的な感性と技法で再構築。

一皿一皿に新年の幸福と繁栄への願い を込めた、春節限定の特別コースとして仕上げました。

新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース内容（全11品） 18,888円（税込）「北海道産雲丹をのせた人参のピューレ キャビア添え」のイメージ

・北海道産雲丹をのせた人参のピューレ キャビア添え

・鹿児島霧島純粋豚の香港ロースト叉焼

・北寄貝と春野菜の葱生姜和え クラゲ添え

・ピータン湯葉

・フォアグラ入り香港ダック

・フカヒレとすっぽんの蒸しスープ

・鮮魚のXO醤蒸し

・鳥取大山鶏のお茶薫るクリスピーチキン サテーソース

・魚白湯香港麺

・楊枝甘露マンゴーココナッツミルク

・黒胡麻湯圓

画像はイメージです

最後に、ご予約いただいたお客様お一人おひとりへ、紅包（利是）をささやかなお土産としてお渡しいたします。

中国の旧正月では、紅包を受け取ることは縁起が良いとされており、広東語では「利利是是（リーリーシーシー）」と呼ばれ、幸運や繁栄を願う意味が込められています。

料理に込められた「縁起」の意味

MOON FOREST 月林閣 について

旧正月のイメージです- 例えば、人参は中国語で「紅蘿蔔」と呼ばれ、紅色＝吉祥・繁栄を象徴する食材。- 雲丹やキャビアといった高級食材は、春節に欠かせない「富貴」や「豊かさ」を表現しています。- 叉焼は、艶やかな赤色が幸運と喜びを象徴する広東料理の祝宴定番。- 魚料理は中国語で「余（ユイ）」と同音であることから、「年年有余（毎年余裕のある暮らし）」を意味し、春節の食卓には欠かせない存在です。- フカヒレは「財・地位・成功」を象徴する最高級食材。すっぽんは滋養強壮・長寿の意味を持ちます。蒸しスープは素材の力を余すことなく引き出し、新年の健康と繁栄を願う、春節ならではの贅沢な一皿です。- コースの締めくくりには、丸い形が家族団欒・円満・完全を象徴する伝統的な甘味「湯圓」をご用意。一年の始まりにふさわしい、意味深く心温まる余韻をお届けします。月と森の空間の店内

『MOON FOREST 月林閣（ムーンフォレスト）』は、2025年9月に新規オープンした麻布十番の隠れ家香港料理レストランです。東京タワーを一望できるロケーションで、香港料理の伝統と革新を融合させた“モダン広東料理”を五感でお楽しみいただけます。

日本各地から厳選した旬の食材を使用し、四季折々で内容が変わるコースやアラカルトをご提供。

1月末までは上海蟹を使用した冬限定メニューを、2月からは春の訪れを感じる春メニューをお楽しみいただけます。

また、種類豊富な点心や多彩なアラカルトメニューもご用意しており、

ファミリーでのお食事やカジュアルなご利用にも最適です。ご予約なしでのご来店も歓迎しており、気軽にお立ち寄りいただけます。

記念日やご接待から、日常のお食事まで、さまざまなシーンでご利用いただけるレストランです。

食べログから予約する :https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13311858/春節ならではの華やかで縁起あふれるひとときを、ぜひ MOON FOREST にてご体験ください。皆さまのご来店・ご予約を心よりお待ちしております。店舗情報

店舗名：MOON FOREST（ムーンフォレスト）

業態：モダン香港料理 レストラン＆バー

住所：東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6F

電話番号：03-6277-6394

Website：moon-forest.jp

(https://www.moon-forest.jp)Instagram：instagram.com/moonforest.azabu/(https://www.instagram.com/moonforest.azabu)

TikTok：tiktok.com/@moonforest.azabu(https://www.tiktok.com/@moonforest.azabu)

食べログでのご予約：食べログ店舗ページ(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13311858/)

営業時間：

ランチ 11:30～15:00（L.O.14:30）

ディナー 18:00～23:00（L.O.22:00）

English

Tokyo Tower View from the terraceMOON FOREST Presents a Lunar New Year 2026 Special Course in Azabu-Juban

MOON FOREST, a modern Hong Kong Cantonese restaurant in Azabu-Juban, will celebrate the 2026 Lunar New Year (Spring Festival) with a limited-time “Lunar New Year Peony 11-Course Menu”（\18,888 tax incl.）, available from February 2 to February 28, 2026.

The special course features auspicious ingredients symbolizing prosperity, health, and harmony, reinterpreted through refined modern Cantonese techniques. Highlights include Hong Kong-style char siu, steamed fish with XO sauce, shark fin and soft-shelled turtle soup, smoked crispy chicken, and traditional Tang Yuan to conclude the meal.

On February 21 (Saturday), MOON FOREST will also host an exclusive Lunar New Year event with a traditional Chinese instrumental performance, available only to guests who reserve the Peony Course. Please visit our official website for more information.

ABOUT MOON FOREST

Opened in September 2025, MOON FOREST offers a sophisticated dining experience with Tokyo Tower views, seasonal menus using premium Japanese ingredients, and a wide selection of dim sum and a la carte dishes. Walk-ins and family dining are welcome.

Celebrate the Lunar New Year with an elegant fusion of tradition and contemporary Cantonese cuisine at MOON FOREST.

Make a reservation :https://www.tablecheck.com/ja/shops/moon-forest/reserveRestaurant Details

MOON FOREST Hong Kong Cantonese Restaurant

Address：Tokyo, Minato-ku, Higashi-azabu 3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6F

Phone number：03-6277-6394

Website：moon-forest.jp

(https://moon-forest.jp/)Instagram：instagram.com/moonforest.azabu/(https://www.instagram.com/moonforest.azabu)

(https://www.tiktok.com/@moonforest.azabu)English Reservation：TableCheck(https://www.tablecheck.com/ja/shops/moon-forest/reserve)

Business Hours:

Lunch 11:30～15:00（L.O.14:30）

Dinner 18:00～23:00（L.O.22:00）

中文

MOON FOREST 月林閣 推出 2026 春節限定特別套餐於麻布十番體驗現代廣東料理的節慶饗宴

位於東京麻布十番的現代廣東料理餐廳 MOON FOREST 月林閣，將於 2026 年 2 月 1 日至 2 月 28 日 期間，推出「新春吉慶魚翅宴限定套餐」18,888円（税込），以慶祝中國農曆新年（春節）。

本次春節限定套餐嚴選象徵富貴、健康與圓滿的吉祥食材，以現代廣東料理的手法重新演繹。

菜色亮點包括：香港叉燒、XO 醬蒸鮮魚、魚翅與水魚蒸湯、煙燻脆皮雞，以及象徵團圓圓滿的傳統甜點湯圓 作為完美收尾。

此外，2 月 21 日（星期六） 將舉辦春節特別活動- 中國傳統樂器演奏會以慶祝2026馬年。當晚活動為預約「新春吉慶魚翅宴」之客人限定、需預先預約，詳情請到官網瀏覽。

關於MOON FOREST 月林閣

MOON FOREST 月林閣於 2025 年 9 月全新開幕，可於店內欣賞東京鐵塔景觀，以當季日本食材結合香港料理傳統與創新，呈現洗鍊而富有層次的現代廣東料理。

餐廳亦提供多款點心與單點料理，歡迎家庭聚餐與臨時來店用餐，無需預約亦可入店。

在 MOON FOREST，與親朋戚友一同迎接充滿祝福與繁榮的新一年。

预约 :https://www.tablecheck.com/ja/shops/moon-forest/reserve

店铺信息

店名：MOON FOREST（月林阁）

种类：香港料理

地址：東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6F

电话号码：03-6277-6394

Website：moon-forest.jp(https://moon-forest.jp/)

Instagram：instagram.com/moonforest.azabu/

(https://www.instagram.com/moonforest.azabu)预约：TableCheck(https://www.tablecheck.com/ja/shops/moon-forest/reserve)

营業时间：

午餐 11:30～15:00（L.O.14:30）

晚餐 18:00～23:00（L.O.22:00）