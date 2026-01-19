大学受験特化の学習管理型予備校「逆転合格特化塾」、チャンネル登録者3万人超えに向けリニューアルオープン！受験生が今やるべきことを整理できる情報発信を強化
本チャンネルでは、大学受験における学習計画の立て方や時間配分、志望校や学部ごとの対策など、受験生が志望校合格に向けて今なにをすべきかを整理できる情報を、動画を通じて発信していきます。
リニューアルの背景
近年の大学受験では、一般入試に加えて総合型選抜や推薦入試、英語外部試験の活用など、受験生が検討すべき選択肢が増えています。その一方で、学校や集団授業だけでは対応しきれない分野も増え、受験生自身が情報を取捨選択しながら学習を進める必要性が高まっています。
逆転合格特化塾では、こうした受験環境の変化を受け、指導現場で蓄積してきた知見をより多くの受験生に届けるため、公式YouTubeチャンネルの内容と構成を見直し、リニューアルを行いました。
これまでの逆転合格ナビの発信内容
逆転合格ナビで発信する内容
リニューアル後の公式YouTubeチャンネル「逆転合格ナビ」では、逆転合格特化塾の指導方針をもとに、次のようなテーマを中心に発信します。
- 1日単位の学習計画の立て方
- 成績を伸ばすための時間配分の考え方
- 志望校や学部ごとの出題傾向を踏まえた対策
- 参考書や問題集の効果的な使い方
- 一般入試、総合型選抜、推薦入試を見据えた受験戦略
勉強を続けているものの成果を感じにくい受験生や、何から手を付ければよいかわからない受験生に向けて、日々の学習がブレにくくなる考え方や行動の指針を提供します。
今後の展開
逆転合格特化塾では、公式YouTubeチャンネルを通じて、受験生が自分に合った学習方法や戦略を見つけられるよう、継続的に情報発信を行っていく予定です。今後は、志望校別の特集や、受験生から多く寄せられる悩みをテーマにした動画企画なども順次公開していきます。
公式YouTubeチャンネル概要
チャンネル名
逆転合格ナビ
運営
逆転合格特化塾
https://www.youtube.com/@nextpass-uni
塾長メッセージ
逆転合格特化塾塾長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」
塾長メッセージ
大学受験は努力量だけで結果が決まる時代ではなくなっています。選択肢が増えた今こそ、志望校に向けて何を、どの順番で進めるかを整理することが重要です。逆転合格ナビを通じて、受験生が自分に合った学習の軸を見つけられるような情報を発信していきます。
