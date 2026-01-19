ブリオーニ、2026年秋冬メンズコレクションをミラノで祝福
株式会社ブリオーニジャパン
Kevin Costner ケビン・コスナー
Alessio Lapice アレッシオ・ラピーチェ
Andrea Bosca アンドレア・ボスカ
Stefano Accorsi ステファノ・アコルシ
ブリオーニは1月17日、2026年秋冬メンズコレクションの発表を祝し、プライベートディナーを開催しました。
ケビン・コスナーをはじめとするセレブリティやタレント、プレス関係者を迎えた会場は、文化と革新の交差点を象徴する由緒あるミラノの機関、Fondazione Cariplo（カリプロ財団）。ミラノファッションウィーク期間中、洗練された静けさに包まれた一夜は、ブリオーニにとって特別な瞬間となりました。
来場著名人：
Kevin Costner, Alessio Lapice, Andrea Bosca and Stefano Accorsi.
