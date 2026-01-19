1月・2月トレーニングマッチ開催のお知らせ
vs.ナスパ四日市
※会場が異なりますのでご注意ください。vs.大阪成蹊大学フットサル部
日時：2026年2月1日(日)14:40キックオフ
会場：マグフットサルスタジアム（大阪市住之江区）
vs.デウソン神戸
日時：2026年2月8日(日)17:40キックオフ
会場：マグフットサルスタジアム（大阪市住之江区）
◆マグフットサルスタジアムでの観戦について
※観戦は無料です。事前申請も不要です。
※試合中も静止画及び動画を撮影いただけます。
※席に限りがございます。譲り合っての観戦をお願いいたします。
※試合日時等が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※観戦マナーをお守りいただきながらご観戦くださいますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
◆オーシャンズフィールドでの観戦について
1/31（土）にオーシャンズフィールドにて開催されます名古屋オーシャンズとのトレーニングマッチは、ホームクラブである名古屋オーシャンズ管理の下、開催されます。
名古屋オーシャンズ公式ホームページにて、観戦情報や観戦マナー・ルール等が掲載されています。必ず事前にご確認いただき、ご観戦の際はルール遵守にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
