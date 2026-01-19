法人向け「キーホルダー・アクセサリー」オリジナル制作ガイドを公開｜ノベルティ・物販・備品まで“用途別に失敗しない選び方”を解説（2026/01/19）

株式会社MAW

ヨツバ印刷（株式会社MAW）は、法人・店舗・団体様向けに「オリジナルで作れるキーホルダー・アクセサリー」を企画・発注する際のポイントを整理した特集コンテンツを公開しました。

キーホルダー・アクセサリーは、企業ロゴやサービス名、写真、キャラクター、校章などをプリントでき、ノベルティ配布、物販、記念品、施設備品など幅広い用途で活用できる定番のオリジナルプリント商材です。一方で、PVC・PUレザー・ラバー・ウッドといった素材違いや、リールストラップ・反射系などの実用アクセサリーまで選択肢が多く、商品選びや発注設計によって成果が大きく変わるのが特長です。

本コンテンツでは、用途が複数にまたがる法人案件でも判断しやすいよう、

・用途別の選び方（配布・物販・備品）

・発注前に知っておきたいポイント（最小ロット／印刷加工／納期／入稿データ／単価の決まり方）

・依頼先の違いが分かる比較（量産工場・オンライン業者・ヨツバ印刷）

・法人案件で多い悩みへの対応（品質管理・短納期・複数デザイン・分納対応）

といった内容を、実務の流れに沿って分かりやすく整理しています。

「迷ったら、まずキーホルダー。」

そう判断できる理由を、社内稟議や見積依頼、発注判断にそのまま使える情報としてまとめました。ノベルティ・物販・備品を同時に検討する担当者様にとって、実務に直結する内容となっています。

▽【法人向け】オリジナルで作れる「キーホルダー・アクセサリー」特集

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_keyholder/

▽ヨツバ印刷

https://www.yotsuba-insatsu.com/

■ 商品の特徴

・1個から大口まで対応。テスト導入から量産まで進めやすい

1個から制作できる商品も多く、試作・社内確認・テスト販売など小さく始めることが可能。反応を見ながら増産する段階的な展開に向いています。

・素材・形状・機能が豊富で、用途別に選び分けしやすい

PVC、PUレザー、ラバー、ウッドなど素材の違いに加え、形状や機能の異なるアクセサリーまで同一カテゴリで検討できます。

・トレンド型と実用型を同一企画で組み合わせ可能

見栄えを重視したトレンド型と、リールストラップや反射系などの実用アイテムを、同じ企画・世界観でまとめて展開できます。

・軽量で省スペース。複数拠点納品にも対応しやすい

保管・配送がしやすく、店舗・支店・倉庫・イベント会場などへの分納や搬入が必要な法人案件に適しています。

・デザイン差し替えやシリーズ化がしやすい

店舗別・季節企画・限定デザインなど、複数デザイン展開がしやすく、継続的な施策に向いています。

・発注前に迷いやすいポイントをQ&A形式で整理

最小ロット、印刷方法、納期、入稿データ、単価設計など、実務担当者がつまずきやすいポイントを事前に確認できます。

■ ショップ情報

ヨツバ印刷

ヨツバ印刷では「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」を実現する為、製造管理に重きをおき、企画・制作・印刷加工・発送まで行っています。

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設立：2009年4月15日

事業内容：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエイティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225