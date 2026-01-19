地方を、人生のステージにする。地域おこし協力隊×ＩＴリスキリング　参加者募集開始トークイベント開催、参加申込み受付中！

一般社団法人離島百貨店

地方をステージにして、働き方や暮らし方を考えたいと感じている若者は、いま、確実に増えています。

一方で地方には、これまでの延長線ではない、次の時代を見据えた移住者との新しい関わり方を模索する地域が生まれ始めています。

本イベントでは、そうした自治体の取り組みを紹介しながら、地域おこし協力隊を入口に、地方で続けられる働き方・暮らし方をつくる仕組みへの参加者募集をスタートします。

地方への移住を考えている方、将来に向けて地方での取り組みに興味のある方、是非お気軽にご参加下さい！

開催日時 2026年1月23日（金） 18:00-19:30（開場17:45）

会 場 野村コンファレンスプラザ日本橋(https://maps.app.goo.gl/xfDpBxz5QiEJRdLK8)（6F大ホール）

東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 YUITO 日本橋室町野村ビル

定 員 １５０名

プログラム

１. クロストーク「地方と人材の未来を語る」

・室戸市（高知県）

・飯南町（島根県）

・奥出雲町（島根県）

・粟島浦村（新潟県）

２. 質疑応答

◎こんな方におすすめ

・都会での暮らしは、何か物足りない。しかし、収入面などを考えると、地方移住は難しいと思っている。

・地域おこし協力隊を検討していて、いろんな町村の話を聞いてみたい。

・農業など一次産業をやってみたいけれど、生計が成り立つとは思えない。

・田舎でも活かせるITを、給料をもらいながら学んでみたい。

・新しい地方創生に興味がある。

◎自治体関係者、地方と連携した取り組みに興味のある企業・団体等のみなさま

一般社団法人離島百貨店と特定非営利活動法人「日本で最も美しい村」連合は昨年、全国の市町村や関係省庁、企業・団体、教育機関などに参加を呼びかけ、「地方創生塾」としていかに持続的な地方創生モデルを構築していくかをテーマにした検討会議を開催、国に対して提言を行いました。

本イベントはこの提言を実行に移していく第一歩として、令和８年度より具体的な取り組みをスタートする市町村を招き、開催するものです。

「地方創生塾」では継続的に全国に市町村に対し参加を呼びかけております。

