オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」開催まであと一ヶ月！　会場物販・通販情報、チケット特典続報を公開！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年2月15日（日）開催予定のオトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」の会場物販・通販情報及び、チケット特典絵柄を公開いたしました。

▼オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」イベント公式HP

https://www.otomate.jp/event/dessert/

すべての「オトメイトファン」に贈る、

食後の “Dessert（デセール）”のように心を満たす“至福のひと時”---

ラインナップされた6作品の中から個性豊かなキャラクターたちが登場し、「オトファン」ならではのサブキャラクターや隠し攻略キャラクターを含めた朗読劇や、ファン参加型の企画コーナーを通して、ラインナップ作品・キャラクターの“まだ知られざる魅力”を発掘していくオトメイトファンイベント「Dessert de Otomate（デセール・ドゥ・オトメイト）」を、府中の森芸術劇場 どりーむホールにて、2026年2月15日（日）に全2公演開催いたします。

「オトファン2026」のテーマは“Sweet Night Dream”

［彼と“夢”の中でもずっと一緒に笑い合えたら……］

［彼とせめて“夢”の中では幸せな時間を過ごせたら……］

そんな甘く、優しい願いを叶えます！

きらめく星空の下、ロマンチックな物語を──夢見心地なひと時を皆様へお届けいたします。

開催まであと1か月。

総勢16名の豪華キャストとともに、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

・物販情報公開！

本日公式HPにて、本イベントのグッズ情報の続報を公開いたしました。

本イベントの会場物販でグッズをご購入される際には【 会場チケット 】が必須となりますので、注意事項含め事前にご確認ください。

また「オトファン2026」では、通販限定にて下記4アイテムの受注販売を行います。

こちらの商品は期間限定の受注販売となりますので本イベントを配信でご視聴される方も、ぜひご利用ください！

▼オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」グッズ情報

http://otomate.jp/event/dessert/goods/

▼イベント会場物販（会場限定商品販売）

●会場

府中の森芸術劇場どりーむホール

アクセス：https://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/access/index.html

●販売スケジュール

［2月15日（日）］

集合時間 ：8：15～8：30

整理券配布・整列 ：8：30～

販売時間 ：9：30～11：30

※会場物販は、公演を問わず【会場チケットを持っている方のみ】ご購入いただけます。

※当日の状況により、販売スケジュールが変更になる場合がございます。

※各公演ともに開場中・公演中・終演後の物販予定はございません。

※会場限定商品は事後通販の予定はございません。

≪注意事項≫

集合時間内にお集まりいただいたお客様を対象に整理券発券機を用いて、整理番号の発券を行います。

発券機からは整理番号が数字順に発券されますが、ご入場の順番ではございません。

全員への発券が完了したタイミングで、整理番号をシャッフルし、時間の目安が書かれたご入場順の表をオトメイトイベント情報Xアカウント（https://x.com/OtomateEvent）よりポストいたしますので、当選のお客様はご自身の入場時間を表でご確認のうえ、集合場所までお越しください。

発表したご入場順の表の中に番号が無い方は、落選となります。

なお不正使用防止の観点から、整理番号の発券の際にはお客様の顔写真を撮影の上、

券に印刷いたします。撮影時は、帽子・マスク・サングラス等をお取りください。

※整理券にはお客様の写真が印刷されますが、発券機へのデータ保存はしておりません。

※整理券は番号確認後、印をつけた上でお客様に返却いたします。

※整理券の発券列にお並びいただく際に「会場チケット」を確認いたします。

同行者様は事前に必ず代表者から会場チケットを分配していただくようお願いいたします。

▼通信販売（通販限定商品販売）

通販限定にて下記4商品の受注販売を行います。

通信販売受付期間 ：2026年2月15日（日）6：00～3月1日（日）23：59

※「オトメイトストアWEB出張所」にて発売予定です。

※ご購入についての注意事項は販売ページ記載の情報をご確認ください。

●商品ラインナップ

＜会場限定商品＞

・チョコクランチ＆ランダムキラキラ缶バッジセット【全23種ランダム】

・ランダムキラキラカード【全46種ランダム（1袋2枚入り）】

・オトファン限定アクリルチャームくじ【全23種ランダム】

あたり景品：メッセ―ジ入りアクリルコースター【全39種ランダム】

＜通販限定商品＞

・ちびキャラアクリルカード＆ネームキーホルダーセット【全23種ランダム】

・ランダムちびキャラアクリルスタンド【全23種ランダム】

・ランダムメッセージ入りアクリルブロマイド（昼公演ver.）【全11種ランダム】

・ランダムメッセージ入りアクリルブロマイド（夜公演ver.）【全12種ランダム】

・会場チケット特典絵柄公開！

公式HP、オトメイトイベント情報公式X （https://x.com/OtomateEvent）にて、各チケット特典のデザインを公開いたしました。

来場者特典の「Sweet Night カード」は、カード裏面に記載されたQRコードを読み込みと、特設サイトにて該当公演に出演した全キャラクターからの特別なメッセージをご覧いただけます。

メッセージのテーマは「寝ようとする彼女を誘惑して」。

公演内容に負けず劣らず、“甘さ”をたっぷり詰め込んでおりますので、ぜひ終演後にご覧ください。

会場チケットは現在一般販売中となりますので、この機会にぜひ手に入れてください！

▼会場チケット情報

https://www.otomate.jp/event/dessert/ticket/

※アクターストーリーブックは、会場チケットの「スペシャルシート」「特典付チケット」、配信チケットの「PIA LIVE STREAM限定特典」に付属したします。

※【プレミアムコレクションカード（該当公演のセット）】、【アフターストーリーブック】はイベントグッズ販売での取り扱いはございません。

・配信チケット早期購入特典対象期間は、来週【1月26日（月）23:59】まで！

配信チケットの早期購入特典「公演全景映像」は、来週【1月26日（月）23:59】迄にご購入された方が対象となります。

対象期間終了まで残り1週間となりましたので、お求めの方はぜひ期間内にご購入ください♪

▼配信チケット情報

https://www.otomate.jp/event/dessert/live/

●PIA LIVE STREAM

・2公演通しチケット＋特典映像付＋PIA LIVE STREAM限定特典付：11,500円（税込）

・2公演通しチケット＋特典映像付：10,800円（税込）

・1公演チケット：4,800円（税込）

《PIA LIVE STREAM限定特典》

・アフターストーリーブック

出演キャラクター1キャラずつのショートストーリーを収録予定です。（全23キャラクター分）

ショートストーリーテーマ：彼と過ごす夜

※収録内容は、会場チケット【スペシャルシート】【特典付チケット】と共通です。

《対象期間》

・第一弾対象期間

2025年12月22日(月) ～ 2026年1月26日(月)

※第一弾対象期間内にチケット代金をご入金いただいたお客様には2026年2月15日（日）から数日以内にお届けいたします。

・第二弾対象期間

2026年1月27日(火) ～ 2026年3月1日(日)

※第二弾対象期間内にチケット代金をご入金いただいたお客様には2026年3月下旬以降のお届けを予定しております。

▼ご購入はこちらから

https://w.pia.jp/t/dessert-de-otomate/

●OPENREC.tv限定特典

・2公演通しチケット＋特典映像付＋OPENREC.tv限定特典付：11,500円（税込）

・2公演通しチケット＋特典映像付：10,800円（税込）

・1公演チケット：4,800円（税込）

※OPENREC.tvにて毎月配信中の「八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪ ～Presented by オトメイト～」のサブスク会員の方はOPENREC.tvでご購入いただきますと割引の対象となります。スタンダードプランは【300円】スウィートプランは【500円】の割引となります。

《OPENREC.tv限定特典》

・OPENREC.tv限定動画

現在OPENREC.tvにて毎月配信中の「八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪ ～Presented by オトメイト～（通称「ゲムツム」）」によるコラボバラエティ動画です。

出演：八代 拓・夏目響平・山下誠一郎（ゲスト） ※敬称略

※映像内容の詳細は後日公開いたします。

※事前収録映像を予定しております。

▼「八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪」番組情報はこちら

https://www.openrec.tv/user/tourism

▼ご購入はこちらから

https://www.openrec.tv/ppv/otofan2026

●PIA LIVE STREAM（海外受付）

・1公演チケット：4,800円（税込）

▼ご購入はこちらから

https://w.pia.jp/a/otomate26engpls/

《早期購入特典》

・公演全景映像

引きの定点カメラでステージ全体を映し続けた映像となります。

［早期購入特典対象期間］

2025年12月22日(月)12:00 ～ 2026年1月26日(月)23:59迄

《2公演通し配信チケット購入特典》

・特典映像

各公演の終演後に出演キャストによるトークの様子をお届けいたします。

トークテーマは事前にオトメイトファンクラブ会員の皆様から現在募集しております。

▼詳細はこちら

https://x.com/Otomate_App/status/2011642322275221516

●購入枚数制限

1アカウント1申込み1枚まで

●販売期間

・2公演通しチケット

2025年12月22日(月)12:00 ～ 2026年3月1日(日)19:00

・1公演チケット

2025年12月22日(月)12:00 ～ 2026年3月1日(日)21:00

●視聴期間

・昼公演

2026年2月15日(日)昼公演開始時間 ～ 3月1日(日)23:59迄

・夜公演

2026年2月15日(日)夜公演開始時間 ～ 3月1日(日)23:59迄

※その他配信チケット特典や視聴期間に関する詳細は公式HPをご覧ください。

※表記価格はすべて税込となります。

イベント概要

＜開催日程＞

2026年2月15日（日）全2公演

［昼公演］開場 12：00／開演 12：45

［夜公演］開場 17：45／開演 18：30

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

＜会場＞

府中の森芸術劇場どりーむホール

アクセス：https://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/access/index.html

会場チケット情報

＜チケット価格（税込）＞

・スペシャルシート：28,000円【SOLD OUT】

・全席指定＋特典付：11,000円

・全席指定：9,800円

※ご好評につき、スペシャルシートは全公演完売いたしました。

※全席来場者特典が付属いたします。

※必ずチケット内に記載のある座席へご着席ください。空席の場合も指定の座席以外は着席しないようお願いいたします。

※代表者様・ご同行者様ともにご入場の際、身分証明書を確認させていただく場合がございます。当日は必ず「チケットに明記されているお名前」が確認できる身分証明書をお持ちください。

※入場チケットでは有料配信の視聴はできません。

※本イベントは有料配信がございます。

＜チケット特典＞

●来場者特典

・Sweet Night カード

》 テーマ：寝ようとする彼女を誘惑して

※入場時にお一人様につき1枚ずつ配布させていただきます。

※来場者特典は昼夜別です。

●特典付チケット

・アフターストーリーブック

》 ショートストーリーテーマ：彼と過ごす夜

・【アフターストーリーブック】は出演キャラクター1キャラずつのショートストーリーを収録予定です。※［スペシャルシート］と同一のものが付属いたします。

・【アフターストーリーブック】はイベントグッズ販売での取り扱いはございません。

イベント公式ページ：https://www.otomate.jp/event/dessert/

オトメイトイベント情報公式X（旧Twitter）：https://x.com/OtomateEvent

【主催】アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社

【制作】LUC株式会社／トライアンフ株式会社

【運営】株式会社ハンズオン・エンタテインメント

●公演に関するお問い合わせ

株式会社ハンズオン・エンタテインメント

info@handson.gr.jp

平日のみ 10：00～18：00

●チケット先行予約の動作・入力に関するお問い合わせ

チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY (C)IDEA FACTORY/KOGADO STUDIO

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。