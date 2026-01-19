ZeroBankX：OPENQR、金融機関向けに「技術検証フェーズ（Resolver API）」を正式公開 ─ SSL以降、“リンク参照”を守る新たな世界標準は生まれるか ─

ZEROBANKX PTE. LTD.OPENQRは、QRコードやURLが「参照される前」に、正当性と許可条件を検証するTrust Layerとして設計されています。本画像は、リンク参照前検証（Pre-Resolve Verification）の概念を示したイメージです。

世界中に普及しているQRコードやURLは

リンク先を開いてみるまで「どこへ接続されるのか分からない」

という構造的な不安を

長年抱えたまま、使われ続けてきました。

このたび、 ZEROBANKX PTE. LTD. （以下、当社）は

「外資系大手金融機関におけるセキュリティ / リスク領域の責任者クラスより

OPENQRの導入検討および技術検証を前提とした正式なフィードバックを受領しました」

本リリースをもって、当社は金融機関向けに

「OPENQR（Resolver API）の技術検証フェーズ」を正式に公開し

導入を前提とした技術検証・実証の受付を開始しました。

当社が提案する OPENQR は、QRコードやURLが

「リンクとして参照される『前』に、その正当性と許可条件を検証する」

新しいTrust Layerです。



従来のように

・利用規約や注意喚起による抑止

・事故発生後の遮断や手動対応

によって、被害を最小化するのではなく



「そもそも、危険なリンク先が開かない構造」

を実装することを目的としています。



現在、QRコードやURLを起点とした

・偽QR

・フィッシング

・スクリーンショット転用

といった事故は

「運用や注意喚起では防ぎきれない構造的課題」

として顕在化しています。

OPENQR は、リンク参照そのものが

『正当性を満たさなければ resolve（解決）されない設計』

により、こうした事故が発生しない前提の参照モデルを提供します。

本取り組みは、特定企業の導入発表ではなく

「リンク参照先における信頼」を構造として再定義する試みです。

IETFの公開プロセス（Internet-Draft）を前提とし

金融・決済・行政といった社会インフラへの段階的な展開を見据えながら

グローバルなTrust Layerの形成に向けた検討を進めています。



HTTPSが「通信の安全性」を可視化したように

OPENQRは、QRコードやURLの

「リンク参照される前の安全性」を可視化する

次世代Trust Layerとして設計されています。

■ 背景｜なぜ「今」、金融機関が動くのか？

世界で起きている現実：

・【 QR / URLは 】

コピー・すり替えが構造的に容易 ─

事故は、「リンクを踏まれてから」（事後発覚）

・【 実質被害は 】

顧客損失だけでない ─

金融機関の信用・ブランドに直結

・【 生成AI・自動エージェントの普及は 】

リンクを参照する主体 ─

人間だけではなくなった

金融機関の判断基準：

・１件の事故コスト ＞ 年間の予防コスト

・注意喚起・ブラックリストでは

「UXと運用負荷が限界」

・「リンク参照前に検証できるか」が

次の金融インフラ設計における重要な判断基準の１つとして、検討対象

■ OPENQRとは？｜SSL以降、初めての「リンク参照先のTrust Layer」

金融機関は、顧客・加盟店・決済先すべてを横断する「リンク参照の信頼ネットワーク」を設計責任として求められている。

従来：（SSL/TLS）

・SSL/TLS：通信の暗号化と接続先の正当性を保証

・（しかし）URLやQRが、正しいリンク先かどうかは、未検証

OPENQR：

・リンク参照前に「Trust Network（Resolverを含む）」が検証を実施

・リンク発行者の真正性

・失効・再発行状態

・利用条件（時間・回数・文脈）

・条件を満たさないリンク参照は、「解決（resolve）されない」

OPENQRは、「QR版SSL」ではなく

【 リンク参照そのものの：Trust Layer / Trust OS ─ リンク参照先の信頼レイヤー 】です。

■ なぜ、金融が起点なのか？

OPENQRは、通信の安全性ではなく「リンク参照そのものの正当性」を検証する ─ 新しいTrust Layerとして設計されている。

金融機関は

・顧客数（影響範囲の大きさ）

・事故コスト

・規制要件

が最も厳しく、導入判断が早い業界です。

初期導入モデル：（金融機関向け・段階導入）

・OPENQR（Ph.1）：Trust Network（Resolver API）利用契約

・OPENQR（Ph.2）：導入・検証（PoC）費用

・OPENQR（Ph.3）：監査・運用対応オプション

※ 本リリースは「導入決定」ではなく、「導入準備・技術検証開始」という事実に基づきます。

■ VISAモデル戦略｜ネットワーク効果を「設計前提」で作る

金融機関は、最も厳しい規制と最大の影響範囲を持つため、Trust Layerの社会実装における起点となる。

OPENQRは、単一プロダクトではありません。



『複数金融機関・決済・交通・行政が共通で使える【 リンク参照先の信頼ネットワーク 】』です。

VISAに代表されるグローバル決済ネットワークが「どこでも使える決済」を実現したように

OPENQRは「どこでも、リンク参照前に検証される状態」を実現します

このネットワーク効果を最大化するため、当社は

IETF Internet-Draftを通じて仕様を公開・進化させ

実装リファレンスと導入ガイドを順次提供します。

想定ユースケース（金融）

- アプリ内本人確認・重要操作同意- 店頭 / ATM / 郵送物のQR導線- 請求書・支払案内のQR / URL- キャンペーン・投資・保険の説明導線

スクリーンショットされたQR / すり替えられたURLが

正規のリンクと同一価値として機能しない設計が特徴です

■ IETF公開プロセスとの関係

OPENQRは、単一プロダクトではなく、複数主体が参加することで価値が増幅する「ネットワーク型Trust Model」として設計されている。

OPENQRは、SRL仕様の一部として

IETFの公開プロセス（Internet-Draft）下で、議論・改訂されています。

金融領域での導入準備により

・監査性

・失効管理

・運用要件

といった実務要件が仕様にフィードバックされ

より相互運用性の高い形へ進化します。

■ 今後の展開

OPENQRは、IETFの公開プロセス下で議論・改訂され、特定企業ではなく、社会全体で育てられる「オープンなTrust Layer」を目指している。- 金融機関向け：導入準備・技術検証の受付開始- 決済・交通・行政向け：順次説明会を実施- 実装リファレンス：段階的に公開予定

導入検討に関する情報提供・技術説明（30分程度）

▶︎ 事前相談はこちら（info@zerobankx.com）

（参考情報）

【 IETF : Internet-Draft: Secure Resource Layer (SRL) Core 】

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-zerobankx-srl-core/

会社概要

会社名：ZeroBankX PTE.LTD.

所在地：SIngapore

代表者：Yoshio Murofushi

事業内容：SRL / OPENQR / Trust Network（Resolver API）の開発・提供

お問い合わせ：info@zerobankx.com



※ 本リリースは、特定金融機関との契約締結を示すものではありません。