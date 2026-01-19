歯科治療は「症状の改善」から「将来を見据えた口腔管理」へ──現代における歯科治療のニーズを実態調査

株式会社シアン

美容医療・歯科医療情報プラットフォーム「キレイレポ」（運営：株式会社シアン、所在地：東京都品川区、代表取締役：籔本 崇）は、複数の歯科医師への取材記事をもとに、現代の歯科治療における診療姿勢や治療プロセスについて調査・分析を行いました。

本調査では、むし歯治療、矯正治療、かみ合わせ治療、予防歯科など、分野の異なる歯科医療を横断的に分析し、近年の歯科治療に共通して見られる傾向や考え方を「実態調査・トレンドレポート」としてまとめています。

▼調査概要

・調査テーマ

現代歯科治療における診療方針・治療プロセスに関する実態調査

・調査方法

歯科医師への独自取材記事をもとに編集・分析

・調査対象

首都圏を中心とした歯科クリニックに所属する歯科医師への取材記事

（むし歯治療、矯正治療、かみ合わせ治療、予防歯科）

・調査期間

2024年～2025年に公開された取材記事を対象に分析

調査結果１.歯科治療では「治療の質」と「納得感」を両立させる姿勢が広がっている

本調査で共通して見られたのは、歯科治療において治療の質を前提としながら、患者の理解や納得感をどのように高めるかが重視されている点です。

たとえば、むし歯治療においては、治療そのものに加えて説明の時間を確保することで、治療後の違和感や不安を軽減しようとする考え方が示されています

また、治療内容や選択肢を事前に共有することで、患者が治療プロセスを理解したうえで意思決定できるよう配慮する姿勢は、分野を問わず複数の取材で共通して確認されました。

治療技術に加え、説明や情報共有を重視する診療姿勢が、結果的に満足度や信頼関係につながっていると考えられます。

参考：N.S. デンタルクリニック(https://ns-dental-cl.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/11215/articles/366)に関する内容

調査結果２.歯科治療の目的は「症状の改善」から「将来を見据えた口腔管理」へ

また、調査を通じて明らかになったのは、歯科治療のゴールが一時的な症状改善にとどまらず、将来まで見据えた健康管理へと広がっている点です。

むし歯治療においては、歯の寿命をできるだけ延ばすことを前提に、機能面と審美面の両立を図る治療方針が語られています

また、矯正治療の分野でも、見た目の改善だけでなく、長期的な噛み合わせや口腔機能の安定を重視する考え方が示されており、生涯を見据えた治療設計が重視されていることがうかがえます

参考：ハリウッド・スマイル矯正歯科(https://www.hollywood-smile.jp/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86828/articles/892)、千賀デンタルクリニック(https://www.senga-dc-shinjuku-east.com/)新宿院の記事(https://kireireport.com/clinics/5787/articles/262)に関する取材内容

調査結果３.歯科医療は口腔内にとどまらず、全身との関係性を意識する方向へ

さらに、複数の取材記事を横断的に分析した結果、歯や噛み合わせの状態を全身のバランスや生活との関係性の中で捉える視点が共通して見られました。

かみ合わせ治療に関する取材では、歯周病やむし歯といった口腔内の問題が、肩こりや頭痛、腰痛などの不調と関係している可能性を前提に診療が行われていることが示されています。

歯科医療は専門領域でありながらも、全身の健康の一部として再定義されつつあり、生活全体に寄り添う医療へと近づいていると考えられます。

参考：タカラデンタルクリニック(https://takara-dental.com/price/)の記事(https://kireireport.com/clinics/11223/articles/378)に関する内容

調査結果４.治療後から始まる「予防」と「関係性づくり」が重要視されている

本調査では、治療後のフォローや予防を重視する姿勢も共通項として浮かび上がりました。

治療が完了した時点をゴールとせず、定期的な検診やメンテナンスを通じて歯の健康を長期的に支えていく考え方は、予防歯科に関する取材で特に明確に語られています。

また、治療内容や口腔内の状態を「視える化」することで、患者との信頼関係を築こうとする取り組みも確認されました。

歯科医院は、症状が出たときだけ通う場所から、長期的に健康を支えるパートナーへと役割を広げています。

総括：調査結果から見えた歯科医療の変化と、キレイレポの今後の取り組み

本調査を通じて、現代の歯科治療には以下のような共通した傾向が確認されました。

- 治療の質を前提としつつ、治療内容や意思決定プロセスを丁寧に共有する姿勢- 短期的な症状改善にとどまらず、将来を見据えた口腔機能の維持を重視する考え方- 歯や噛み合わせを全身や生活との関係性の中で捉える診療視点- 治療完了後も継続的な予防や管理を前提とした診療体制

これらの結果から、歯科医療は「どの治療を受けるか」だけでなく、「どのような考え方で診療が行われているか」まで含めて選ばれる時代に入っていることがうかがえます。

一方で、こうした診療方針や医師の考え方は、公式サイトや広告だけでは十分に伝わりにくく、生活者が比較・判断する材料として整理されていないケースも少なくありません。

キレイレポでは、今回の調査結果を踏まえ、治療内容そのものの紹介にとどまらず、診療の背景にある考え方や治療プロセスを取材を通じて可視化することを重視していきます。

あわせて、患者とのコミュニケーションをどのように設計しているのか、治療後の予防や管理をどのように位置づけているのかといった点まで含めて整理・発信し、生活者が歯科医療を選ぶ際の判断材料を提供してまいります。今後もキレイレポは、歯科医療をはじめとする医療分野において、「治療の結果」だけでなく、「治療に至るまでの考え方や過程」に目を向けた情報発信を継続していきます。

キレイレポについて

キレイレポは、心身の健康に貢献し、前向きに生きる人を増やすことをミッションとする美容医療メディアです。美容医療に対して「興味はあるけれど不安」「自分に合う施術がわからない」と感じる方に向けて、信頼できる情報をわかりやすく届けることを目指しています。

近年、美容医療の選択肢は急速に広がり、情報の量も種類も増え続けています。その一方で、誤った情報や偏った表現によって不安を抱くケースも少なくありません。キレイレポは、医療情報の透明性を高めること、そしてユーザーが自分の価値観に合った正しい選択ができる環境づくりを大切にしています。

また、外見の変化だけでなく「気持ちが前向きになる」「自信が持てるようになる」といった、美容医療がもたらすポジティブな変化にも注目しています。

読者の「キレイになりたい」「健康になりたい」という願いに寄り添い、人生をより良くするきっかけとなる情報を発信していきます。

会社概要

会社名：株式会社シアン

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 籔本 崇

事業内容：美容医領域における情報プラットフォーム運営、ならびに自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォームの提供およびメディア企画・制作事業

HP：https://xian.inc/

サービスサイト：https://kireireport.com

お問い合わせ：contact@rakuraku-yoyaku.com