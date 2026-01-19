YOSHIKI サウジアラビアでの最新コンサートをいよいよ1/24(土)にWOWOWで独占放送＆配信！初パフォーマンスの新曲を含む圧巻の映像をお見逃しなく！

株式会社WOWOW

ロックとクラシックの双方を極め、X JAPANの名曲群などをオーケストラとともに披露するコンサートで世界を魅了してきたYOSHIKI。WOWOWでは1月から数カ月連続でYOSHIKI特集をお届けする。

第1弾として、サウジアラビアの世界遺産を舞台に、2025年11月20日（現地時間）に行なった「Hegra Candlelit Classics」が、いよいよ1月24日（土）午後8：00～WOWOWで独占放送・配信となる。

本公演は世界的巨匠だけが出演してきたコンサートシリーズで、YOSHIKIが日本人初出演の快挙となった。映像では、新曲「LARMES」や世界的トランペッター・イブラヒム・マーロフ氏と共同制作した新曲 「ALULA」 など、初パフォーマンスの楽曲を含む圧巻のステージをお届けする。YOSHIKIがサウジアラビアで魅せた伝説の一夜を、どうぞお見逃しなく。

さらに、WOWOWの新ECサービス、WOWOW百貨店では、YOSHIKIとナパ・ヴァレーのワイン造り手一族の4代目であり醸造家でもあるロブ・モンダヴィ Jr. とのコラボレーションにより造られたワイン「Y by YOSHIKI」を販売中。詳しくは特設サイトをチェック。

◆特集名

YOSHIKI Special Program on WOWOW

◆番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/yoshiki/

◆ラインナップ

YOSHIKI at Hegra Candlelit Classics in Saudi Arabia

1月24日(土)午後8:00～

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

世界的巨匠だけが出演してきたサウジアラビアの世界遺産へグラを舞台とした特別公演に、YOSHIKIが日本人初出演の快挙！この歴史的コンサートの模様を独占放送・配信。

サウジアラビアの世界遺産へグラにて、自身の誕生日である2025年11月20日（現地時間）、YOSHIKIがまた新たに歴史に残る公演を行なった。舞台は砂漠に広がる幻想的な古代都市遺跡。約2000年前の墳墓群をバックに、無数のキャンドルが神秘的に揺らめくステージで、平和への祈りを込めた渾身の演奏を響かせた。「Hegra Candlelit Classics」は選ばれし世界的巨匠だけが出演してきたコンサートシリーズで、日本人としてこの栄誉に浴するのはYOSHIKIが初となる。

2025年は日本とサウジアラビアが国交樹立70周年の記念イヤーを迎えており、YOSHIKIが2024年8月にEsports World Cupに招待を受け訪問した際に築かれたファイサル・ビン・バンダル王子との縁がこのたびのオファーにつながったという。2024年10月に3度目の首の手術を受けて以降、YOSHIKIにとっては初の海外公演でもあった。世界中のファンが「観たい」と願った特別な公演の模様をお届けする。

収録日：2025年11月20日 収録場所：サウジアラビア・アルウラ ヘグラ

YOSHIKI CLASSICAL World Tour part 1 ～Special Version～

2月8日(日)午後8：00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

YOSHIKIのピアノが奏でる名曲が美しいホールや照明と調和して感動的な空間を作る。サンフランシスコ公演を中心に各都市の公演を交えて放送・配信する。

2013年9月にソロアルバム『YOSHIKI CLASSICAL』をリリースしたYOSHIKIが、アルバムを携えて、2014年4月25日のカリフォルニア州コスタメサを皮切りに、6月17日の大阪まで10カ国13都市を巡る自身初のワールドツアーを敢行した。ソロ初となるこのワールドツアーでは、クラシックアレンジされた名曲の数々に、行く先々で大きな反響と万雷の拍手が送られた。このツアーの模様を、サンフランシスコ公演を中心に、各都市の公演を交えてお届けする。

X JAPANの大ヒット曲の数々、「天皇（現上皇）陛下御即位10年をお祝いする国民祭典」のための奉祝曲など、観客の心の琴線に触れるメロディーが次々と繰り出されるステージ。YOSHIKIが奏でる華麗なピアノにストリングスの音色とゲストボーカルが色を描いていくさまは、各国の美しいホールの構造や照明・映像の演出と調和し、空間を感動的に染め上げた。一つ一つの音に想いが込められた、彼の構築する世界を存分に堪能していただきたい。

Documentary of YOSHIKI CLASSICAL World Tour

2月8日(日)午後10：00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

クラシカルアルバムを携えた自身初のソロ・ワールドツアーで世界を魅了したYOSHIKI。その舞台裏に密着した貴重なドキュメンタリー番組を放送・配信する。

2013年9月にソロアルバム『YOSHIKI CLASSICAL』をリリースしたYOSHIKIが、アルバムを携えて、2014年4月25日のカリフォルニア州コスタメサを皮切りに、6月17日の大阪まで10カ国13都市を巡る自身初のワールドツアーを敢行した。

X JAPAN時代から、「世界中に待ってくれるファンがいるのは本当に幸せなこと」と語っていたYOSHIKI。ツアーの舞台裏に密着し、本人の言葉はもちろん、各地での模様、各国のファンの反応など、現代のミュージックシーンにおいて傑出した才能である彼の魅力を追いかける。圧倒的なカリスマ性を持ちながらも、ファンと近しい存在であろうとする彼が、自らの夢の実現となる“ソロとしてピアニストとしての初のワールドツアー”の中、カメラの前でさまざまな表情を見せる。

YOSHIKI CLASSICAL SPECIAL feat. Tokyo Philharmonic Orchestra at Carnegie Hall in New York City

3月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

音楽の聖地であるニューヨークのカーネギーホールで開催されたYOSHIKIのコンサートを放送・配信。東京フィルハーモニー交響楽団と奏でる歴史的ステージは必見。

2017年1月12、13日の2日間にわたり、ニューヨークのカーネギーホールで開催されたYOSHIKIのコンサートから2日目の模様をお届けする。

100年以上の歴史を持つこの会場では、チャイコフスキーやラフマニノフなどのクラシックの音楽家から、歴史にその名を刻むミュージシャンが演奏してきた。音楽史そのものが息づく“聖地”で、YOSHIKIが東京フィルハーモニー交響楽団の47人と共演し、オリジナル楽曲から伝統的なクラシック楽曲までを披露した。

収録日：2017年1月13日 収録場所：アメリカ・ニューヨーク州ニューヨーク カーネギーホール

YOSHIKI CLASSICAL 2018 ～紫に染まった夜～ YOSHIKI with Philharmonic Orchestra

4月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

カーネギーホール以来、1年10カ月ぶりの「YOSHIKI CLASSICAL」凱旋公演を開催。2018年11月の東京国際フォーラム公演の模様を放送・配信する。

2018年11月12日、15日の2日間、X JAPANのYOSHIKIが東京国際フォーラム ホールAで開催したクラシカルコンサートから、2日目の模様をお届けする。

2017年1月にYOSHIKIは、ワールドツアーの一環として、あのニューヨーク、カーネギーホールでコンサートを開催した。これまで、歴史に名を刻む数々のミュージシャンたちが演奏してきた“聖地”で披露した「Forever Love」「紅」などのX JAPANの楽曲や、伝統的なクラシック楽曲は、世界から絶賛された。

そのカーネギーホール公演以来、約1年10カ月ぶりの日本でのクラシックコンサートであり、大きな期待が寄せられたこの公演。彼の音楽のルーツであるクラシックスタイルからプロデュースされた曲の旋律が、世界中の音楽ファンを魅了する。

収録：2018年11月15日 収録場所：東京 東京国際フォーラム ホールＡ

YOSHIKI CLASSICAL with Orchestra 2022 in JAPAN

5月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

ピアノ演奏とオーケストラで繰り広げる「YOSHIKI CLASSICAL」が約4年ぶりに開催。チケット即完売のプレミアムコンサートをWOWOWで放送・配信。

YOSHIKIが2022年9月17日～19日の3日間にわたり、東京国際フォーラム ホールAにて「YOSHIKI CLASSICAL with Orchestra 2022 in JAPAN」を開催。WOWOWでは、最終日9月19日の模様を放送・配信する。

ピアノ演奏とオーケストラで繰り広げる「YOSHIKI CLASSICAL」は2014年に誕生。10カ所で計13公演を行ない世界各地で喝采を浴びた。2017年にはアメリカ・ニューヨークのカーネギーホールで2公演を実施。今回は2018年に東京国際フォーラムで凱旋公演を行なって以来、約4年ぶりの開催となった。

歴代公演では、「Forever Love」「Endless Rain」などX JAPANの名曲や、天皇（現上皇）陛下御即位10年奉祝曲 「Anniversary」を筆頭とするYOSHIKIソロ楽曲に加え、自身のルーツとするクラシックナンバーを披露。クラシックとロックを融合し多彩な音楽を生み出してきたYOSHIKIの軌跡、その人物像をも浮き彫りにするコンサートをぜひ、ご堪能いただきたい。

収録日：2022年9月19日 収録場所：東京 東京国際フォーラム ホールＡ

(c) 2023 A LIST MEDIA ENTERTAINMENT, INC.

映画『YOSHIKI：UNDER THE SKY』

6月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

世界的アーティスト10組とコラボレーションした、YOSHIKI初監督による音楽ドキュメンタリー映画。“音楽の力”を描き出した傑作を放送・配信する。

YOSHIKIが初監督に挑んだ音楽ドキュメンタリー映画『YOSHIKI：UNDER THE SKY』。ハリウッドで制作され2023年に公開、世界中で高い人気を博した話題作を放送・配信する。新型コロナウイルスのパンデミックが起きた2020年、困難を乗り越え、音楽の力で前へ向かって生きていこう、というスローガンの下プロジェクトは立ち上がった。セイント・ヴィンセント、スコーピオンズ、サラ・ブライトマン、HYDE、SUGIZO、SixTONES、ジェーン・チャンなど10組の名だたるアーティストが理念に賛同し、輝かしいコラボレーションが実現した。

華やかな側面だけでなく、喪失感や痛み、孤独を抱えながらも音楽の力を信じ、乗り越えようとする一人の人間としてのYOSHIKIの姿も映し出されており、観る者の胸を震わせる。光と影の両面を鮮やかに描き出した音楽ドキュメンタリーの傑作、ファンならずとも必見だ。

番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/yoshiki/

【関連情報】

“人生を楽しむ大人のための百貨店”をストアコンセプトに掲げる「WOWOW百貨店」では、YOSHIKI とナパ・ヴァレーのワイン造り手一族の4代目であり醸造家でもあるロブ・モンダヴィ Jr. とのコラボレーションにより造られたワインを販売中！

ブランド名：Y by YOSHIKI（ワイ・バイ・ヨシキ）

商品名：カベルネソーヴィニヨン ”アンコール” カリフォルニア

WOWOW百貨店販売サイト(https://dept.wowow.co.jp/search?q=YOSHIKI&type=product)