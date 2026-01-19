スマホ・PCで商品券・ギフトカードがすぐ買える『エースギフト』を提供開始｜入金確認後最短で発送

株式会社アシスト

株式会社アシスト（本社：東京都東村山市、代表取締役：佐藤 亮太）は、スマホ・パソコンからギフトカード／商品券をオンラインで購入し、ご指定住所へ郵送できるインターネット金券ショップ「エースギフト」（https://as-gift.com/）を提供しています。金券ショップに行く時間がない方や、急ぎで贈り物を準備したい方に向けて、Web上で申込みから購入まで完結できるサービスです。

■背景

お祝い・お礼・季節のご挨拶など、現金以外で気持ちを届けたいシーンは増えています。一方で、店舗で商品券を購入するには移動や営業時間の制約があり、「必要なタイミングで手に入らない」という課題もありました。エースギフトは、こうした“買いに行けない・急いでいる”ニーズに応えるため、オンラインで手軽に購入できる導線と、迅速な発送体制を整えました。

【本件のポイント】

・スマホ／PCで申込みから購入までWeb完結

・ご入金確認後2営業日以内に発送、最短即日発送にも対応

・主要ブランドのギフトカード／商品券をラインナップ

・法人・個人事業主向けのご相談にも対応

■エースギフトの特長

1）WEBで完結：商品選択～お申込みまでスマホで完了。郵送先も指定可能です。

2）スピーディー発送：ご入金確認後、2営業日以内に発送。状況により最短即日発送にも対応します。

3）業界最安級を目指す価格設定：日常使い～ギフト用途まで選びやすい価格でご提供します。

4）ギフトラッピング対応：用途に合わせてラッピング有無を選択できます。

5）法人・個人事業主向けオーダー型対応：ギフトカード以外にも、ご要望に応じて商品選定・仕入れを行うご相談も可能です。

■取扱い商品（一例）

・JCBギフトカード（1,000円券）

・VJAギフトカード（1,000円券）

・UCギフトカード（1,000円券）

・全国百貨店共通商品券（1,000円券）

・Amazonギフト券（10,000円券）

・Google Play ギフトカード（10,000円券）

・Appleギフトカード（10,000円券）

※ラインナップ・価格は掲載時点の情報です。

■ご利用の流れ

（1）商品案内から購入商品を選択

（2）お申込みフォームにお客様情報・郵送先・数量を入力

（3）ご案内する振込先へご入金（現金振込）

（4）入金確認後に発送し、追跡番号をメールでご連絡

■こんなシーンにおすすめ

・急ぎでお祝い・お礼を準備したい（誕生日／結婚祝い／内祝い／昇進祝い など）

・遠方のご家族や取引先へ、品物選びに迷わず“使えるギフト”を贈りたい

・社内表彰・キャンペーン景品として、複数枚まとめて用意したい

・お中元／お歳暮など、季節のご挨拶に添える“気持ちの品”を探している

■よくあるご質問（抜粋）

Q：いつ届きますか？

A：ご入金確認後、2営業日以内に発送し、発送後に追跡番号をご案内します。

Q：お釣りは出ますか？

A：券種・利用店舗により異なります。全国百貨店共通商品券は釣銭対応のケースがあります。

Q：買取はできますか？

A：当店は販売専門のため、買取は行っておりません。

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。最新の取扱い・注意事項は公式サイトをご確認ください。

■安心・安全への取り組み

エースギフトは古物営業法に基づく古物商許可を取得し、関連法令・ガイドラインに準拠した運営を行っています。また、ギフトカード／商品券は原則有効期限がない一方、券種により注意点があるため、購入前後の案内も丁寧に行っています（例：カード券面のミシン目の取り扱い等）。

■価格例（掲載時点）

・JCBギフトカード（1,000円券）…990円／枚

・全国百貨店共通商品券（1,000円券）…970円／枚

・Amazonギフト券（10,000円券）…9,850円／枚

※価格は変動する場合があります。

■エースギフトが目指す体験

「買いに行く手間をゼロに」「贈る相手が自由に使える」「必要なタイミングに間に合う」。この3つを軸に、オンラインでも安心してご利用いただける金券購入体験を提供します。

■今後の展望

今後は、用途別の提案強化（お祝い／法人ギフト／季節の贈答など）や、取扱い商品の拡充により、“必要なときに、必要なギフトを確実に”届けられる体験づくりを進めてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社アシスト

ショップ名：エースギフト

所在地：〒189-0001 東京都東村山市秋津町五丁目15番2-102号

代表者：佐藤 亮太

事業内容：金券販売・古物販売

古物商許可番号：東京都公安委員会 第308912415254号

【お問い合わせ先】

エースギフト（株式会社アシスト）

MAIL：info@as-gift.com

URL：https://as-gift.com/