『ホリエモンAI選挙』公開--2026年衆議院選挙のAI予想データをメディア向けに無償提供開始（引用元明記のみで利用可）

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、2026年に実施予定の衆議院議員総選挙に向け、AIが選挙情勢を解析し小選挙区289・比例代表176の全465議席の獲得議席数を予測するサービス『ホリエモンAI選挙』を公開しました。

本サービスでは、全国の選挙区・政党別の情勢をデータで可視化し、当選確率や議席見込みをAIがリアルタイムに更新します。

さらに、報道・解説の高度化を支援する目的で、メディア各社に向けて予想データを無償提供いたします。『引用元：ホリエモンAI選挙』を明記するだけで、テレビやネットなどジャンルを問わずご活用ください。

https://vote.horiemon.ai/

小選挙区289・比例176の全465議席をAIで予測

衆議院選挙における全議席を対象として、AIが当選確率と議席獲得見込みを算出します。

「結果を予想する」だけでなく、「なぜその結果になるのか」の説明性も重視し、可視化された指標で提示します。

予想はリアルタイム更新、速報性の高い分析を実現

最新の世論動向や選挙情勢に応じて予測を更新し、状況の変化を迅速に反映します。

選挙期間中の注目区、政党間の競り合い構造、終盤の情勢変化などを直感的に把握できます。

メディア・有権者に向けて無償で予測データを提供

『ホリエモンAI選挙』では、選挙予測データを無償公開し、ニュース報道や解説記事、SNSでの情報発信などに活用いただけます。

データ利用は申し込み不要、『引用：ホリエモンAI選挙』の明記だけご協力お願いします。メディア関係者向けに詳細データや可視化素材の提供も可能です。取材や担当者出演などもご相談ください。

#ホリエモンAI選挙 SNSでのタグ使用も歓迎です。

提供の背景：選挙情報の「わかりづらさ」をAIで解消する

近年、政治・選挙を取り巻く情報は増加している一方で、

「誰に入れればいいかわからない」「結局どこが重要なのか判断できない」

といった課題が顕在化しています。

『ホリエモンAI選挙』は、こうした状況に対し、AIとデータ解析により選挙を構造化し、

**誰でも理解できる“データで見る選挙”**を提供することを目的に開発されました。

開発者コメント（ホリエモンAI選挙 開発チーム）

予測データの生成プロセスでは、 Grok を活用して政治領域の最新トレンドを探索し、世論の関心がどこに集まっているかを把握します。次に、Perplexity により都道府県単位でディープリサーチを行い、地域ごとの争点や候補者・政党動向、報道論点の差分を整理しています。

その上で、収集・整理した情報を Gemini でレポートとして統合し、最終的に予測モデルに反映できる形へ落とし込みます。加えて、ユーザーが直感的に理解できるよう、UI上で表示する指標や文章表現もGeminiで整形し、分析結果を「読みやすさ」「比較しやすさ」に変換する工程も重視しています。

（技術協力：株式会社Logical Fabrics https://logical-fabrics.com）

