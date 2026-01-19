2026年1月19日（日本語版）船舶デジタルソリューション企業LAB021は、SK海運と船舶環境規制対応と性能分析の高度化されたVESSELLINKのサービス協約締結 したことを公表いたしました。近年、環境規制が強化される中、船社は規制遵守にとどまらず、運航効率の改善やコスト削減に取り組んでいる。特に燃料費の変動が激しい昨今では、精密かつ自動化された分析が競争力の核心とされ、国内主要船社が共通して求める最重要ニーズの一つとなります。今回の協約を通じ、LAB021はDF（Dual Fuel）エンジンやツインシャフト推進方式の船舶まで精密に分析できる高度化された性能分析体系をSK海運に提供します。これはLNG船、LPG船、大型タンカーなど多様な船型と推進システムを同時に運用する大手船社の運航環境を反映した成果です。DFエンジン搭載船舶では燃料特性や切替条件、負荷変動、運航パターンによって性能が大きく変化します。ツインシャフト船舶も単機推進システムと比べ分析が難しく、従来方式では精密な比較に制約があった。 VESSELLINKはこうした複雑性を取り込み、運航条件変化に伴う燃料効率、推進性能、航海別性能差を定量的に比較・分析できる機能を備えました。これにより、SK海運は燃料効率に基づく実質的な性能分析、運航条件変化に伴う客観的性能比較、Fleet単位での性能トレンド管理が可能となります。 VESSELLINKは単なる規制対応を超え、船舶運航戦略や意思決定を支援する役割が期待されます。LAB021のVESSELLINKは、IMO DCS、EU MRV、EU ETS、FuelEU Maritime、CIIなどグローバル環境規制に一括対応すると同時に、リアルタイム運航データと蓄積性能データを基盤に船舶別・航海別・Fleet単位の性能分析を一つのシステムで提供できる点が強みです。今回の高度化により、複雑な推進システムを持つ船舶でも信頼性の高い分析結果を提供できる統合ソリューションとして位置付けられています。LAB021関係者は「国内主要船社が要求する性能分析は単なる数値提供ではなく、運航現場で活用可能な精密性と一貫性のデータだ」と述べ、「VESSELLINKは環境規制対応と船舶性能・効率分析を同時に満たし、韓国内市場で多数の船社・数百隻の船舶に適用されたソリューションだ」と強調いたしました。実際にVESSELLINKは韓国内主要船社を中心に多数のFleet管理に導入され、環境規制対応と性能分析を可能にするソリューションとして幅広い適用事例を確保しています。この実績は、船社の細かな要望を満たしたとの意味でもあります。一方、LAB021は今回の協約を契機にシンガポール現地法人「VESSELLINK PTE. LTD.」を設立し、グローバル市場攻略に本格的に乗り出す。シンガポール法人は多国籍船社やグローバルShip Managerを対象とした営業・契約拠点となり、韓国市場で蓄積した技術力と大手船社の実績を基盤に海外展開を加速させる計画です。LAB021は「国内主要船社との協業を通じて検証されたVESSELLINKの性能分析技術と運用ノウハウをグローバル市場へ拡張する」とし「韓国とシンガポールをつなぐ二重拠点を基盤に、アジアを越えて欧州・中東市場にも順次進出する」と示唆しました。◆報道関係者向けお問い合わせ（日本語可能）スターマリン・パブリックリレーションズ株式会社 吉田 maki@starmarinepr.com◆当サービスに関するお問い合わせLAB021 サービスチーム （日本語可能）Mail :service@vessellink.com T : +82)70-4196-8907 F : +82)51-680-6550 M : +82)10-7183-9569 kakatalk : LAB021