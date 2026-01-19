アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年2月4日（水）、飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー「乾杯の向こうに潜む危険！新年度前に学ぶ、飲酒運転撲滅の切り札」をオンラインにて無料開催いたします。 本セミナーは「飲酒運転、まだ他人事ですか？」をテーマに、アルコールが及ぼす影響や日本における飲酒運転の実態、見落とされがちなリスク管理の盲点について、クイズや実例を交えながら分かりやすく解説します。新年度を前に、経営者・管理職・人事担当者・安全管理者をはじめ、どなたでも参加可能な内容となっています。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kMIXc58DRBKPZH_40SgPYw#/registration

開催日時：2026年2月4日（水）13時30分～14時30分開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）飲酒運転、まだ他人事ですか？新年度前、今こそ真剣に考えたい飲酒運転対策。クイズやショッキングな事例で学ぶ、即実践の防止策！・アルコールの罠、あなたの会社は大丈夫？・今すぐ始められる！効果的な飲酒運転防止策・「うちは大丈夫」が一番危ない！リスク管理の盲点とは経営者、管理職、人事担当者、安全管理者の皆様、新年度の安全計画に革命を起こす60分をお見逃しなく！【コンテンツ】・アルコールにまつわる衝撃の基礎知識・運転と酔いの危険な関係・ゾッとする日本の飲酒運転の実態・お酒にまつわる常識破りの法律クイズ・涙なしには聞けない、飲酒に悩む家族の告白・未来を変える！アルコールインターロック・リスクの見える化！AUDITクラウドで従業員の飲酒習慣を可視化スピーカー：東海電子株式会社 安全・健康システム営業部 當山雄貴みなさまのご参加をお待ちしております。■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

