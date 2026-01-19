坂口安吾『盗まれた一萬円』 書泉オンラインにて限定予約販売

株式会社深水社

株式会社深水社（本社：東京都中央区、代表取締役：深谷冬青）は、文豪の未書籍化・未収録作品を調査・編集し、後世へ継承する取り組みとして、文豪稀少作品発見サイト「漱アーカイブ」を運営しています。

このたび、同社が展開する出版レーベル「漱文庫」より、坂口安吾の未書籍化・全集未収録短篇『盗まれた一萬円』を初めて書籍化し、2025年12月26日（金）～2026年1月25日（日）の1カ月間、書泉オンライン限定で予約販売いたします。

■坂口安吾『盗まれた一萬円』

漱文庫は、「漱アーカイブ」で公開された発掘作品を、作家ゆかりの地からの要望や周年事業などに合わせて書籍化する出版レーベルです。

第一弾として刊行した本書は、2022年に発見された未書籍化・全集未収録の幻の作品で、初期安吾の貴重な一作です。

坂口安吾『盗まれた一萬円』

1933年、幻の新聞に書かれた安吾26歳の‟探偵小説”。

【収録作品】

盗まれた一萬円［全集未収録］｜ふるさとに寄する讃歌｜黒谷村｜逃げたい心

解説：大原祐治（実践女子大学教授)

【書誌情報】

定価：5,995円（本体5,450円）

発行：2025年10月20日

ISBN：978-4-911556-00-9

四六判／上製本／136ページ

本書は、書泉オンライン限定・100冊限定での予約販売となります。

予約受付期間は、2025年12月26日（金）～2026年1月25日（日）です。

なお本書は、2025年11月末に会期終了した、神奈川近代文学館「没後70年記念 坂口安吾展」における限定販売でも注目を集めました。

2025年は没後70年、2026年は生誕120年にあたる、坂口安吾のメモリアルイヤーです。

漱文庫では原則としてオンライン販売を行っておらず、今回の書泉オンラインでの予約販売は、貴重な機会となります。

ぜひこの機会に、本書をお手元にお迎えください。

▶ 書泉オンライン予約ページ：https://shosen.tokyo/?pid=189949447

■今後の展開

深水社では、文学研究者・自治体・文学館などと連携しながら、全国に眠る文豪の未収録・未書籍化作品の発見、保存、データ化、書籍化を継続的に進めています。

また、作家ゆかりの地の自治体や地元書店との協働を通じて、文学を起点とした地域文化の発信にも取り組んでまいります。

■会社概要

会社名：株式会社深水社（Shinsuisha Corp.）

所在地：東京都中央区日本橋3-2-14

代表者：代表取締役 深谷冬青

URL：https://www.shinsuisha.co.jp/

事業内容

・会員制サイト「漱アーカイブ」の運営

・出版レーベル「漱文庫」の書籍出版・販売

■本件に関するお問い合わせ先

漱アーカイブお問い合わせ窓口（広報担当：深谷）

Email：contact@sou-archive.jp

URL：https://sou-archive.jp/