新入社員の自律的な行動と成果創出を支える「新入社員向け できる新人の心得研修」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキルは、新入社員を対象とした「新入社員向け できる新人の心得研修(https://www.recurrent.jp/listings/freshers-freshers-mind)」をリリースしました。本研修は、組織の一員として自律的に行動し、周囲から信頼される人材の育成を目的としています。プロ意識や主体性など、成長の土台となる考え方を体系的に整理しました。早い段階で組織から求められる役割を理解することで、成果に向けた行動習慣の確立を支援します。

新入社員向け できる新人の心得研修【求めたいスタンス研修】 - 社員研修のリスキル

自律的な新入社員の育成が急務に

多くの企業において、新入社員がいかに早く戦力として貢献できるかは重要な経営課題です。特に、指示を待つだけでなく自ら考えて動く主体性や、プロとしての責任感をいかに早期に身に付けさせるかが焦点となっています。

一方で、環境の変化が激しい現代では、従来のやり方を教えるだけでは不十分です。困難な状況でも前向きに捉える思考法や、自律的に成長し続けるスタンスを実装するニーズが高まっています。こうした社会的要請に応えるため、成果を出すための基盤となる姿勢を強化する本研修を開発しました。

研修内容の紹介

新入社員向け できる新人の心得研修(https://www.recurrent.jp/listings/freshers-freshers-mind)は、オンライン研修にも対応した柔軟なプログラムです。

受講対象

新入社員を主な対象としています。

身に付くスキルや目的

組織の一員としての自覚を持ち、周囲からの期待を正しく理解する力を養います。指示を待たずに自ら動く主体性を習得し、成果に対する責任感を醸成することが目的です。また、経験を学びに変える振り返りの手法を理解し、継続的な自己成長の習慣を身に付けます。

本研修の特徴- 能動的なマインドセットの醸成指示待ちの姿勢を脱却します。自ら仕事を見つけ出すための考え方を体系的に習得します。- 役割の客観的把握と責任感の強化組織から求められる役割を理解します。高いプロ意識を持って最後までやり抜く姿勢を実装します。- 自己成長習慣の確立日々の経験を成長に繋げる手法を習得します。長期的なキャリア形成の土台となる行動習慣を確立します。

研修カリキュラムの抜粋

本研修は全7時間の構成となっており、以下の内容を含みます。

株式会社リスキルについて

- できると思われる新人の特徴：周囲から評価される行動特性の理解- 社会人としての基本行動：挨拶、時間管理、整理整頓の実践方法の習得- 周囲への気遣いの実践：職場で求められる配慮と信頼関係の構築- 先読みの行動力：仕事の目的を確認し、自発的に動くスキルの強化- 仕事や失敗への向き合い方：指導を素直に受け入れ、改善に繋げる力の習得- モチベーションのセルフマネジメント：自律的な意欲管理の手法の理解- 信頼を得るコミュニケーション：職場での信頼関係構築に必要な行動の確認

株式会社リスキルは、ビジネス研修が料金一律で実施できるサービスを提供しています。新入社員研修(https://www.recurrent.jp/categories/freshers-freshers)をはじめ、階層別やテーマ別の多彩な研修を展開し、企業の課題解決を支援します。

研修当日の運営だけでなく、教材の準備から発送までフルサポートする体制を整えています。人事担当者の工数を削減しながら、質の高い研修環境を提供することが可能です。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。