アジアのトラベルイノベーターが沖縄に集結「Asia Newtravel Bootcamp2026」いよいよ開催

株式会社WithblueDMC

観光事業プロデュースやMICE運営、観光業界におけるオープンイノベーションを支援する株式会社WithblueDMC（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：伍香秀真）は、沖縄県より受託・運営するグローバルツーリズムカンファレンス「Asia Newtravel Bootcamp 2026」を2026年2月6日（金）に沖縄県那覇市の琉球新報ホールにて開催いたします。

＜開催背景について＞

アジアのゲートウェイとして、そして観光産業の集積地としての沖縄からアジア広域でのオープンイノベーションを促し、イノベーターのコミュニティー形成をするため「Asia Newtravel Bootcamp」は

2024年に始動しました。

2025年の開催には、アジア8カ国から23社のスタートアップが登壇し一般参加者を含む206名が参加。熱気に満ちたピッチと交流を通じて、参加者同士のビジネスマッチングが数多く生まれ、国境を越えた事業連携が加速しました（昨年の模様(https://vimeo.com/1064614519)）

2026年度開催では会場をよりアクセスしやすい那覇に戻し、より規模を拡大した内容でお届けいたします。

トラベル・ツーリズムにおける多様なテーマでプログラムを構成し、イノベーションとコラボレーションを促進する観光業界におけるイノベーター、新規事業担当者、そして業界でキャリアを志す方のためのイベントです。

＜イベント概要＞

日時：2026年2月6日（金）9時～19時

会場：琉球新報ホール

参加申込：公式ホームページ(https://antb.asia/)にて

参加費：無料

主催：沖縄市

後援：那覇市 / OCVB

協力：JETRO / RTM / 01ブースター

協賛：沖縄リゾートワーケーション推進協議会 / どさんこしまんちゅ事務局 / 日建ハウジング / 沖縄ツーリスト / ベルトラ

参加想定人数：400名

詳細を見る :https://antb.asia/#tab-day2

＜2026年開催のハイライト＞

- 国内外の観光イノベーターよる10の豪華セッション観光・ツーリズムの未来を多角的に捉える、注目プログラムが目白押し！またインドネシア共和国観光省産業・投資担当副大臣がスペシャルゲストとして登壇決定- 国内外のスタートアップによる2つのピッチイベント観光業の課題、新しい価値の創造に挑む起業家による白熱のプレゼンテーション！商談用に展示ブースも設置- 総額50万円相当の豪華オーディエンスプレゼント総額50万円相当の豪華オーディエンスプレゼントをご用意し、トラベルカンファレンスならではの「体験」をお届けいたします。登壇企業のご協力により、留学、国内外のアクティビティークーポン、テーマパーク入場券、プライベートヴィラ宿泊券、ご当地お土産セットなど、豪華なプレゼント企画を用意しております。プレゼント情報は公式Facebookページ(https://www.facebook.com/profile.php?id=61569564496024)から発信中！※各セッションのアンケートを記入した方に抽選で贈呈

＜併催・共催プログラム＞

前日の2/5(木)には併催、共催プログラムとして以下のプログラムも実施されます。



・台湾スタートアップの日本展開支援プログラム「Shinryo Acceleration Program(https://peatix.com/event/4751764)」

デモデイ

・沖縄スタートアップの海外展開プログラム「Ryukyu Launchpad 2025(https://ryukyu-launchpad-demoday.peatix.com/view)」 デモデイ

・JETRO 沖縄ブルーエコノミー拠点戦略レポート報告会

・台湾のトラベルアクセラレーションプログラム「NextT(http://www.facebook.com/NextT.Taipei)」デモデイ

・沖縄×北海道コラボプロジェクト 「どさんちゅ」フォーラム(https://dosanko-shimanchuwithantb-asia.peatix.com/)

北海道観光機構 唐神会長 × 沖縄観光コンベンションビューロー 浜田会長

南北DMOトップによるスペシャルセッションが決定！

2月5日～6日の2日間に渡り日本の南北、アジアの各所からイノベーターが沖縄に集結します。

沖縄に観光でお越しになる方は、その先にある未来をちょっと覗いてみませんか？

詳細を見る :https://antb.asia/