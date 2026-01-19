アジアのトラベルイノベーターが沖縄に集結「Asia Newtravel Bootcamp2026」いよいよ開催
観光事業プロデュースやMICE運営、観光業界におけるオープンイノベーションを支援する株式会社WithblueDMC（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：伍香秀真）は、沖縄県より受託・運営するグローバルツーリズムカンファレンス「Asia Newtravel Bootcamp 2026」を2026年2月6日（金）に沖縄県那覇市の琉球新報ホールにて開催いたします。
＜開催背景について＞
アジアのゲートウェイとして、そして観光産業の集積地としての沖縄からアジア広域でのオープンイノベーションを促し、イノベーターのコミュニティー形成をするため「Asia Newtravel Bootcamp」は
2024年に始動しました。
2025年の開催には、アジア8カ国から23社のスタートアップが登壇し一般参加者を含む206名が参加。熱気に満ちたピッチと交流を通じて、参加者同士のビジネスマッチングが数多く生まれ、国境を越えた事業連携が加速しました（昨年の模様(https://vimeo.com/1064614519)）
2026年度開催では会場をよりアクセスしやすい那覇に戻し、より規模を拡大した内容でお届けいたします。
トラベル・ツーリズムにおける多様なテーマでプログラムを構成し、イノベーションとコラボレーションを促進する観光業界におけるイノベーター、新規事業担当者、そして業界でキャリアを志す方のためのイベントです。
＜イベント概要＞
日時：2026年2月6日（金）9時～19時
会場：琉球新報ホール
参加申込：公式ホームページ(https://antb.asia/)にて
参加費：無料
主催：沖縄市
後援：那覇市 / OCVB
協力：JETRO / RTM / 01ブースター
協賛：沖縄リゾートワーケーション推進協議会 / どさんこしまんちゅ事務局 / 日建ハウジング / 沖縄ツーリスト / ベルトラ
参加想定人数：400名
https://antb.asia/#tab-day2
＜2026年開催のハイライト＞
- 国内外の観光イノベーターよる10の豪華セッション
観光・ツーリズムの未来を多角的に捉える、注目プログラムが目白押し！
またインドネシア共和国観光省産業・投資担当副大臣がスペシャルゲストとして登壇決定
- 国内外のスタートアップによる2つのピッチイベント
観光業の課題、新しい価値の創造に挑む起業家による白熱のプレゼンテーション！
商談用に展示ブースも設置
- 総額50万円相当の豪華オーディエンスプレゼント
総額50万円相当の豪華オーディエンスプレゼントをご用意し、トラベルカンファレンスならでは
の「体験」をお届けいたします。登壇企業のご協力により、留学、国内外のアクティビティークー
ポン、テーマパーク入場券、プライベートヴィラ宿泊券、ご当地お土産セットなど、豪華なプレゼ
ント企画を用意しております。プレゼント情報は公式Facebookページ(https://www.facebook.com/profile.php?id=61569564496024)から発信中！
※各セッションのアンケートを記入した方に抽選で贈呈
＜併催・共催プログラム＞
前日の2/5(木)には併催、共催プログラムとして以下のプログラムも実施されます。
・台湾スタートアップの日本展開支援プログラム「Shinryo Acceleration Program(https://peatix.com/event/4751764)」
デモデイ
・沖縄スタートアップの海外展開プログラム「Ryukyu Launchpad 2025(https://ryukyu-launchpad-demoday.peatix.com/view)」 デモデイ
・JETRO 沖縄ブルーエコノミー拠点戦略レポート報告会
・台湾のトラベルアクセラレーションプログラム「NextT(http://www.facebook.com/NextT.Taipei)」デモデイ
・沖縄×北海道コラボプロジェクト 「どさんちゅ」フォーラム(https://dosanko-shimanchuwithantb-asia.peatix.com/)
北海道観光機構 唐神会長 × 沖縄観光コンベンションビューロー 浜田会長
南北DMOトップによるスペシャルセッションが決定！
2月5日～6日の2日間に渡り日本の南北、アジアの各所からイノベーターが沖縄に集結します。
沖縄に観光でお越しになる方は、その先にある未来をちょっと覗いてみませんか？
https://antb.asia/