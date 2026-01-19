飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育オンラインセミナー 2月4日（水）無料開催

東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年2月4日（水）、飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー「乾杯の向こうに潜む危険！新年度前に学ぶ、飲酒運転撲滅の切り札」をオンラインにて無料開催いたします。

本セミナーは「飲酒運転、まだ他人事ですか？」をテーマに、アルコールが及ぼす影響や日本における飲酒運転の実態、見落とされがちなリスク管理の盲点について、クイズや実例を交えながら分かりやすく解説します。新年度を前に、経営者・管理職・人事担当者・安全管理者をはじめ、どなたでも参加可能な内容となっています。

お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kMIXc58DRBKPZH_40SgPYw#/registration飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー どなたでも参加OK！乾杯の向こうに潜む危険！新年度前に学ぶ、飲酒運転撲滅の切り札 2月4日（水）

開催日時：2026年2月4日（水）13時30分～14時30分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

飲酒運転、まだ他人事ですか？

新年度前、今こそ真剣に考えたい飲酒運転対策。

クイズやショッキングな事例で学ぶ、即実践の防止策！

・アルコールの罠、あなたの会社は大丈夫？

・今すぐ始められる！効果的な飲酒運転防止策

・「うちは大丈夫」が一番危ない！リスク管理の盲点とは

経営者、管理職、人事担当者、安全管理者の皆様、

新年度の安全計画に革命を起こす60分をお見逃しなく！

【コンテンツ】

・アルコールにまつわる衝撃の基礎知識

・運転と酔いの危険な関係

・ゾッとする日本の飲酒運転の実態

・お酒にまつわる常識破りの法律クイズ

・涙なしには聞けない、飲酒に悩む家族の告白

・未来を変える！アルコールインターロック

・リスクの見える化！AUDITクラウドで従業員の飲酒習慣を可視化

スピーカー：東海電子株式会社 安全・健康システム営業部 當山雄貴

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式(https://www.tokai-denshi.co.jp/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%85%AC%E5%BC%8F) EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト(https://shop.tokai-denshi.co.jp/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88) ： https://transport-safety.jp/

東海電子株式会社公式キャラクター「T.D.（ティディー）」