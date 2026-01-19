削孔管理IoTシステム「削孔Palette」が国土交通省NETISに登録

株式会社Momo

株式会社Momo（兵庫県神戸市、以下Momo）および共同開発パートナーの蜂谷工業株式会社（岡山県岡山市、以下蜂谷工業）は、削孔出来形管理を自動化する 「削孔管理IoTシステム（削孔Palette）」 が、2025年11月12日付で国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）に登録されたことをお知らせします（NETIS登録番号：HR-250011-A）。

削孔Paletteは、タブレットとレーザー距離センサ、AI画像解析を組み合わせ、従来2～3名で行われていた削孔長・削孔径の計測・記録・写真撮影を 1名で自動化 する施工管理システムです。1000孔での試算では工程が 84.95%*短縮され、公共工事の品質確保と人手不足対策に寄与する技術として高く評価されています。

*NETIS登録情報

■ 開発の背景

建設現場では、削孔出来形管理（削孔長・削孔径の計測、記録、写真撮影）に多くの作業時間と人員が必要で、人手不足の現場では大きな負担となっていました。

こうした課題を受け、Momoと蜂谷工業は「1名で精度高く計測し、出来形管理まで自動化したい」という現場の要望に応え、削孔Paletteを共同開発しました。

■ 削孔Paletteの概要

削孔Paletteは、レーザー距離センサとAI解析を用いて削孔長・削孔径を高精度で計測し、出来形管理表を自動生成するIoTシステムです。

＜主な特長＞

- 自動計測：削孔長は誤差±4mm以内、削孔径は誤差±3mm以内- 1台で計測＋撮影を同時実施- Excel形式の出来形管理表を自動生成- オフライン環境でも利用可能- 削孔長250～1000mm、削孔径25～75mmに対応- 特許技術（特許7224703号）を活用

■ 導入メリット（定量効果を含む）

● 現場責任者向け：省人化・生産性向上- 従来2～3名で必要だった作業が 1名で完了- 1000孔の試算では工程が 84.95%短縮- 記録・転記の手作業が不要となり品質向上● 入札担当者向け：受注競争力の強化- 従来比 14.98%の経済性向上（労務費の大幅削減）- 技術提案の加点要素として活用可能- 自動保存データにより品質管理のリスクを低減

■ 今後の展開

削孔Paletteは、高速計測 や 新機能の追加等を予定しており、現場のさらなる省力化と品質向上に貢献していきます。

＜削孔Palette NETIS登録情報＞

■ 技術名称：削孔管理IoTシステム（削孔Palette）

■ NETIS番号：HR-250011-A

■ NETIS Webサイト：

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/details?regNo=HR-250011%20

＜株式会社Momoについて＞

会社名：株式会社Momo

代表者：代表取締役 大津 真人

所在地：

(神戸本社) 〒650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-14 大島ビル33号室

(大阪オフィス) 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2-7-1

設 立：2016年3月9日

事業内容：

回路設計・通信・データベース・解析・可視化・UIまでを一気通貫で実現するPalette IoTを擁し、IoTサービスの社会実装を行っており、農業・建設・公共・工場など幅広い分野での実績がある。

URL：https://momo-ltd.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Momo 営業・広報担当

TEL：06-7710-2941

E-mail：sales@momo-ltd.com

お問い合わせフォーム：https://momo-ltd.com/contact