【ネブローニ】26春夏の新作コレクション ~ Veil of Will ~ を発表。1月末から＜ネブローニ公式オンラインストア＞で、先行予約販売をスタート。
～ 意志のヴェール ～
透明な構造体の中に、
咲ききらないバラを封じ込めた倉俣史郎の名作<
一瞬の美しさを永遠に閉じ込めたその椅子は、
儚く、可憐で、そして凛とした強さを秘めています。
儚さの中に秘めた、確かな意志。
ネブローニ2026年春夏コレクションは
<
透ける素材、ぼんやりとした花。
儚く見えて、芯のある美しさ。
ミニマルとフェミニン、可憐さと強さのバランスを、
ネブローニならではのクラッシックモダンで表現しました。
透かしのあるメッシュ、花柄ファブリックが今の気分。新しいストーンシリーズも加わり、
コンフォートなフォルムを取り入れたコレクションです。
Mesh Mary-Jane Pumps 7623/IRIS (WHITE) \70,400（税込）
Floral Veil Strap Sandals 7641/MIA (MULTI ) \64,900 (税込)
Front Ribbon Strap Sandals 7640/759 (BLACK/GOLD)\68,200 (税込)
MARTA Ankle Strap Sandals 6408/551 (DARK BROWN)\64,900 (税込)
Lace Trimming Strap Sandals 7624/PINK (BLACK) \69,300 (税込)
Stone Ankle Strap Sandals 7601/551 (BROWN) \69,300 (税込)
Cutwork Back Strap Sandals 7614/OLGA (NAVY) \72,600 (税込)
ネブローニ公式オンラインストア :
https://nebulonie.jp/
1月末に一斉先行予約販売を開始いたします。
■ネブローニ、家族から生まれた靴づくりのストーリー
1954年、創業者エウジェニオ・ネブローニによって設立されたネブローニは、3代にわたり靴づくりの伝統を受け継ぐ、イタリアの家族経営による職人ファクトリーです。仕上げ職人としてキャリアをスタートしたエウジェニオは、エレガントな婦人靴づくりに情熱を注ぎ、やがて家族もこの事業に加わることで、ビジネスの礎を築きました。その後、パターンメーカー兼デザイナーの甥のエウジェニオ・キオデロへと継承され、ネブローニのクラフトマンシップはさらに洗練されていきます。
現在は3代目、アレッシオ・キオデロのもと、ネブローニはイタリアの伝統ある職人技と美意識、時代を超えて愛される上質なイタリアのハンドメイドを融合させながら、進化を続けています。パターン作成から仕上げに至るまで、すべての工程に精通したネブローニの職人たちの手によって、細部にまで徹底的にこだわり、厳選された上質な素材だけを使用。世代を超えて磨かれてきたネブローニ家の靴づくりの技術が、ネブローニの核をなすアイデンティティとなり、一足一足にネブローニの誇る品質と伝統が息づいています。
■ネブローニの手仕事とサステナビリティ
ネブローニでは、靴づくりのあらゆる工程において環境への配慮を徹底し、サステナビリティへの責任を果たしています。地元で調達された高品質な素材を優先的に使用することで、環境への負荷を抑えながら、イタリアのクラフトマンシップへのこだわりを守り続けています。国内のタンナーやサプライヤーと密な連携することで、地域経済を支えると同時に、持続可能な方法で生産されたレザーを使用しています。また、少量生産を基本とする職人的な製造体制のもと、無駄を最小減に抑えながら、耐久性に優れたタイムレスなデザインを追求。
過剰な消費や廃棄を避け、持続可能なラグジュアリーという価値観と共鳴するモノ作りを実践しています。
▼公式LINE: https://line.me/ti/p/~@092hydwh
▼公式Instagram: https://www.instagram.com/nebulonie.japan/
詳しくは、＜ネブローニ公式サイト＞ https://nebulonie.jp/ をご覧ください。