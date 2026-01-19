【川崎フロンターレ × nowtis】スカウトにおけるフィジカルデータサービス契約の締結

株式会社F&V

株式会社Ｆ＆Ｖ（本社：東京都目黒区中目黒1-1-17、代表取締役：先崎勝也）は、Jリーグ所属の川崎フロンターレ（運営：株式会社川崎フロンターレ）と、フィジカルデータを活用したスカウトサービス「nowtis」の利用契約を締結いたしました。

川崎フロンターレは、高い技術をベースとした日本サッカー界でも屈指のポゼッションスタイルをアイデンティティとしています。この高度な戦術をピッチ上で具現化し続けるためには、単に「速い・強い」という身体能力だけでなく、「その技術を試合終盤まで高い精度で発揮し続けられる能力」や「クラブのスタイルに適応するための身体的ポテンシャル」を客観的に評価することが不可欠です。

今回の導入により、スカウト活動における従来の定性的な評価に加え、フィジカルデータを「選手を見極める重要な構成要素の一つ」として活用。フロンターレの哲学に合致する選手を、より多角的な視点から見出す体制を構築します。

本サービス活用のポイント

「止める・蹴る」を支えるフィジカル評価： 単なるフィジカル重視の補強ではなく、フロンターレの技術を最大限に活かすための「土台」としてのフィジカルを可視化します。

スカウト精度の向上： 映像や現地視察での評価に定量データを組み合わせることで、クラブの理想とするスタイルにフィットする選手を科学的に裏付けます。

中長期的なチームビルディング： 選手の現在地だけでなく、成長可能性（ポテンシャル）をデータから読み解き、持続可能なチーム強化を支援します。

株式会社川崎フロンターレ スカウト担当 向島建 氏

「我々のスタイルは、あくまでも技術と判断をベースとしたポゼッションサッカーです。しかし、その技術をピッチで表現し続けるためには、現代サッカーにおいてフィジカル要素も無視できません。今回のデータ導入により、我々の色に染まることができる、真に『フロンターレらしい』選手をより確信を持って迎え入れることができると期待しています。」

nowtis（ノーティス）

アスリートのフィジカル能力を可視化し、データを比較・蓄積するシステム

nowtis（ノーティス）は、アスリートのフィジカルテストおよびフィジカルデータの管理アプリを提供しています。サッカーでは全国の強豪チームを中心に300チーム以上、30,000名のフィジカルデータを取得。アプリ内で他チームと比較することで、自分の強み・弱みの特徴を把握し、次のアクションへの気づきを生み出しています。

また高校大学間でのリクルートでも活用が可能。地方でチャレンジする機会に恵まれない選手や、リクルート活動で飛び回れないチームに広く活用されている。

