大和財託株式会社　第13期連結決算は売上高367億円、経常利益33億円　 成長加速で過去最高益を記録

大和財託株式会社

不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を展開する大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区/大阪府大阪市 代表取締役CEO：藤原正明、以下「当社」）の第13期（2025年8月期）決算につきまして、以下の通りご報告いたします。

■第13期決算（2025年8月期）について

売上高は367.18億円（前期比 166.6%）、経常利益は33.29億円（前期比 184.6%）と、12年連続で大幅な増収増益となりました。成長率は前年比160％を超える水準となり、創業以来、過去最高の収益を更新し続けております。詳細は下記をご覧ください。

▼13期決算_詳細

売上高 ： 367億18百万円

営業利益 ： 39億02百万円

経常利益 ： 33億29百万円

EBITDA ： 40億18百万円

運用資産総額： 662億10百万円

■決算説明会を実施しました

東京・大阪にて、「第13期 決算説明会」を実施いたしました。各金融機関さまをご招待し、2025年8月期決算の詳細についてご説明し、今期以降の取り組みについても共有させていただきました。

■今期の中長期経営計画

＜当社代表 藤原 正明＞

当社は2029年8月期（第17期）までに売上1,000億円超、経常利益100億円超を中期目標としております。当初は2031年を目標としていましたが、前期に2030年へ、今期はさらに2029年へと前倒しいたしました。今期（2026年8月期）は、その通過点として売上高500億円を見込んでおります。

また、2040年には「売上1兆円」「経常利益1,000億円」を新たな目標として掲げ、引き続き持続的な成長を目指してまいります。

＜大阪で行われた決算説明会の様子＞

当社は今後も、事業を通して顧客・取引先・社員の人生の潤いをどこまでも高め続けます。そして日本国・世界各国のさらなる発展に貢献し、潤いを環(まわ)し続けられるよう誠心誠意取り組んでまいります。

■会社概要

会社名 ：大和財託株式会社

本社 ：【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ 22階

TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721

【大阪】大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 35階

TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103

設立 ：平成25年7月

事業 ：不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業

URL ：https://yamatozaitaku.com/

＜本件に関するお問合せ＞

大和財託株式会社 広報担当：岡本

TEL：090-5750-5946 E-MAIL：info@yamatozaitaku.com