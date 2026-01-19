【EA7 エンポリオ アルマーニ】ミラノ・コルティナ 2026 開幕へ向けてミラノ市内で一連の取り組みを始動

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

ミラノ・コルティナ2026オリンピック・パラリンピック冬季競技大会の開幕を数週間後に控え、EA7 エンポリオ アルマーニは、ミラノ・コルティナ財団のパートナー、ならびにイタリア代表チームのオフィシャルアウトフィッターとして、一連の取り組みを開始したことについてジョル ジオアルマーニ S.p.A.はリリースを発表しました。

EA7 エンポリオ アルマーニはまた、ミラノ・コルティナ2026大会のオリンピックおよびパラリンピック公式アイウェアパートナーも務め、アルペンスキー選手ソフィア・ゴッジアをアンバサダーに起用した広告キャンペーンを展開。アスリートのパフォーマンスに寄り添う技術革新への取り組みを、改めて示します。

EA7がデザインを担当している開会式用公式ユニフォームも、2月6日、サン・シーロ・スタジアムで開催される開会式にて、選手たちが着用します。スポーツファンのみならず、多くの人々が注目する一大イベントへの、ブランドの積極的な関与を象徴するものです。

イベント

エンポリオ アルマーニ ミラノにてキックオフイベントを開催し、ミラノ・コルティナ2026冬季大会のエネルギーを体感できる空間と没入型の演出を通じて、EA7のビジョンと大会における役割を表現しました。

ファサードにはドラマティックなライティングが施され、クローチェ・ロッサ通りには巨大な氷のキューブを設置。氷の中にはイタリア代表チームのユニフォームが収められており、今後、時間をかけてゆっくりと姿を現していく演出となっています。

店内では、音、映像、LEDウォールが連動しながら空間を演出し、イタリア代表オリンピックおよびパラリンピック選手たちに捧げる最新ビデオキャンペーンの特別先行上映が行われました。

さらに、インタラクティブ・インスタレーションやライブパフォーマンス、DJシャブロが会場のムードを高め、イベントを締めくくりました。

街へ広がる取り組み

EA7は、イベント後もミラノ市内でオリンピック・スピリットを発信し続けます。

1月15日から2月16日まで、エンポリオ アルマーニ ミラノでは、ウィンドウディスプレイおよび館内2か所の期間限定ポップアップを展開。また、市内の複数拠点でもさまざまな取り組みを実施します。

トリエンナーレ内の特設エリアでは、2012年に始まったEA7とイタリア代表チームとの協業の歩みを、インスタレーションやマルチメディアコンテンツを通じて紹介。ピアッツァ・ドゥーカ・ダオスタには「カーザ EA7」を設置し、前日の競技ハイライト映像の上映や、フォトブースを通じて大会の熱気を体感できる空間を提供します。カーザ EA7は、アスリートやコーチ、ゲストを迎えた映像コンテンツやポッドキャストを発信する、スポーツ・ストーリーテリングの拠点となります。さらに、アルマーニ ホテル ミラノでは、アルマーニ / リストランテおよびバンブー バーにて、大会をテーマにしたカクテル、デザート、朝食メニューを提供。バンブー バーでは競技の放映も行われる予定です。

EA7 アーバン・スラローム

エンポリオ アルマーニ ミラノ、トリエンナーレ、ピアッツァ・ドゥーカ・ダオスタのカーザ EA7、アルマーニ ホテル ミラノ――これら4か所のEA7拠点を巡ることで、「EA7 アーバン・スラローム」トレイルを体験できます。各スポットでスタンプを集めると、マンゾーニ通り31番地のエンポリオ アルマーニ ミラノにて、特別なギフトを受け取ることができます。

【EA7 エンポリオ アルマーニ】

EA7 エンポリオ アルマーニは、サッカーのイタリア公式選手団のオフィシャルスーツをはじめ、様々な国際的、また有名スポーツチームへのユニフォームのデザインを手がけてきたことでも知られるエンポリオ アルマーニのスポーツラインブランドです。