【アストモスエネルギー株式会社のマーケティング支援事例を紹介】株式会社ネオマーケティング
株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、アストモスエネルギー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 利宣）に対し、ターゲット調査を起点に、広告設計から特設サイトの制作・運用改善までを一貫して支援しました。
URL：https://corp.neo-m.jp/result/interview/digital-marketing_001_astomosenergy-admanagement
アストモスエネルギー株式会社 事業開発二部 豊永 誠様 西谷 栄師様
■実施事例概要
実施背景・目的
LPガスの新規需要開拓を重要なテーマとする中で、従来は特約店様を介した商流が中心であったことから、法人需要家*様のニーズや検討実態を十分に把握できていないという課題を抱えていた。
また、法人向け特設サイトを運用していたものの、制作と運用が分断されていたため改善が進まず、需要創出につながる施策を体系的に検討できていない状況にあった。こうした背景を受け、法人需要家様の理解を起点に、デジタルを活用した需要創出の方針整理から施策設計、実行までを一気通貫で実施することを目的として取り組みを開始した。
＊法人需要家： 工場や福祉施設等の中・大型施設で、燃料（重油・灯油・LPガス等）をご利用になるお客様
ネオマーケティングに依頼した決め手
・制作から運用、改善まで一括で対応できる体制があったこと
・最終的にお声がけした3社の中で、すべて対応可能と明確に答えてくれた唯一のパートナーであったこと
・広告運用においてPDCAサイクルを前提とした改善体制を整えていたこと
実施内容
・ターゲット層のニーズ調査・分析（燃料転換、省エネ、脱炭素などの関心把握）
・特設サイトのリニューアル企画・クリエイティブ制作
・広告運用および運用データに基づく改善提案・ブラッシュアップ
ターゲット調査・サイトリニューアル・広告運用を実施したご感想
・ターゲット調査により、当初想定していた工場・病院・老健施設だけでなく、ホテルや温浴施設など幅広い業態で燃料転換への関心が高いことが明らかになった。
・特設サイトのリニューアルによって、「省エネ」「脱炭素」といった具体的な課題に沿ったページ構成が可能となり、ターゲットの関心に合わせた的確な訴求ができた。
・広告運用を通じて問い合わせ件数が半年で10倍以上に増加し、案件化までのスピードも大幅に向上。ダイレクトマーケティングが社内に浸透し、成果が見える形で実感できた。
調査結果の活用について
・ターゲット層の具体的な関心・課題に基づき、特設サイトや広告クリエイティブの内容を改善
・燃料転換ニーズの高い業態や関心度の高い層を明確化し、広告施策のターゲティングに反映
https://corp.neo-m.jp/service/research/quantitation/netresearch-domestic/
https://corp.neo-m.jp/service/solution/degital-marketing/
■株式会社ネオマーケティングについて
会社名：株式会社ネオマーケティング
本社所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル
代表取締役：橋本 光伸
公式ホームページ： https://corp.neo-m.jp/
■アストモスエネルギー株式会社について
アストモスエネルギー株式会社は、東京都千代田区丸の内に本社を置き、液化石油ガス（LPガス）の輸入・仕入・販売を中心に事業を展開するエネルギー企業です。1962年に設立され、出光興産株式会社と三菱商事株式会社を主要株主として持ち、国内外でLPガスの安定供給を行っています。また、カーボンオフセットLPガスの導入や再生可能エネルギー関連プロジェクトへの参画など、環境対応や脱炭素の取り組みにも注力しています。
アストモスエネルギー株式会社の詳細については、https://www.astomos.jp/をご覧ください。