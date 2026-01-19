【MAIMO/Ur.Salon】東京ドームシティ アトラクションズ主催のコスプレイベント「Newレイヤーズ★パラダイス」の商品提供で協賛

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開するトラベルブランド「MAIMO」、およびライフビューティブランド「Ur.Salon」は、2026年1月25日開催予定のコスプレイベント「Newレイヤーズ★パラダイス」に協賛し、本イベント内で行われるじゃんけん大会の景品として商品を提供します。

「Newレイヤーズ★パラダイス」は、全国から多くのコスプレイヤーやカメラマンが集うコスプレイベントです。今回の「Newレイヤーズ★パラダイス」への協賛をはじめ、今後も様々な企業やカルチャーと連携し、ライフスタイルを彩る取り組みを継続的に行ってまいります。

協賛の背景

KURUKURUは、暮らしの中の課題や不便に寄り添い、日常を少し快適にする商品づくりを行っています。コスプレイベントにおいては、衣装や機材の持ち運び、イベント前後のセルフケアなど、舞台裏に多くの工夫や準備が存在します。そうした背景に共感し、参加者の体験価値を高める一助となることを目的に、今回の協賛を決定しました。イベント当日は、来場者が気軽に参加できるじゃんけん大会にて、MAIMO・Ur.Salonの商品を実際に知っていただく機会を通して、イベントをより一層盛り上げます。

協賛予定内容

今回のじゃんけん大会では、移動・遠征シーンで活躍するMAIMOのスーツケースや日常のセルフケアをサポートするUr.Salonの美容家電といった、コスプレイヤーの“イベント当日だけでなく、その前後の生活も支える”アイテムを景品として提供予定です。参加者が気軽に楽しめる企画を通じて、イベント体験のさらなる充実を後押しします。

提供予定商品

「MAIMO STAND U」（Mサイズ、ベージュカラー）

旅をもっとスマートにする、大容量フロントオープンケース

約60Lの大容量を備えた機能派スーツケースです。特徴的なフロントオープン機能により、立てたまま前面の収納ポケットを180°開いて荷物をさっと出し入れでき、狭い空間でもパッキングや取り出しが快適です。内部は整理整頓しやすい仕切り付きで、衣類やガジェット、小物まで効率的に収納できます。信頼性の高いキャスターとストッパーにより、移動時の安定性と操作性を両立し、空港や駅、ホテルなどさまざまなシーンで扱いやすい仕様です。

商品ページ：https://maimo-travel.com/products/standu

「Ur.Salon プレミアムビューティドライヤー01」（シルキーホワイト）

シルクのような指通りへ導く、売上1億円を突破した美髪速乾ドライヤー

毎日のドライ時間を“髪をいたわる美容時間”へと変えるビューティドライヤーです。大風量設計により、低温でも素早く乾かすことができ、熱によるダメージを抑えながらうるおいのある仕上がりを実現。髪や頭皮への負担を軽減し、乾かすたびに指通りなめらかな髪へ導きます。温度・風量は好みに合わせて調整でき、髪質やスタイリングに合わせた使い分けも可能。軽量かつ折りたたみ式で扱いやすく、日常使いはもちろん旅行や出張にも便利です。

商品ページ：https://ursalon.jp/products/ur-pbd-wh-wp01

イベント概要

メイン会場の「プリズムホール」をはじめ、東京ドームシティ アトラクションズやラクーアなど広大なロケーションでの撮影が可能です。さらに、プリズムホール内ではダンスパーティ（ダンパ）も同時に楽しめる、体験型エンターテインメントイベントとなっています。

■イベント名：Newレイヤーズ★パラダイス

■主催 : 東京ドームシティ アトラクションズ

■運営 : レイパラ実行委員会

■開催日時：2026年1月25日

■イベントURL : https://www.at-raku.com/event/cosplay/(https://www.at-raku.com/event/cosplay/)

■東京ドームシティ コスプレ総合【公式】X : https://x.com/TDCcosplay?s=20

トラベルブランド「MAIMO」について

コロナウィルスが猛威を奮っていた2021年に立ち上がった、日本発祥のブランドです。おかげさまで累計販売数は12万台を突破。ブランド立ち上げからわずか1年で「2022年度OMOTENASHI Selection」で金賞を受賞、他社販売サイトでレビュー平均4.7を記録するなど、多くの人に評価を受けています。これからもスーツケース業界の常識に囚われない、珠玉の商品とサービスで ”お客様に寄り添うトラベルブランド” を目指しつづけます。

【MAIMO 公式SNS】

●X（Twitter）：https://x.com/maimo_japan

●Instagram：https://www.instagram.com/maimo_japan/

ライフビューティブランド「Ur.Salon」について

Ur.Salon（ユアサロン）は、毎日に輝きをもたらすビューティブランドです。

髪質予防を考えたヘアアイロンをはじめ、選び抜いた素材と洗練されたデザインを通じて、使うたびに心が満たされるような製品をお届けします。人気サロンの美容師様をはじめ、実際にご使用いただいたお客様からも高評価獲得。今後も日本人の髪に最適な製品ラインナップを揃えていきます。

忙しい日常の中でも、自分らしさを忘れずにいてほしいから。

あなただけのお家サロン「Ur.Salon」で、あなたらしい美を、あなたのそばに。

【Ur.Salon 公式SNS】

●X（Twitter）：https://x.com/Ur_Salon_?s=20

●Instagram：http://instagram.com/ursalon_official

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp