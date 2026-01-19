『Ray』2026年3月・4月合併号の表紙は長濱ねるさん、2026年3月号特別版表紙は道枝駿佑さん(なにわ男子)！どちらも1月22日(木)発売！

株式会社DONUTS今号の大特集テーマはお誘いが多い今の季節にぴったりの「飲みに行ける服」！専属モデルの櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)や山下幸輝さんによるデート企画、WATWING連載企画は読者投票券付きの総集編をお届け！

《2026年3月・4月合併号表紙:長濱ねるさん》《2026年3月号特別版表紙:道枝駿佑さん(なにわ男子)》

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が編集制作・発行する女性ファッション誌『Ray』は、2026年1月22日(木)に最新号を発売します。

2026年3月・4月合併号は、ラジオのナビゲーター・エッセイ執筆など幅広い分野で活躍する俳優の長濱ねるさんが表紙を飾ります。2026年3月号特別版は、グループ活動も俳優としての活動も常に注目の的である道枝駿佑さん(なにわ男子)を表紙に迎えてお届けします。

■いつでも全方位かわいい！長濱ねるさんが4度目のカバーガールに登場！

2026年3月・4月合併号表紙は長濱ねるさんが2024年12月号ぶり4度目のカバーガールにカムバック！淡色デニムにピンク色のレースやリボンのアイテムをふんだんに取り入れた、まさに『Ray』らしいふんわりと儚いロマンティックな表紙となっています。「レース＝白というイメージがあるけど、今日の衣装のピンクのレースもとてもかわいかったです(ハート)デニムの上からずるっと巻く感じがおしゃれだったので、参考にしてみます。」という長濱さんお気に入りのスタイリングをぜひご覧ください。

カバーガール企画では「長濱ねるとおでかけ服」と題して、甘くて品が良く、まとうオーラまで全方位かわいい長濱さんが、春のムードが漂う3つのスタイルで登場します。お気に入りのファッションアイテムの話や今後挑戦したいスタイリングも必見です！そして「まわりの方々への感謝を忘れずに2026年はもっとお芝居をしっかりとがんばっていきたいと思っています。」と、今年の抱負も教えてくれました。

さらに2026年1月8日(木)からスタートしたドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』(テレビ朝日系列)での共演者とのエピソードや役どころ、注目ポイントなどもたっぷりと語ってもらいました。

■単独表紙3回目！特別版表紙は、道枝駿佑さん(なにわ男子)！

2026年3月号特別版表紙は、グループとしてデビュー5周年イヤーに突入したなにわ男子の道枝駿佑さんが2023年12月号ぶり3度目の単独表紙で登場！デニムのセットアップを着こなし、挑発的な男らしい表情＆ポージングが思わず目を惹く一枚です。

カバーボーイ企画では、「みっちーが好きすぎる！」というテーマの通り、気づけば目で追ってしまう令和No.1のメロい男・道枝さんが、日々更新し続ける底なし沼級の魅力を堪能すべく、“好きすぎる瞬間”だけを詰め込んだときめき濃度高めの内容をお届けします。「美しい人はどんな人？」の質問にはHey! Sɑy! JUMPの山田涼介さんを、「今後どんな男らしさを身につけたい？」の質問には木村拓哉さんの名前を挙げるなど、これまでも尊敬する先輩として語ってきたお二人についても改めてときめくポイントや憧れる点を教えてもらいました。また、道枝さんがメロいと感じる仕草や言葉、ファッションや食べ物なども要チェックです！

そして、2026年3月20日(金)に全国公開する初単独主演を務めた映画『君が最後に遺した歌』についても、役作りで意識したことや作品に込めた想いなどを丁寧に言葉を紡いで語ってくれました。

さらに、道枝さんの端正な顔立ちを存分に堪能できるカットや、黒縁メガネのルック、表紙にも起用したデニムのスタイリングなど、甘さと雄みが混在するスペシャル両面ピンナップも付属します。

※2026年3月・4月合併号/2026年3月号特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じとなります。

■大特集テーマは「飲みに行ける服」！

今号の大特集は「飲みに行ける服」！まだまだ飲み会が続くシーズンだからこそ、毎回悩みがちな飲みに行くときの服を大特集。頑張りすぎていないけどちゃんとかわいい、相手とシチュエーションに合わせた正解コーディネートやヘア＆メイク、さらにはおすすめの夜飲みスポットも沿線別にご紹介します。

「櫻井優衣と妄想デート」企画では、専属モデルの櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)が天真爛漫で表情豊かな彼女を演じて、人肌恋しいこの季節にぴったりのデートコーデをお届けします。何気ない日常のデートを切り取ったかのような、彼女感溢れるビジュアルにも注目です。

また、映画・ドラマと立て続けに出演し、俳優としても活躍の場を広げる、WILD BLUEのリーダー・山下幸輝さんが登場！「もしも山下幸輝がカレシだったら」をテーマに、お風呂上がりのシーンや部屋着でくつろいだりご飯を食べるシーン、さらには眠そうにベッドに横たわる姿など、おうちデートする世界線をたっぷりと詰め込みました。

そして、WATWINGのメンバーが一人ずつ編集長になって企画構成を考える連載「おれたちの1ページ」は総集編として、これまでの全12回をウラ話を交えてプレイバックします。さらに次号では、読者投票で選ばれた編集長が、自身のやりたい企画を実現できる権利が与えられることに！どんな企画をやりたいか、各メンバーそれぞれやる気十分のコメントを綴ってくれています。読者投票は、今号に付属する投票券をはがきに貼り、指定の方法でお送りください。詳細は誌面でご確認ください。(締切:2026年2月6日(金)消印有効)

■『Ray』2026年3月・4月合併号、2026年3月号特別版について

2026年1月22日(木)に発売する2026年3月・4月合併号の表紙は長濱ねるさん、2026年3月号特別版表紙は道枝駿佑さん(なにわ男子)がそれぞれ務めます。今号の大特集テーマは「飲みに行ける服」。急なお誘いにも困らない、相手やシチュエーション別のファッションやヘアメイク、おでかけスポット情報などをご紹介します。

■『Ray』について

1988年に創刊された女性向けファッション誌。大学生を始めとする20代前後の女性に向けて、「365日、もっと可愛いワタシになる」をキャッチフレーズに、ファッションやグルメ、美容などのトレンド情報を発信しています。

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

