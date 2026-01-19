累計50万部突破の電子コミック『救い、巣喰われ』実写ドラマ化決定！2026年2月12日(木)よりMBSドラマ特区枠で放送開始！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、当社がコミックRougeレーベルにて発刊する電子コミック『救い、巣喰われ』の実写ドラマ化が決定したことをお知らせいたします。
『救い、巣喰われ』は、電子コミック累計50万部を突破した、究極のヤンデレ系ラブ・サプペンスです。芸能界の裏側を舞台に、クセになるドロドロ展開が日本だけでなく韓国でも読者を魅了。登場人物たちが次々と闇堕ち、変貌していく？！ジェットコースタードラマとしてついに実写化いたします。
ドラマ単独初主演となるのは、12歳で渡韓し大手事務所の練習生として下積み時代を経て、作詞作曲、歌唱、ダンスまで自ら手がける多才ぶりが評価される次世代マルチアーティストNOA。俳優としても、ドラマ『君の花になる』（2022）で俳優デビューすると、映画『山田くんとLv999の恋をする』（2025）やドラマ『初恋DOGs』では重要な役柄を演じるなど活躍の幅を広げてきたNOAが、ミステリアスで危険な人気俳優・宝生千秋役に決定！抑えきれない激情溢れるラブシーンにも挑戦いたします。
さらに千秋と出会い、運命を一変させる駆け出しアイドル南瀬天役には、元乃木坂46で、配信番組のMC やラジオパーソナリティを務めるほか、舞台『醉いどれ天使』でも活躍するなど存在感を示す阪口珠美が決定。ドラマ初出演となる元アイドルの阪口が演じる駆け出しアイドルにぜひご注目ください。
キャストコメント
宝生 千秋（ほうしょうちあき）
元アイドルグループのセンターで現在は人気俳優。女性を弄ぶ悪癖があり、天を標的にするが、次第に純真な天に惹かれていく。やがてその想いは狂気に…。
演・NOA
出演が決まり、原作を読ませていただきました。千秋に対して、最初は「とんでもない人物だな」と感じたのですが、読み進めるうちに、人間の奥底にある暗闇や孤独のようなものに、どこか共感を覚え、次第に物語に引き込まれていきました。そんな千秋を演じさせていただけることを、とても光栄に思っています。自分自身とも照らし合わせながら、僕が感じた『救い、巣喰われ』の意味を、視聴者の皆さんにもしっかりとお届けできるよう、全力で向き合っていきたいです。
南瀬 天（みなせ あま）
貧しい家庭を背負い、夢を追う駆け出しアイドル。千秋との出会いによって俳優としての才能を見出され、役者の道に足を踏み入れる。 過去のトラウマから愛を信じられずにいた彼女が、初めて知る「愛」の形とは――。
演・阪口珠美
南瀬天役を演じさせていただきます、阪口珠美です。原作を読んだ時は、ひたむきに頑張る少し不器用なアイドル天ちゃんに共感出来る部分があったかと思えば、その聖母的な優しい雰囲気が周囲の人の心を乱してしまったり、それぞれが抱える思いに胸が締め付けられる気持ちにもなって、気がついたら一気に作品の世界に引き込まれていました。私にとって初めての連続ドラマのため緊張や不安はありますが、時には重く時にはキュンと皆さまの心に響く作品となれるようしっかり向き合って演じさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
スタッフ紹介
脚本：遠山絵梨香
1983年生まれ。神奈川県出身。第45回城戸賞『最果ての景⾊』にて最終選考候補に。代表作は『私の彼が姉の夫になった理由』『レプリカ』『恋愛禁止』『女優めし』『肝臓を奪われた妻』『BLドラマの主演になりました』など現代的なテーマや人間関係に焦点を当てた愛憎劇の執筆を得意とする。
監督：酒見アキモリ
代表作は『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』 『極限夫婦』『極道上司に愛されたら』『デスゲームで待ってる』『ハマる男に蹴りたい女』など幅広いジャンルを経験し、特にラブコメ・恋愛ドラマ、シチュエーションスリラーの演出を得意とする。
【監督コメント】
初恋、依存、束縛、嫉妬、狂気…
その裏に隠された真実と過去。
愛に狂い、愛に狂わされる千秋と天が織りなす偏愛サスペンスの世界を、最高のキャストスタッフ一同熱く、狂いながら作ってまいります。ただのラブストーリーでは終わらないこの作品を、視聴者の皆様にも「執着」して観ていただければ幸いです。
原作情報『救い、巣喰われ』原案：琴子／漫画：カモ（コミックRouge連載／マイクロマガジン社刊）
https://comicrouge.jp/detail/sukusuku.html
【原案：琴子 コメント】
たくさんの方々のお力添えをいただき、この度『救い、巣喰われ』がドラマ化します！ずっとドラマ化を夢見ながら制作していたので、夢が叶ったような気持ちです。本作のヒーロー・千秋はかなりのヤンデレ気質ですが、ヤンデレという言葉から連想される「怖さ」の中にある、底のない愛情深さと一途さこそが最大の魅力だと思っています。その部分を大切にしながら登場人物達の魅力を余すことなく引き出していただき、本当に素晴らしい作品になっています。ぜひ新しい『すくすく』を一緒に楽しんでいただけますように！
【漫画：カモ コメント】
こんにちは、作画を担当しているカモです。
この度は『救い、巣喰われ』の実写化おめでとうございます！
『すくすく』はたくさんの人に支えられている作品です。
原作者の琴子さんのストーリーは回を重ねるごとに面⽩さが増していき、
そのお話を少しでも多く伝えられるよう作画してきました。
いつも支えてくださっている編集の皆様、出版社の皆様、
読者の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。
そしてこの度、実写スタッフの皆様、ご協力いただいた全ての方に支えられ
新たな形で『すくすく』を観られることがとても嬉しいです。
実写化に当たり描き下ろしイラストが初公開！
作品情報
【STORY】
駆け出しアイドルの南瀬天は、仲間の嫌がらせに耐える日々を送っていた。そんな中、偶然出会った人気俳優・宝生千秋のドラマで代役を務めることになり、2人の運命が動き出す。千秋は、悪友から、“天を落とせるか”賭けを持ち掛けられイタズラに天に近づくが、次第に彼女の純真さに惹かれていく。
そして、愛情は徐々に独占欲に変わり、愛と執着の境界が壊れ始めるー
▼スタッフ
主演：NOA
ヒロイン：阪口珠美
監督：酒見アキモリ、佃 直樹、塚田芽来
脚本：遠山絵梨香
制作プロダクション：メディアプルポ
製作：「救い、巣喰われ」製作委員会・MBS
▼放送情報
MBS 2026年2月12日より毎週木曜 深夜00:59～
※第１話 2月12日（木）01:09～ ※第２話 2月19日（木）02:33～
テレビ神奈川 2026年2月12日より毎週木曜 よる11:30～
チバテレ 2026年2月13日より毎週金曜 よる11:00～
テレ玉 2026年2月18日より毎週水曜 深夜0:30～
とちテレ 2026年2月19日より毎週木曜 よる11:30～
群馬テレビ 2026年2月19日より毎週木曜 深夜0:00～
配信
TVer、MBS動画イズムで見逃し配信
FODにて独占見放題決定！
▼公式HP
https://www.mbs.jp/sukusuku/
原作
原作︓「救い、巣喰われ」 原案：琴子／漫画：カモ（コミックRouge連載／マイクロマガジン社刊）
クレジット
ドラマ素材︓ 「救い、巣喰われ」製作委員会・MBS
