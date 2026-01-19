「BCN AWARD」、今年も第1位を受賞！ワイヤレススピーカー国内マーケットシェア8年連続でNo.1を獲得

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、「BCN AWARD 2026」において、ワイヤレススピーカー部門第1位を2018年より8年連続で受賞いたしましたことをお知らせいたします。

■「BCN AWARD 2026」受賞

「BCN AWARD」は、全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」をもとに、年間累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰するアワードです。

弊社はワイヤレススピーカー部門において、2018年から連続で第1位を受賞しており、このたび「BCN AWARD 2026」で前年に続き8度目の第1位を獲得いたしました。

本受賞をけん引した「JBL（ジェイビーエル）」は、映画館やスタジオなどのプロフェッショナル現場から家庭用、車載用、さらにはイヤホン・ヘッドホンといったパーソナルデバイスまで幅広く展開し、高い信頼と実績を築いてまいりました。その背景には、ブランド創設80年で培われた音響テクノロジーによる確かなサウンドクオリティ、いわゆる「JBLプロサウンド」があります。

その高音質を手軽に楽しめるJBLワイヤレススピーカーは、世界でもトップシェアを誇り、多様なライフスタイルに寄り添う豊富なラインナップを展開しています。片手で持ち運べるコンパクトなモデルはもちろん、1台で体育館いっぱいの音量を実現できるパワフルなモデル、そして多彩なカラーバリエーション、防塵防水性能など、音質とデザインに加え機能面でも優れた製品を多数揃えています。

なかでも昨年登場し、新たにAuracast対応や着脱式ストラップの搭載により持ち運びが便利になった人気モデル「Flip 7」をはじめ、部活動やサークル活動などでの採用実績の拡大により新たなユーザー層を獲得している「PartyBox」シリーズなどが、今回の受賞に大きく貢献しました。

今回の受賞を励みに、ハーマンインターナショナル株式会社は、卓越した音響技術と品質の追求を続け、音楽の力が皆さまの日々の挑戦を後押しできるよう、これからも努めてまいります。

＜BCN AWARDについて＞

「BCN AWARD」は、全国の量販店のPOSデータを日次で収集・集計した「BCNランキング」に基づき、パソコン関連・デジタル家電関連製品の年間（1月～12月）販売台数第1位のベンダーの功績を讃える賞です。

●「BCN AWARD」特設ページ：http://www.bcnaward.jp/award/

■BCN AWARDワイヤレススピーカー8年連続No.1！受賞記念プレゼントキャンペーン

本受賞を記念して、豪華賞品が抽選で当たるプレゼントキャンペーンをXにて実施いたします。

＜キャンペーン概要＞

●キャンペーン名：BCN AWARDワイヤレススピーカー部門8年連続No.1記念！JBLプレゼントキャンペーン

●実施期間：2026年1月19日（月）18:00～1月31日（土）23:59

●応募条件：

1.実施期間内にJBL公式Xアカウント(@JBL_JAPAN)をフォロー

2.対象ポストを引用リポスト

＊欲しい製品と使用したいシーンをコメントで当選確率アップ！

●プレゼント内容：

BCN AWARD受賞製品（ワイヤレススピーカー）から抽選で3名様にプレゼント。

●当選および発送発表：2月中旬予定

＜JBL（ジェイビーエル）について＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

お客様のお問い合わせ先

ハーマンインターナショナル株式会社

https://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/

JBLオンラインストア

・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/

・楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/

・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/

・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61