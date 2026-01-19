2026年3月3日（火）「アムリターラ」から、メイクアップアーティストの菊地美香子氏プロデュースによる革新的なメイクライン「amritara youniverse」誕生

株式会社ＡＭＲＩＴＡＲＡ

「いらないものは、いれない」「世の中にないものを生み出す」ことを信念に、2008年に国産のオーガニック化粧品ブランドの先駆けとしてはじまったアムリターラ。

この度、テラコッタブームの生みの親であり、多くの女優やモデルから支持されているメイクアップアーティストの菊地美香子氏プロデュースによるメイクライン「amritara youniverse」が、

2026年3月3日（火）に誕生します。

大量生産が結果的に大量廃棄を招き、環境に負荷をかける旧時代の因習に一石を投じるためにも、厳選した色数だけの展開です。

限られたカラーでも、多彩なバリエーションのメイクを楽しんでいただけるように作っています。

色味は「天然由来色素のみ」という革新的な提案をするメイクライン。ラインアップは、4色のアイパレット、ルージュ2色、リップグロス。出雲の「薔薇」、伊勢の「シャクヤク」、高野山の「高野槙」、徳島の「藍」、近江の「紫根」、さらに宝石の「アメジスト」が、その人の真実の魅力を照らし出します。

Mandala Eye PaletteAkashic Amulet RougePrana Lip Gloss

空海の胎蔵曼荼羅から着想を得たレッドブラウン、オレンジベージュ、イエローベージュ3色のパウダリーアイカラーと、意識の銀河のようなインディゴブルーのクリームアイカラーの4つのセットアップ。

出雲の薔薇「さ姫」、伊勢の「シャクヤク」、高野山の「高野槙」、宝石の「アメジスト」、深い青色を秘めた植物である徳島の「藍」のエナジーを纏うまなざし。

目元から発する光の粒子が、あなた自身に輝きの変容をもたらす。

Mandala Eye Palette（マンダラ アイ パレット）

Color：Yellow Swirl（イエロー スワール）

（ indigo blue/ yellow beige/ orange beige/ red brown）

5,500円（税込）

オーガニックオイルの力で、潤いを保ったまま美しく彩るルージュは、口の中に入ることを想定し、酸化チタンさえ使用しないというストイックなアムリターラ基準をもちろん順守。

カラーは、チャクラの中心に燃えさかるMars（火星）のようなオレンジブラウンと、ハイヤーセルフのVenus（金星）のように輝くイエローの2色。

出雲の薔薇「さ姫」、伊勢の「シャクヤク」の力で、唇から発する波長にも革命を。

左：Mars 右：Venus

Akashic Amulet Rouge（アカシック アミュレット ルージュ）

Color：Mars（マーズ）／ Venus（ヴィーナス）

各3,960円（税込）

はっとするような、鮮烈な赤が印象的なリップグロス。

この色は日本在来種の「むらさき草」の根の「紫根」だけで色付けている。

むらさき草は、万葉集に額田王が「あかねさす 紫野行き 標野行き 野守りは見ずや 君が袖ふる」と詠んだほどに歴史があり、可憐な白い花を咲かせるその地中には、パワフルさを秘めた深紅の根が深く伸び、この「紫根」のチカラは江戸時代の外科医花岡青洲も魅了した。

今では絶滅危惧種に指定されているむらさき草は、滋賀県近江地域では約1400年前の万葉の時代から育てられてきた歴史がある。近年、再びむらさき草を復活させるべく情熱ある生産者によって栽培が進められており、そんな想いの込められた紫根を使用*。*滋賀県、岩手県産などを使用

美しい紫根の色合いだけで、脈動的に息づく血色を唇に宿す。

Prana Lip Gloss（プラーナ リップ グロス）

Color：Shikon（シコン）

4,950円（税込）

「色宇宙」を創り出す原料

出雲神話に色づく薔薇「さ姫」…島根県で農薬や化学肥料を使わずに露地栽培した、気品を感じさせる香りと色が特徴の深紅の薔薇「さ姫」。伊勢国に花開く、シャクヤク…三重県鈴鹿の豊穣な黒墨土の畑にて、農薬不使用で栽培したシャクヤク。原料は伊勢の「伊勢くすり本舗」のもの。高野山に伝わる霊木、高野槇…弘法大師空海は花の代わりに高野槇の枝葉を仏前に供えたと言われる。現在、集団で自生しているのは日本のみ。

徳島のイ ンディゴ（藍）…藍染め染料の原料植物。葉をちぎっても、再び根を生やすほど強い生命力を持つ。武士の肌着にも用いられ、肌を守った。アメジスト…石言葉は、高貴、誠実、心の平和。 直感や霊性を高め、魂の成長を促すとされるエナジーストーン。滋賀の紫根…「むらさき草」は、根の部分である「紫根（シコン）」が歴史的に高貴な色として使われた。江戸時代より紫雲膏の原料としても重宝される。今は絶滅危惧種に指定される。

■発売日

・2026年2月25日（水）アムリターラ阪神梅田本店にて先行発売。

・2026年3月3日（火）アムリターラWeb shop（https://www.amritara.com/f/amritarayouniverse/）、アムリターラ 表参道店、

Cosme Kitchen、Biople WEB STOREにて発売。

アムリターラWeb shop、アムリターラ直営店（表参道店・阪神梅田本店）では、2026年1月19日（月）より先行予約開始。

■amritara youniverse 発売記念イベント情報

【大阪】2月25日(水)～3月3日(火)、アムリターラ阪神梅田本店にてamritara youniverse LIMITED SHOPを開催。

2月28日（土）、3月3日（日）はメイクアップアーティスト菊地美香子氏による、メイクアドバイス会も。 詳細はこちら(https://www.amritara.com/news-category/20260119/)。

【東京】3月7日（土）・3月8日（日）アムリターラ表参道店にて、メイクアップアーティスト菊地美香子氏によるメイクアドバイス会を開催。詳細はこちら(https://www.amritara.com/news-category/20260119-2/)。

■［amritara youniverseデビューコレクションセット］同時発売

海洋プラスチックごみをアップサイクルした、サスティナブルなオリジナルポーチ付きの特別セットも数量限定でご用意しました。

※セット内容：マンダラ アイ パレット、アカシックアミュレットルージュ（マーズ or ヴィーナス）、プラーナ リップ グロス、[ノベルティ]オーシャンアップサイクルポーチ ユニバース／価格 14,410円（税込）

アムリターラWeb shop、アムリターラ直営店（表参道店・阪神梅田本店）にて。