Habitto アドバイザリーボードを拡充 - 資産運用業界のベテラン、Nubank元プロダクト責任者を迎える

株式会社Habitto(https://www.habitto.com/)（以下、Habitto）は、事業の成長に伴い、アドバイザリーボードを拡充し、グローバルな資産運用およびデジタルバンキング分野で豊富な経験を持つ3名のシニアリーダーを新たに迎えたことをお知らせします。

今回のアドバイザリーボード拡充は、Habittoが次の成長フェーズに進むにあたり、プロダクト、デジタル金融、資産運用といった重要分野における専門性とネットワークを強化することを目的としています。コアチームに加え、経営および事業成長を支える知見のエコシステムを広げることで、新たな機会や課題により柔軟に対応していきます。

アドバイザリーボード拡充の背景

Habitto新任アドバイザー

Habittoは、金利が上昇傾向にある日本市場において、日本の生活者向けに設計された貯蓄マインドプロダクトを展開し、日本を代表するセービングスショップを目指しています。金利環境の変化に伴い、日本の生活者の貯蓄に対する意識や期待も大きく変化しています。

こうした環境を背景に、Habittoでは貯蓄に対する不安を減らし、より安心してお金と向き合える体験を提供するため、今後新たなプロダクトの展開を予定しています。第一弾となるプロダクトは、2026年5月～6月の提供開始を予定しています。

Habitto共同創業者のリアム・マカンスは次のように述べています。

「銀行預金よりも魅力的な選択肢でありながら、円建てで為替リスクを抑え、経済環境が不安定な局面でも安定性を重視したプロダクトを提供したいと考えています」。

実際に、ユーザーからもより安定的で、わかりやすい貯蓄手段を求める声が多く寄せられています。こうしたニーズに応えるため、Habittoでは次のフェーズに向けた体制強化を進めています。

アドバイザリー体制の強化について

今回新たに就任したアドバイザーは、資産運用およびデジタル金融領域において長年の実績を持つメンバーです。

今後、Habittoの事業拡大に伴い、戦略立案、プロダクト開発、外部パートナーとの連携など、幅広い分野でHabittoの成長を支えていきます。

新任アドバイザーの紹介

三木 桂一 (みき けいいち)

元UBSアセット・マネジメント・ジャパン社長（東京）



三木 桂一は、UBSアセット・マネジメント・ジャパンの社長を10年以上務め、JPモルガン／ジャーディン・フレミングにおいて、投資および運用分野で18年間にわたり従事してきました。ファンドマネージャーとしてのバックグラウンドを持ち、これまで一貫して資産運用業界に携わってきました。Habittoでは、日本における投資・資産運用ネットワークとの連携を含めた戦略的意思決定を支援します。

デービッド・キム

TCW 日本代表 兼 マネージング・ディレクター（東京）



デービッド・キムは、運用資産残高約2,000億ドルを誇るグローバル資産運用会社TCWにおいて、日本代表兼マネージング・ディレクターを務めています。TCWは、債券、オルタナティブ、株式といった幅広い運用能力を有しています。これまでに、ベイン・アンド・カンパニー、マッキンゼー・アンド・カンパニー、バンガードなどでの経験を持ち、資産運用分野における規律ある戦略的視点と強固なネットワークを有しています。Habittoでは、日本市場における事業拡大に向け、戦略的パートナーシップの推進およびプロダクトロードマップの策定を支援します。



ヒュー・ストレンジ

元Nubank プロダクト担当VP（ロンドン）



ヒュー・ストレンジは、世界最大級のデジタル銀行であるNubankにて、プロダクト担当VPを務めました。プロダクト開発、スケールフェーズでの成長経験、そして強力な人材ネットワークを有し、Habittoのプロダクトおよびテクノロジーチームを支援します。特に、事業拡大に伴うユーザー体験の洗練と、プロダクト実行力の強化に貢献します。

Habitto CEOコメント

HabittoのCEOサマンサ・ギオッティは次のように述べています。

「三木氏、デービッド氏、ヒュー氏をアドバイザリーボードに迎えられることを大変嬉しく思います。今回の就任により、資産運用分野での専門性に加え、デジタルおよびAI領域での体制も強化されます。人々の大切な貯蓄を育て、守るという私たちのミッションは、これまで以上に重要性を増しています。

インフレの進行や金利上昇を背景に、多くの方が安定性と利便性を両立しながら、貯蓄を最大化する方法を求めています。しかし、日本では定期預金以外の選択肢は依然として限られています。Habittoは、グローバルな資産運用の知見と最新テクノロジーを融合させた革新的なプロダクトを通じて、新たな『貯蓄』のカテゴリーを切り拓いていきます」。

