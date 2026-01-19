PARK BO GUM（パク・ボゴム）、『PARK BO GUM 2026 SEASON′S GREETINGS in Japan』発売記念サイン会を大阪・東京の2日間にて開催決定！
ドラマ『おつかれさま』や『グッドボーイ』への出演でも話題を集め、韓国を代表する人気俳優パク・ボゴムが、自身のSEASON'S GREETINGS発売を記念したファンサイン会『PARK BO GUM 2026 SEASON'S GREETINGS in Japan』を開催することが決定。
本イベントは大阪・東京の2都市4Part、各Part 100名限定の特別イベントとして行われる予定だ。
会場では、パク・ボゴム本人との貴重な時間が用意されており、ファンにとって忘れられないひとときとなることだろう。
なお、対面ファンサイン会への応募が可能な対象商品の販売は、mahocastにて1月23日(金) 18:00より販売開始となる。
ここでしか体験できない特別な機会を、ぜひお見逃しなく。
PARK BO GUM 2026 SEASON'S GREETINGS in Japan
■ 概要
[日程]
＜OSAKA＞ 2026.2.21(Sat)
Part 1 / Part 2
＜TOKYO＞ 2026.2.22(Sun)
Part 1 / Part 2
- 時間は後日ご案内
[時間 / 会場]
時間および会場は当選者の方に個別でご案内いたします。
[対象商品]
- PARK BO GUM 2026 SEASON’S GREETINGS：\9,500(税込)
※ 対面ファンサイン会応募券付
※ SEASON'S GREETINGS1枚につき、日本限定 未公開フォトカード1枚贈呈
(各地域異種)
※ 配送費(\1,500)別途
[当選人数]
対面ファンサイン会 各Part 100名
(OSAKA 合計200名、TOKYO 合計200名)
※ Partの選択はできかねます。
※ 当選画面にて、ご当選されたPartをご確認ください。
※ 当選人数が上限に達しましたらご案内いたします。
※ 座席は当日会場にて抽選となります。
■ 応募案内
[対象商品販売期間]
〈OSAKA〉
■クレジットカード決済
2026.1.23(Fri) 18:00 ～ 2026.2.20(Fri) 23:59
■コンビニ決済
2026.1.23(Fri) 18:00 ～ 2026.2.19(Thu) 23:59
〈TOKYO〉
■クレジットカード決済
2026.1.23(Fri) 18:00 ～ 2026.2.21(Sat) 23:59
■コンビニ決済
2026.1.23(Fri) 18:00 ～ 2026.2.20(Fri) 23:59
[応募方法]
１.販売期間内に対象商品を購入
２.対象商品をご購入後、mahocast 内のラキドロに参加
３.ファンサイン会参加券に当選した方のみ、ファンサイン会に参加可能
[発送予定日]
2026.2.24(Tue)より順次
（当選者の対面ファンサイン会用シーズングリーティング1点を除く）
その他詳細は下記公演概要よりご確認ください。
イベント概要 :
https://www.mahocast.com/ce/c/89
【 お問い合わせ 】
mahocastカスタマーサービス
https://www.mahocast.com/ct/contact
（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00※土日・祝日を除く）
主催：THE BLACK LABEL、mahocast(STONE.B)
■PARK BO GUM
繊細な感情表現が光る卓越した演技力と、
さまざまな作品で証明してきた幅広い表現力で、
多くの人々に癒やしを届けるパク・ボゴム。
これからも限界なく広がっていく彼の演技の世界に期待したい。
IG : https://www.instagram.com/bogummy/
X : https://x.com/BOGUMMY
YT : https://www.youtube.com/BOGUMMY
株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)
メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。
自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。
https://linktr.ee/maho_cast