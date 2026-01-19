PARK BO GUM（パク・ボゴム）、『PARK BO GUM 2026 SEASON′S GREETINGS in Japan』発売記念サイン会を大阪・東京の2日間にて開催決定！

株式会社STONE.B

ドラマ『おつかれさま』や『グッドボーイ』への出演でも話題を集め、韓国を代表する人気俳優パク・ボゴムが、自身のSEASON'S GREETINGS発売を記念したファンサイン会『PARK BO GUM 2026 SEASON'S GREETINGS in Japan』を開催することが決定。

本イベントは大阪・東京の2都市4Part、各Part 100名限定の特別イベントとして行われる予定だ。

会場では、パク・ボゴム本人との貴重な時間が用意されており、ファンにとって忘れられないひとときとなることだろう。

なお、対面ファンサイン会への応募が可能な対象商品の販売は、mahocastにて1月23日(金) 18:00より販売開始となる。



ここでしか体験できない特別な機会を、ぜひお見逃しなく。

PARK BO GUM 2026 SEASON'S GREETINGS in Japan

■ 概要

[日程]

＜OSAKA＞ 2026.2.21(Sat)

Part 1 / Part 2

＜TOKYO＞ 2026.2.22(Sun)

Part 1 / Part 2

- 時間は後日ご案内

[時間 / 会場]

時間および会場は当選者の方に個別でご案内いたします。

[対象商品]

- PARK BO GUM 2026 SEASON’S GREETINGS：\9,500(税込)

※ 対面ファンサイン会応募券付

※ SEASON'S GREETINGS1枚につき、日本限定 未公開フォトカード1枚贈呈

(各地域異種)

※ 配送費(\1,500)別途

[当選人数]

対面ファンサイン会 各Part 100名

(OSAKA 合計200名、TOKYO 合計200名)

※ Partの選択はできかねます。

※ 当選画面にて、ご当選されたPartをご確認ください。

※ 当選人数が上限に達しましたらご案内いたします。

※ 座席は当日会場にて抽選となります。

■ 応募案内

[対象商品販売期間]

〈OSAKA〉

■クレジットカード決済

2026.1.23(Fri) 18:00 ～ 2026.2.20(Fri) 23:59

■コンビニ決済

2026.1.23(Fri) 18:00 ～ 2026.2.19(Thu) 23:59

〈TOKYO〉

■クレジットカード決済

2026.1.23(Fri) 18:00 ～ 2026.2.21(Sat) 23:59

■コンビニ決済

2026.1.23(Fri) 18:00 ～ 2026.2.20(Fri) 23:59

[応募方法]

１.販売期間内に対象商品を購入

２.対象商品をご購入後、mahocast 内のラキドロに参加

３.ファンサイン会参加券に当選した方のみ、ファンサイン会に参加可能

[発送予定日]

2026.2.24(Tue)より順次

（当選者の対面ファンサイン会用シーズングリーティング1点を除く）

その他詳細は下記公演概要よりご確認ください。

イベント概要 :https://www.mahocast.com/ce/c/89

【 お問い合わせ 】

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00※土日・祝日を除く）

主催：THE BLACK LABEL、mahocast(STONE.B)

■PARK BO GUM

繊細な感情表現が光る卓越した演技力と、

さまざまな作品で証明してきた幅広い表現力で、

多くの人々に癒やしを届けるパク・ボゴム。

これからも限界なく広がっていく彼の演技の世界に期待したい。

IG : https://www.instagram.com/bogummy/

X : https://x.com/BOGUMMY

YT : https://www.youtube.com/BOGUMMY

株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。



自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。

https://linktr.ee/maho_cast