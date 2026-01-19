パタゴニアの新刊『フェザントテイル・シンプリシティ』発売

パタゴニア日本支社

『シンプル・フライフィッシング』を著した３人が、新しい書籍とビデオをリリース。その中心に据えられているのは、たった１種の鳥の羽根と、汎用性の高いフライ群です。

魚を手にするためには、ほんとうに何千ものフライパターンが必要なのでしょうか？

イヴォン・シュイナード、クレイグ・マシューズ、マウロ・マッツォという３人の伝説的アングラーたちは、新作『フェザントテイル・シンプリシティ』の中で「レス・イズ・モア」という主張を展開します。

フェザントテイル・シンプリシティ

本書は、３人の過去の著作『シンプル・フライフィッシング』を基礎に置き、あらゆる状況に対応できるフライの巻き方、釣り方を紹介するものです。

実績のある18本のフライパターンの製作方法がステップを追って解説されていますが、それは１つのマテリアルを共通点としています。オスのリングネック・フェザントの尾羽根です。全員ぶんを合計すればキャリアが200年を超える３人が、さまざまな状況でそれらのフライの使い方を解説します。

本書に掲載されたQRコードのリンクを使えば、３人が実際にタイイングをするビデオとともに、モンタナのマスの川やカリブ海のボーンフィッシュ・フラットなど、世界各地で使える技術や考え方などを学ぶことができます。マシューズはドライフライの釣り、マッツォはニンフ、そしてシュイナードは沈めて使うフライという役割分担です。

「リングネック・フェザントの尾羽根さえあれば、ショップに売っている何千ものフライに匹敵する、あるいはそれ以上に効果的なニンフ、ドライフライ、イマージャー、ビートルなどのボディを作り上げることができる 」とシュイナードは書いています。

フライフィッシングの道具は専門化していますが、３人の筆者は、フライとその使い方という大基本に立ち返ることを提唱しています。ことさらにタックルを重視するのではなく、汎用性を備えたフライを信じ、あえて選択肢を絞り、技術や知識を活用して釣りを楽しむのです。

現場で役立つノウハウだけではなく、世界中の釣り場で体験した興味深いストーリーも掲載されています。『フェザントテイル・シンプリシティ』はハウツー本であり、かつフライフィッシングの精髄といえるシンプルさを再発見しようという、筆者たちからの誘いでもあるのです。

『フェザントテイル・シンプリシティ』のハイライト

- フェザントテイルを使った18のフライパターン紹介- 筆者が実際に出演したビデオに飛ぶ QR コード- さまざまな釣り場、魚種に対応できるフィッシングのノウハウ- 技術を最優先とするミニマリスト的哲学

■イベント

ブックツアーを開催

伝説の釣り師イヴォン・シュイナード、クレイグ・マシューズ、マウロ・マッツォが数十年にわたり信頼してきた必須フライパターンを学びましょう。イベントでは、どこでもシンプルに機能し、そして単純に効果を発揮するフライの数々を通じて、本書の真髄に迫ります。

イベントはパタゴニア直営店にて3月に開催を予定しています。

イベントに関する詳細情報は、パタゴニアウェブサイトイベントページに2月掲載を予定しております。

■著者紹介

Yvon Chouinard イヴォン・シュイナード

フライフィッシャー（『フライロッド＆リール』誌が選ぶ2009年度アングラー・オブ・ザ・イヤー）、環境保護活動家、パタゴニア創業者。クレイグ・マシューズとともに、環境保護支援に取り組む企業の集合体「1% for the Planet」を立ち上げた。米国カリフォルニア州ベンチュラ在住。

Craig Mathews クレイグ・マシューズ

モンタナ州ウエスト・イエローストーンにあるフライフィッシング・ストア「ブルーリボン・フライズ」を妻ジャッキーとともに創業。米国西部およびイエローストーン国立公園内の釣りに関する著書、共著書は9冊を数える。『フライロッド＆リール』誌が選ぶ2005年度アングラー・オブ・ザ・イヤー。米国モンタナ州のマディソンリバー・バレー在住。

Mauro Mazzo マウロ・マッツォ

FFI認定マスター・フライキャスティング・インストラクター、ツーハンド・フライキャスティング・インストラクター。欧州のフライ雑誌に記事や写真を提供するジャーナリストでもある。イタリアアルプスからインドのヒマーチャル・プラデーシュ、キューバからロシアのコラ半島まで、世界中を釣ってきたアングラー。イタリア、ミラノ市在住。

■書籍情報

書名：『フェザントテイル・シンプリシティ：フライフィッシングを成功に導くレシピと技術』

著者：イヴォン・シュイナード, クレイグ・マシューズ, マウロ・マッツォ

訳者：東 知憲

発行：山と渓谷社

版型：28.0 x 21.0 cm 並製本（ソフトカバー）

ページ数：176ページ（オールカラー）

価格：本体4,200円＋税10％

発売日：2026年1月19日

本のトレーラー・ビデオはこちら。

