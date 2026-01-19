インフォバーンが支援する「ミラシル by 第一生命」と、「アイドルマスター シンデレラガールズ」の特別コラボ企画のスタートが1月20日（火）に決定！

株式会社TNL Mediagene

株式会社インフォバーン（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：小林弘人、TNLメディアジーン グループ企業、以下インフォバーン）は、第一生命保険株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：隅野 俊亮、以下第一生命）が運営する、しあわせな暮らしの実現を目指すメディア「ミラシル by 第一生命」上で行われる「ミラシル by 第一生命×アイドルマスター シンデレラガールズ特別コラボ企画」（以下、当企画）のスタートが、2026年1月20日（火）に決定したことをお知らせします。



インフォバーンでは、第一生命のオウンドメディア「ミラシル by 第一生命」(https://mirashiru.dai-ichi-life.co.jp/)において、メディア設計・コンテンツ制作を担当しています。

当企画では、1月20日（火）から3月にかけて順次コラボコンテンツの公開が行われます。「アイドルマスター シンデレラガールズ」のユニット「ピンクチェックスクール」「トライアドプリムス」「ポジティブパッション」のアイドルたちのユニット・ソロインタビューや、撮り下ろし写真を使用した壁紙カレンダーなど月ごとの公開を予定しています。

また、合計100名様に限定アクリルスタンドが当たる「ミラシル by 第一生命」無料会員向けキャンペーンも同時開催。3つのユニットのアクリルスタンドを各30名様に、さらに3ユニットのアクリルスタンドがセットで10名様に当たるチャンスも。

コラボコンテンツの公開スケジュールは、下記の日程をご確認ください。

【公開スケジュール】

1月は「ピンクチェックスクール」！

- 1月20日（火）「ピンクチェックスクール」へのインタビュー記事4本公開- - ユニット3人- - 島村卯月さん- - 小日向美穂さん- - 五十嵐響子さん- 1月20日（火）～2月5日（木）「ピンクチェックスクール」のアクリルスタンドプレゼントキャンペーン実施- 1月30日（金）「ピンクチェックスクール」の壁紙カレンダー（2月分）配布開始

2月は「トライアドプリムス」！

- 2月10日（火）「トライアドプリムス」へのインタビュー記事4本公開- - ユニット3人- - 渋谷凛さん- - 神谷奈緒さん- - 北条加蓮さん- 2月10日（火）～2月26日（木）「トライアドプリムス」のアクリルスタンドプレゼントキャンペーン実施- 2月20日（金）「トライアドプリムス」の壁紙カレンダー（3月分）配布開始

3月は「ポジティブパッション」！

- 3月10日（火）「ポジティブパッション」へのインタビュー記事4本公開- - ユニット3人- - 本田未央さん- - 日野茜さん- - 高森藍子さん- 3月10日（火）～3月26日（木）「ポジティブパッション」のアクリルスタンドプレゼントキャンペーン実施- 3月19日（木）「ポジティブパッション」の壁紙カレンダー（4月分）配布開始

さらに3ユニットのアクスタがセットで当たるチャンスも！

- 3月10日（火）～3月26日（木）「ピンクチェックスクール」・「トライアドプリムス」・「ポジティブパッション」の3ユニットがセットになったアクリルスタンドプレゼントキャンペーン実施

※事情により、予告なく公開日やキャンペーンの内容を変更または実施を中止する場合があります。

◇「アイドルマスター シンデレラガールズ」について

2011年にサービスを開始した『アイドルマスター』シリーズ作品。

ソーシャルゲームから始まり、リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」、ライブ、コミック、アニメなど、様々な舞台で展開し、2026年にはシリーズ15周年を迎えます。総勢190人の個性豊かなアイドルが登場し、これまでに生まれた楽曲は300曲を超えました。トップアイドルという目標に向かって歩き続ける女の子たちは、今もプロデューサーさんの”魔法”を待っています。

アイドルマスター シンデレラガールズ【ブランド公式】X

https://x.com/imas_CGofficial

アイドルマスター ポータル

https://idolmaster-official.jp/cinderellagirls

アイドルマスター 公式X

https://x.com/imas_official

◇「ミラシル by 第一生命」について

第一生命保険株式会社はお客さまのCX向上に向けて、4つの体験価値（保障／資産形成・承継／健康・医療／つながり・絆）に関する情報の発信やデジタル空間の中でお客さまとの日常的なコミュニケーションを生み出す情報サイト「ミラシル by 第一生命」を運営しています。

・「ミラシル by 第一生命」サイト：https://mirashiru.dai-ichi-life.co.jp/

・X：https://x.com/daiichilife_QOL

