【ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端】「CROSS POINT NAKASUKAWABATA」で2026年2月2日（月）よりランチ＆バータイム営業を開始

ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端（所在地：福岡市博多区店屋町6-26）の「CROSS POINT NAKASUKAWABATA」は、2026年2月2日（月）より、ランチタイムおよびバータイムの営業を新たに開始いたします。

同店では、本年1月1日に実施した朝食ブッフェの全面刷新に続き、営業形態を拡大。博多・天神エリアへの好アクセスな立地を活かし、ご宿泊のお客様はもちろん、近隣にお勤めの方や観光客の皆様にも気軽にお立ち寄りいただける「街の拠点」を目指してまいります。

■ ランチタイム：満足感あふれる「4種のこだわり丼」

ランチタイムでは、厳選した食材を使用した個性豊かな4種類の丼メニューをご用意しました。

１. ローストビーフ丼 / 1,000円（税込）

低温でじっくりと時間をかけて焼き上げ、肉本来の旨味を最大限に凝縮させた自慢の一品です。しっとりとした柔らかな食感のローストビーフに、食欲をそそる特製ソースが絶妙に絡み合います。一口ごとに肉のジューシーな味わいが広がり、満足感も抜群です。自分へのご褒美や、お肉を心ゆくまで楽しみたい日のランチにふさわしい、贅沢な味わいをご堪能ください。

２. 海鮮丼 / 1,000円（税込）

朝食ブッフェでも高い人気を誇る新鮮な海の幸を贅沢に盛り込みました。一口ごとに異なる魚介の濃厚な旨味と、ぷりぷりとした食感の変化を楽しめる彩り豊かな一杯です。福岡ならではの鮮度を活かした旬の味わいが、口いっぱいに広がります。港町・福岡の魅力を一皿に凝縮した、見た目も華やかな極上の海鮮グルメをお楽しみください。

３. 博多明太子とチーたま丼 / 1,000円（税込）

博多名物の辛子明太子を主役に、とろけるチーズとまろやかな卵を組み合わせた「進化系博多グルメ」です。明太子のピリッとした刺激を、コク深いチーズと優しい卵が包み込み、口の中で絶妙なハーモニーを奏でます。ここでしか味わえない新感覚の組み合わせは、一度食べたら癖になること間違いなし。伝統の味とモダンなアレンジが融合した、オリジナリティ溢れる一杯をぜひご賞味ください。

４. 辛麺 / 1,000円（税込）

刺激的な辛さの中にも、素材の甘みと出汁の深いコクがしっかりと感じられる特製の辛麺です。喉ごしの良い麺には旨味たっぷりのスープがよく絡み、最後の一口まで飽きることなく楽しめます。辛さの奥にある複雑な旨味が、心と体を芯から温めてくれます。パワーをチャージしたい日のランチや、刺激が欲しい時にぴったりの、中毒性のある一杯をぜひ体験してください。

※上記の丼メニューに加え、バラエティ豊かなお料理を順次展開予定です。

■ バータイム：一日の締めくくりにふさわしい落ち着きの空間

19時から23時まで楽しめるバータイムでは、落ち着いた店内でゆったりとした時間をお過ごしいただけます。お仕事終わりの一杯や、観光の合間のリラックスタイムにぜひご利用ください。

■ 日 時：2026年2月2日（月）より

■ 席 数：44席

■ 時 間：ランチタイム：11:30～14:00 *ラストオーダー 13:30 / バータイム：19:00～23:00

公式webサイト：https://nakasukawabata.hotelorientalexpress.com/restaurant/

博多駅まで電車で約4分、天神駅まで約2分と福岡観光へのアクセスに便利な「呉服町駅」と「中洲川端駅」の中間地点に立地。24時間利用可能なジムや長期滞在に便利なコインランドリーなど、様々なニーズに適した設備もご準備しております。

■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

X：https://twitter.com/Oriental_HR

CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,428名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年12月現在）https://www.oriental-hotels.com/hotellist/