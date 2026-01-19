直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説 TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」第３話「天翔ける色男」お夏役にホラン 千秋がゲスト出演決定！あらすじ＆先行場面カット到着！

株式会社アミューズ

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中のTVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」より

1月25日放送の第3話にて、

お夏役としてホラン 千秋のゲスト出演が決定しました！

合わせて、あらすじと先行場面カットを解禁いたします。

ホラン 千秋が演じる＜お夏＞は、掛茶屋で働く町娘で、彦弥（CV：島崎 信長）と甚助（CV：伊東 健人）とは幼馴染。

彦弥と甚助はお夏を巡ってこじれた三角関係にあり、そんな中、主人公・松永源吾（CV：梅原 裕一郎）が甚助を「ぼろ鳶組」にスカウトしようとする場面から、第3話は幕を開けます。

ホラン 千秋のフレッシュな演技にもぜひご注目ください！

公式HPや公式X（@hikuidori_pj）にて、今後も、アニメ・漫画に関する様々な情報を公開していきます。

TVアニメ&漫画「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に是非ご期待ください。

▼第３話「天翔ける色男」あらすじ（1/25放送）

源吾は、火消の花形“纏持ち”として、町火消に組に属する甚助の引き抜きを計画。その交渉の場に軽業師の若者『彦弥』が、「金を返せ」と突然殴り込んできた！ 幼なじみのお夏の借金を肩代わりし追われる身となっていたのだが、その尋常ならざる身の軽さ、華のある振る舞いに、源吾は彦弥を仲間に入れようとする。そんな中、お夏に危機が……。彦弥は命の危険を顧みず救助に向かう。

▼先行場面カット

▼追加声優情報

■お夏（おなつ） CV：ホラン 千秋（ほらん ちあき）











▼イントロダクション

その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥

かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。

訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。

新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。

妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。

一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。

迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！

▼PV

https://youtu.be/cv93xas2xQ4(https://youtu.be/cv93xas2xQ4)

▼放送情報

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中

※第3話は23:45～放送開始

※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます

AT-Xにて毎週火曜20時00分～放送

※リピート放送あり

▼配信情報

・毎週月曜日1時～3日間先行配信

U-NEXT／アニメ放題

・毎週木曜0時～順次配信開始

Prime video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／DMM TV／wowowオンデマンド／Jcom STREASM／TELASA／milplius／pontaパス／ABEMAプレミアム／アニメフェスタ／FOD／Hulu／Lemino

・最新話期間限定 無料配信

Abema／TVer

・レンタル配信

HAPPY!動画／J:Com STREAM／milplius／TELASA／VIDEX／ビデオマーケット／カンテレドーガ／music.jp／ニコニコチャンネル／ムービーフルPlus

▼制作クレジット

監督：八隅 宏

監督の御頭：亀垣 一

シリーズ構成：森 龍介

脚本：森 龍介／福田 晶平／冨田 頼子／西村 耕平

キャラクター原案：BILBA

CG監督：眞田 竹志

音響監督：田中 章喜

音楽：高梨 康治

アニメーション制作：SynergySP

▼出演者クレジット

梅原 裕一郎（松永 源吾役）

梅田 修一朗（鳥越 新之助役）

木村 昴（寅次郎役）

島崎 信長（彦弥役）

小野 賢章（加持 星十郎役）

三吉 彩花（深雪役）

遊佐 浩二（折下 左門役）

諏訪部 順一（大音 勘九郎役）

▼WEB関連

・公式HP：https://hikuidori-project.com/

・公式X：https://x.com/hikuidori_pj （@hikuidori_pj）

・推奨ハッシュタグ：#火喰鳥 ＃ぼろ鳶

株式会社アミューズクリエイティブスタジオ

株式会社アミューズクリエイティブスタジオとは、映画、ドラマ、舞台、ミュージカル、アーティストプロデュース、コミック、アニメなど、アミューズグループが培ってきたプロデュース力を活かし、IPの企画開発、運用を軸に幅広いジャンルのエンターテインメントを創作し、グローバルにビジネスを行う新しい形のクリエイティブスタジオです。また、TVアニメ「火喰鳥」はアミューズクリエイティブスタジオが製作する第1弾アニメーション作品となります。株式会社アミューズクリエイティブスタジオでは、今後も様々なIPコンテンツを世に送り出して参ります。

・公式HP：https://amuse-creative-studio.jp/