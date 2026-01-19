【NHK文化センター】『cafe Lotta』元オーナーの桜井かおりさんと歩く、心ときめくパリ＆リヨン7日間ツアーの開催が決定。

大好評の桜井かおりさん同行ツアーが開催されます！



※1月22日（木）14時から募集開始※

桜井かおりさんと一緒に街を歩くだけで思わず胸が高鳴るーそんな美しく、心ときめくパリへご案内いたします。


桜井かおりさんが長年大切にしてきたとっておきのカフェやレストラン、アンティークショップ、マーケットを訪れます。


「おいしいもの」「かわいいもの」との素敵な出会いをお楽しみください。



日本出発日は2026年5月14日と6月18日でご用意しました。


新緑のまぶしい5月、空気がカラッとして過ごしやすい気候の6月。


どちらも散策にはもってこいのベストシーズンでのご案内です。





宿泊はロケーション抜群のアパートメントタイプのホテル。


キッチン付きのお部屋なので、パリのマルシェで見つけた新鮮で質の高い食材やお気に入りのパン、こだわりのフードスタンドのお惣菜などを持ち込んで、ゆったりと味わうことができます。


まるでパリで暮らしているような、現地時間を体感できる特別な滞在をお楽しみください。




パリ市内では「オペラ・ガルニエ（宮）」への入場見学、フランス老舗デパート「ギャラリー・ラファイエット」や「ボン・マルシェ」でのショッピング、また、各地での雑貨屋巡りをご案内。


じっくりとパリを堪能できる内容となります。




お食事時には桜井かおりさんおすすめのとっておきのカフェやレストランを訪れます。


お好みのメニューをお楽しみください。




ツアー3日目には、フランスの特急列車（TGV）で行くリヨンでのショートトリップへ。


パリ滞在だけでなく、フランス第2の都市・リヨンの街を散策し、フランス有数のアンティークマーケット（蚤の市）をご案内します。




観光地では味わうことのできない、現地の人たちの生活の一部を垣間見ることができることでしょう。


一期一会の宝探しのようなひとときをお過ごしください。




最終日にはセーヌ川クルーズ、夜には参加者全員でのさよなら夕食会を開催します。


すてきなパリ・リヨンでの思い出話に花を咲かせてみてはいかがでしょうか。




現地に詳しい桜井かおりさんと行くからこそ感じることができるパリ・リヨンの魅力満載なツアー。


「おいしいもの」「かわいいもの」に出会う旅に出てみませんか。


桜井かおりさん

■プロフィール


桜井かおり（さくらいかおり）/エッセイスト


2001年3月に世田谷に『cafe Lotta』を開業。


2022年9月建物の老朽化による建て壊しで閉店。


現在は執筆、講演会の講師、年に1～2回のフランスへの


アンティークの買い付け、イベントでの販売など幅広く活動。


渡仏歴はおそらく軽く25回を超える。



フランス美食とアンティーク探しの旅　桜井かおりさんと歩くパリ＆リヨン7日間　


※1月22日（木）14時から募集開始



【お申込みに関する注意事項】


2026年1月22日（木）14:00～ 先着順


募集開始時刻になると、下記ホームページに


**「ツアーのお申込みはこちら」」**ボタンが表示されます。


詳細URL：https://www.purposejapan.com/france/tours/PTC-04147.html


※定員 15名様 に達し次第、受付を終了いたします。


※受付終了後は、空席が出た場合に限りキャンセル待ちとして承ります。


キャンセル待ちをご希望の方は、下記メールアドレスまでご連絡ください。


info@purposejapan.com



【お申込み方法について】
お申込みは、本ツアーページ内の申込フォームからのみ承ります。
Instagram等のDM、お電話等でのお申込みは承っておりません。
上記の募集開始日時以前のお申込みは無効となります。


お申込みはお一人様1回限りとし、重複予約はご遠慮ください。



【問い合わせ先】


株式会社パーパスジャパン


〒150-0001


東京都渋谷区神宮前1-19-17 ユーロ原宿3階


（月～金　09:30～18:00／土日祝休）


メール： info@purposejapan.com


恐れ入りますが、通常のお問い合わせはメールにてお願いいたします。