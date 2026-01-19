【銀座かねまつ】足元から春を更新する。定番シューズに新色が登場

株式会社かねまつ

定番として支持を集めるバレエシューズとローファーに、春の新色が登場。

長く愛されてきた履き心地やシルエットはそのままに、今季は装いを軽やかに更新する春らしいニュアンスカラーをラインナップ。いつものワードローブにも取り入れやすく、通勤から日常まで幅広いシーンで活躍します。定番だからこそ叶う、季節感の取り入れ方をご提案。

1.雨の日対応の定番バレエシューズ

すっきりとしたポインテッドトウが、ローヒールでも足元をきれいに見せてくれる定番バレエシューズ。雨の日にも対応する実用性と、オン・オフ問わず使えるデザインで、色違いで愛用している方も多い人気モデルです。

今季は、装いにさりげない春らしさを添えるライラックと、コーディネートのアクセントになるブラックのドット柄プリント革が新色として登場。いつもの服に合わせるだけで、足元から季節の変化を感じられるカラー展開です。「履き慣れた安心感はそのままに、印象だけを更新したい」そんな気分に応える一足です。

品番：LS-DW2158 \22,000（税込）

新カラー：ライラック/スエード、ブラック/ドットプリント革

定番カラー：ブラック/エナメル、ダークブルー/エナメル、プラチナ/メタリック

ヒール高：1.6ｃｍ

2.デイリー使いにぴったりのビットローファー

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262LSDW2158--81000900

ビットのサイズ感やフォルムにこだわり、すっきりときれいめに仕上げた定番ローファー。

雨の日にも対応し、オフィスからデイリーまで幅広いシーンで活躍する汎用性の高さが支持されています。甘めにもクールにも、きちんとした装いにもなじむベーシックさはそのままに、今季は春のスタイリングに取り入れやすい新色がラインアップ。

やわらかく軽やかな印象のライトベージュと、アイボリーのパイピングがアクセントになったキャメルは、足元からコーディネートを更新してくれるカラーです。

「迷った日はこれを選ぶ」そんな定番ローファーを、春仕様で楽しめます。

品番：LS-FB2403 \26,400（税込）

新カラー：ライトベージュ/ステア、キャメル×アイボリー/ステア

定番カラー：ブラック/ステア

ヒール高：2.5ｃｍ

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262LSFB2403--03003503>mk=0

定番の安心感はそのままに、春らしい色で足元を更新。銀座かねまつの定番シューズが、毎日の装いにさりげない季節感を添えます。

◆販売場所

全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト

◆公式通販サイトで手軽にコレクションをチェック

銀座かねまつの公式通販サイト「シューズコンシェルジュ」にて、最新コレクションを公開中です。

スマートフォンやパソコンから簡単にアクセスでき、外出先でも気軽にチェックしていただけます。

カタログには、各アイテムの詳細情報やスタイリングのアイデアが盛りだくさん。

忙しい毎日の中で、ファッションのインスピレーションを手軽に得られる内容です。

https://www.shoesconcierge.jp/

