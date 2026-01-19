サン宝石×GiGOの夢のコラボ！「ほっぺちゃん★カフェ」が期間限定オープン

株式会社みっとめるへん社

キャラクター雑貨の企画・販売を手がける株式会社みっとめるへん社 サン宝石事業部（本社：東京都文京区、代表取締役：鈴木伸也）は、株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：二宮一浩）と共同で、GiGOコラボカフェにて『ほっぺちゃん★カフェ』を2026年1月24日(土)より期間限定で開催いたします。

全国のGiGOコラボカフェおよびカフェスタンドにて、ゆめかわの世界観で人気を集める『ほっぺちゃん』が、初の本格コラボカフェとして登場。見た目も可愛く、SNS映え間違いなしのオリジナルメニューや、ここでしか手に入らない限定グッズ、購入特典など、「推し活」を楽しむ全ての方に向けたスペシャルな空間をご用意しています。

【開催概要】

【限定メニュー紹介】

『ほっぺちゃん★カフェ』- 開催期間：2026年1月24日(土)～2026年2月15日(日)- 開催店舗：GiGOコラボカフェ池袋 ＋GiGOコラボカフェスタンド全国9店舗※GiGOコラボカフェスタンド全国9店舗（札幌ノルベサ／仙台／秋葉原2号館／ささしま／河原町オーパB1F／大阪道頓堀本店／岡山／福岡天神／くまもと）- 入場形式：全日フリー入場制（混雑時は整理券を配布）※お客様の来店状況により入場整理券等の配布となる場合がございます。※GiGOコラボカフェスタンドではドリンクのご提供と物販を行います。物販はGiGOコラボカフェオリジナルグッズ『アクリルチャーム』のみの販売となり『ほっぺちゃん』公式グッズの販売はございません。コラボカフェ池袋 展開メニュー

見た目も味も“ときめき”いっぱいのメニューを展開！

▼キラキラドリンクカラーほっぺちゃん 各700円（税込）

（全7種：みどり・すかいぶるー・むらさき・あか・ぴんく・おれんじ・きいろ）

ほっぺちゃんカラーをイメージしたオーロラパウダー入りキラキラドリンクが勢揃い♪

▼オリジナルラテアート（池袋限定） 各800円（税込）

アイスコーヒー、アイスココア、アイスカフェモカよりお選びいただけます。ホイップクリームを使用しております。アイスドリンクに「ほっぺちゃん」のランダムアートが登場！

※絵柄はランダムになります。お選びいただけませんのでご了承ください。

※ファーストオーダー時におひとりさま1杯のみご注文いただけます。

▼フードメニュー

- ほっぺちゃんの着ぐるみカレーライス：1,650円（税込）- はだいろほっぺちゃんの大人様ランチ：1,750円（税込）

▼デザートメニュー

- ほっぺちゃんを作ろう！プレート：1,650円（税込）※お菓子パーツを追加で購入することができます。- 魔法少女ほっぺちゃん(ハート)おまじないパフェ：1,200円（税込）オリジナルラテアート(池袋限定)：全10種（9種＋シークレット1種） 各800円(税込)

※画像はイメージです。

【カフェスタンド限定メニュー紹介】

全国9店舗 カフェスタンド展開メニュー

▼キラキラドリンクカラーほっぺちゃん 各700円（税込）

（全7種：みどり・すかいぶるー・むらさき・あか・ぴんく・おれんじ・きいろ）

ほっぺちゃんカラーをイメージしたオーロラパウダー入りキラキラドリンクが勢揃い♪

【来場特典・購入特典も充実】

各メニュー1品ご注文につき、オリジナルホログラムステッカー（全9種・ランダム）を1枚プレゼント！

限定ホログラムステッカー

『ほっぺちゃん』関連商品2,000円(税込)以上お買い上げで、限定ポストカードを1枚進呈！

限定ポストカード

※画像・イラストはすべてイメージです。

※いずれも数量限定・無くなり次第終了

【期間中にGiGOコラボカフェ池袋で限定＆先行販売グッズ】

今回初登場のイベント限定グッズもあります。

▼GiGOコラボカフェ ほっぺちゃん アクリルチャーム（全7種・ランダム）：550円（税込）

GiGOコラボカフェ ほっぺちゃん アクリルチャーム(全7種・ランダム)550円(税込)

▼『ほっぺちゃん』イベント限定アイテム

- ゆめかわパフェ ストラップ(全1種)：770円（税込）- キラキラ星のフラッペ ストラップ（全2種）：660円（税込）- ムーンタルト めじるしチャーム（全3種）：550円（税込）

※後日「GiGO MALL」にて一部商品をオンライン販売予定

リンク先：https://shop.gigo-mall.com/

※商品はなくなり次第、終了となります。

コラボカフェ池袋 限定物販リスト

バレンタイン限定メニュー（2/7～2/15・池袋限定）

バレンタイン期間限定メニュー＆ノベルティ

▼バレンタインちょこっとチョコパフェ 950円（税込）

甘くてときめくバレンタインメニューが登場予定！

※モナカ絵柄はランダムになります。お選びいただけませんのでご了承ください。

※ノベルティは無くなり次第終了です。

「ほっぺちゃん」とは

15周年を迎え、「令和の多様性アイコン」として再注目。2010年に誕生した「ほっぺちゃん」は、スイーツのデコレーションから着想を得て生まれたオリジナルキャラクター。

クリームのように、しぼり出した個性的なフォルムは、ひとつひとつが異なる表情を持ち、「自分だけのキャラ」として女子小中学生の間で爆発的な人気を博しました。

そして今、ほっぺちゃんは“令和の多様性”を象徴するキャラクターとして再評価され、SNS黎明期を代表する懐かしキャラとしてZ世代からも支持を集めています。

2026年5月5日に誕生15周年を迎えるにあたり、その記念プロジェクトの一環として、2026年1月よりテレビアニメの放送も決定。

【各種リンク】

●サン宝石通販サイト： https://sunho.store/

●GiGOコラボカフェ『ほっぺちゃん★カフェ』

https://tempo.gendagigo.jp/cafe26/01-hoppechan/

