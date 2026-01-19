¡Ú2Æü´Ö³«ºÅ·èÄê¡ª¡Û¡Ø¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡Ù Âè2ÃÆ¡ªÂçÀ¹¶·¡íÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡í¥Õ¥§¥¹¤¬¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë!?
¡Ø¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡ÙÂè2ÃÆ ¤¬¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÂçºåËÜ¼Ò1³¬¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï·×8ÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤¬½¸·ë¤·¡¢4ÁÈ¤º¤Ä2Éô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¸ø±é¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ëNEXT¡×¤ÈÂê¤·¤Æ17ÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½¸·ë¡ª
º£Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Î¼Ò²°Æâ¤Ç¡È½é¡É¥é¥¤¥Ö¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹IN¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ëþ°÷¸æÎé¤ÎÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤³¤ÎÅÙÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹vol.2¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥é¥¤¥ÖÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë20»þ¤è¤ê°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹IN¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡×½é½Ð±é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï3ÁÈ¡£Âçºå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¡ÖÂçºå24¶è¥¬ー¥ë¥º¡×¤È¡Ö¥ï¥Ã¥Ä¡ý¤µー¤¯¤ë¡×¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª¤½¤·¤Æ¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ1Ç¯Ëþ¤¿¤Ê¤¤¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö±§Ãè¡ç¥×¥é¥Í¥¯¥·¥¢¡×¤¬ÂçÈ´Å§¡ªÁ°²ó²ñ¾ì¤òÆø¤ï¤»¤¿Ç¾Æâ¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤ä¥·¥ó¥»¥«¥¤¥Òー¥íー¤Ê¤É¤âÏ¢Â³¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤È´ë²è¥³ー¥Êー¤Î°ìÉô¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÇÊüÁ÷¡¢TVer¤Ç¤âÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¼¡À¤Âå´ØÀ¾¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃæ¿´¤Ë17ÁÈ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹NEXT¡×¤ò³«ºÅ¡ª¤³¤Á¤é¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë1Æü¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎW.¥À¥Ö¥ë¥ô¥£ー¡¢¥°¥Ã¥È¥¯¥ëー¡Ê2/28¤â½Ð±é¡Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
2Æü´Ö¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¤Ï¤Ð¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë¤¼¤ÒÍè¾ì¤·¤Æ²¡¤·³è¥é¥¤¥Õ¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×£±¡Ø¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹IN¥Æ¥ì¥ÓÂçºåvol.2¡Ù
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë1Éô¡¡³«¾ì11:00¡¿³«±é11:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2Éô¡¡³«¾ì15:30¡¿³«±é16:00
¾ì½ê
¥Æ¥ì¥ÓÂçºåËÜ¼Ò1³¬¥Ûー¥ë
1Éô¡Ê11:30～¡Ë½Ð±é¥°¥ëー¥×¡¡
¤ª¤Á¤ã¥á¥ó¥¿¥ë¡ù¥Ñー¥Æ¥£ー/¥·¥ó¥»¥«¥¤¥Òー¥íー/Ç¾Æâ¥Ñ¥¹¥Æ¥ë/±§Ãè¡ç¥×¥é¥Í¥¯¥·¥¢
¥°¥Ã¥È¥¯¥ëー/¤¹ー¤Ñー¤×ー¤Ð¤¡ー!!/¥ï¥Ã¥Ä¡ý¤µー¤¯¤ë/Âçºå24¶è¥¬ー¥ë¥º
new!
new!
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×2¡Ø¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹NEXT¡Ù
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì10:00¡¿³«±é10:30¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¾ì½ê
¥Æ¥ì¥ÓÂçºåËÜ¼Ò1³¬¥Ûー¥ë
½Ð±é¥°¥ëー¥×
¥°¥Ã¥È¥¯¥ëー/W.¥À¥Ö¥ë¥ô¥£ー/¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤Ï·¯¤À¤Ã¤¿¡£/¤¤¤Ä¤«¤ÎÌë¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬¡¢/SPRISE
/¥Æ¥£¥é¥ß¥¹/Ä¶¡úNOVA24¡Ç/È´¤±¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤/anemoreel/Merry Mellow
/ Å·¶õ²»¥Ñ¥ìー¥É/caprice/Fille mimi/¤ï¤ó¤ß¤åー¤º¡ª/¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¯¥é¥Ã¥«ー¡ª/#BEMYLOVE
/±Ê±ó¤Î¥»¥Ä¥Ê
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹IN¥Æ¥ì¥ÓÂçºåvol.2
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
ÀèÃåÈÎÇä¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë20:00～
¥Á¥±¥Ã¥È¼ïÎà¡¦²Á³Ê
¡ã1Éô¡ä
¡¦SS¥Á¥±¥Ã¥È¡¡20,000±ß
Á°Êý¥¨¥ê¥¢ºÇÍ¥ÀèÆþ¾ì¡ÜÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥í¥Á¥§¥¡Ê¥á¥ó¥Ðー»ØÄê¡¦¥µ¥¤¥óÉÕ¤¡Ë¡ÜÁ°Êý¥¨¥ê¥¢Æâ ¥¹¥Þ¥ÛÀÅ»ß²è»£±Æ²ÄÇ½
¡¦S¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡5,000±ß
Á°Êý¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì¡ÜÁ°Êý¥¨¥ê¥¢Æâ ¥¹¥Þ¥ÛÀÅ»ß²è»£±Æ²ÄÇ½
¡¦A¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡2,500±ß
°ìÈÌ¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì
¡¦Á°Êý¥«¥á¥éÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡10,000±ß
¡¦¸åÊý¥«¥á¥éÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡8,000±ß
¡ã2Éô¡ä
¡¦SS¥Á¥±¥Ã¥È¡¡20,000±ß
Á°Êý¥¨¥ê¥¢ºÇÍ¥ÀèÆþ¾ì¡ÜÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥í¥Á¥§¥¡Ê¥á¥ó¥Ðー»ØÄê¡¦¥µ¥¤¥óÉÕ¤¡Ë¡ÜÁ°Êý¥¨¥ê¥¢Æâ ¥¹¥Þ¥ÛÀÅ»ß²è»£±Æ²ÄÇ½
¡¦S¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡5,000±ß
Á°Êý¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì¡ÜÁ°Êý¥¨¥ê¥¢Æâ ¥¹¥Þ¥ÛÀÅ»ß²è»£±Æ²ÄÇ½
¡¦A¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡2,500±ß
°ìÈÌ¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì
¡¦Á°Êý¥«¥á¥éÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡10,000±ß
¡¦¸åÊý¥«¥á¥éÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡8,000±ß
¢¨¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯É¬¿Ü¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨Æþ¾ì½ç¤Ï¡¢SS¥Á¥±¥Ã¥È¢ªS¥Á¥±¥Ã¥È¢ªA¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨SSµÚ¤ÓS¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆ±¤¸Á°Êý¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£A¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥í¥Á¥§¥¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤Ë¥á¥ó¥Ðー»ØÄê¡Ê¥µ¥¤¥óÉÕ¤¡Ë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäURL
https://t-dv.com/6LmpQPePA0bYIdSinBYq
¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹NEXT
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
ÃêÁªÈÎÇä¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë20:00～1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
ÀèÃåÈÎÇä¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë20:00～
¢¨ÃêÁªÈÎÇä¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÀèÃåÈÎÇä¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¼ïÎà¡¦²Á³Ê
¡¦S¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡4,000±ß
Á°Êý¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì¡ÜÁ°Êý¥¨¥ê¥¢Æâ¥¹¥Þ¥ÛÀÅ»ß²è»£±Æ²ÄÇ½
¡¦A¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡2,000±ß
°ìÈÌ¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì
¡¦Á°Êý¥«¥á¥éÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡10,000±ß
¡¦¸åÊý¥«¥á¥éÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡8,000±ß
¢¨¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯É¬¿Ü¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨Æþ¾ì½ç¤Ï¡¢S¥Á¥±¥Ã¥È¢ªA¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô»£±ÆNG¤Î¥°¥ëー¥×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäURL
https://t-dv.com/f1OLmwPt4zLntxZQfOeC
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹IN¥Æ¥ì¥ÓÂçºåvol.2¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤È´ë²è¥³ー¥Êー¤Î°ìÉô¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Í½Äê¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹IN¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡×¤ÎÌÏÍÍ¤Ï1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¿¼Ìë1»þ¤«¤é4½µÏ¢Â³¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡ª
ÊüÁ÷¸å¡¢TVer¡¦YouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¡ª
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@idol_tvo
TVer¡§https://tver.jp/series/srwuzykz3k
¥¢¥¯¥»¥¹¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå 1³¬¥Ûー¥ë¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºåËÜ¼ÒÆâ¡Ë
¢©540-8519¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÁ°1-1-7
µþºå¡¦Osaka Metro Å·Ëþ¶¶±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó6Ê¬¡¦JRÅìÀ¾Àþ Âçºå¾ëËÌµÍ±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬
²ñ¾ìMAP :
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%EF%BC%88Television+Osaka,+Inc.%EF%BC%89/@34.6908318,135.518635,17z/data=!3m2!4b1!5s0x6000e72bb87c57a7:0x4c2d3485a00d318c!4m6!3m5!1s0x6000e72bd17ee7f3:0x6314520f495f7b48!8m2!3d34.6908318!4d135.5212099!16s%2Fg%2F1tq6dcv6?entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MTIwNC4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D
¢¨Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿ä¾©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤ÎÍ½þ¾ùÅÏ¡¦Å¾ÇäÅù¤Î¶Ø»ß
¢¨µÒÀÊ¤Ç¤ÎÏ¿²»/»£±Æ¶Ø»ß
¢¨Æþ¾ì»þ¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¡¢Æþ¾ì»þËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ËÜ¿Í°Ê³°¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ÑÍ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤¯¤¦¤¨¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤äÈ¯¸À¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¡¦²ñ¾ìÆâ¤Ë¥¢¥ë¥³ー¥ëÎà¤Î»ý¹þ¤ß¡¢°û¼ò¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ÎÆþ¾ì¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¤âÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥³¥ó¥µー¥È¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤¯°Ù¡¢²áÅÙ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¹Ô°Ù¤ò¶Ø»ß¤È¤·¡¢È¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï²ñ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤ªÀ¼¤¬¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Å«¡¢¸ýÅ«¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¤¿¥³ー¥ë¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Î¥³ー¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê²»¤ò½Ð¤¹¹Ô°Ù¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï±é½Ð¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¾ìÆâ¤Ç·¸°÷¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ê¤É¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¾ðÊó
¸ø¼°HP¡§https://www.tv-osaka.co.jp/sp/idolfes_2026
¸ø¼°X(µìTwitter): https://x.com/tv_osaka_idol
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°: ¡ô¤Ï¤Ð¥Õ¥§¥¹(https://x.com/search?q=%23%E3%81%AF%E3%81%B0%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9&src=typeahead_click)
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@idol_tvo
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
idol@tv-osaka.co.jp¡Ê¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹ ±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö
Ê¿Æü¡¡¸áÁ°10:00¤«¤é¸á¸å6:00
¢¨¥áー¥ë¤ÎÊÖ¿®¤ÏÍâ±Ä¶ÈÆü°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¼ÁÌä¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£