¹õÌ´¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥êー¥Ê3Days¡õÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¸ø±é³«ºÅ·èÄê¡ª½é¤ÎÁ´¶ÊºÆÏ¿¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥ô¥¡ー¥¢¥ë¥Ð¥à2ËçÆ±»þÈ¯Çä¤âÈ¯É½
1994Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈþ³Ø¤È³Ú¶Ê¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤ÇÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·¡¢º£¤Ê¤ª¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡ÖÀ¶½Õ¡×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒHEEK¤Ï¡¢À¶½Õ¤È¿Í»þ¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¹õÌ´¡×¤¬¡¢2026Ç¯7·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥È¥è¥¿¥¢¥êー¥Ê3Days¡¢9·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï´°Á´¥ê¥Æ¥¤¥¯¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥ô¥¡―¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò2ËçÆ±»þ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚURL¡Ûhttps://kuroyume.info/
À¶½Õ¡ÊVo¡Ë¤È¿Í»þ¡ÊBa¡Ë¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¹õÌ´¤Ï¡¢¡ÖTHE PERFECT DAYS TO DIE -¥¶ ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È ¥Ç¥¤¥º ¥È¥¥ ¥À¥¤-¡×¤ÈÂê¤·¡¢2026Ç¯7·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¥È¥è¥¿¥¢¥êー¥ÊÅìµþ¤Ë¤Æ3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯9·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç¤Î¸ø±é¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢ºÆÏ¿¥¢¥ë¥Ð¥à2ºî¤òÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë³Ú¶Ê·²¤ò¸½ºß¤ÎÆó¿Í¤¬²þ¤á¤Æ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¡¢½é¤È¤Ê¤ëÁ´¶Ê¿·Ï¿¤Î¡Ö´°Á´¥ê¥Æ¥¤¥¯¡¦¥»¥ë¥Õ¥«¥ô¥¡ー¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥È°ì¼¡Àè¹Ô
¡¦¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00～2·î2Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¦¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/kuroyume/
¢¨¼õÉÕ»þ´Ö¤è¤êÍ¸ú
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ä¥Á¥±¥Ã¥È°ú¤¼è¤êÊýË¡¤Ï¼õÉÕ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢£ ⿊Ì´ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¶½Õ¡ÊVo¡Ë¤È¿Í»þ¡ÊB¡Ë¤Î2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
1994Ç¯2·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Öfor dear¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡¢°Ê¹ß¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥Á¥ãー¥È¾å°Ì¤òµÏ¿¤·¶²¤ë¤Ù¤¸ø±é¿ô¤Î¥Ä¥¢ー¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢1999Ç¯¤ËÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£
2009Ç¯1·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤ª¤è¤Ó²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡¢°ìÃ¶½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤â2010Ç¯1·î¤ËºÆ»ÏÆ°¤òÈ¯É½¡£2Ëç¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤È¶¦¤Ë¥í¥ó¥°¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤¤ºÆ¤Ó¤½¤Î³èÆ°¤ÏµÙ»ß´ü´Ö¤ËÆþ¤êÄÀÌÛ¤¹¤ë¡£
2025Ç¯2·î9Æü¡¢¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ10Ç¯¿¶¤ê¤ËÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç¤ÎÉü³è¸ø±é¤òÈ¯É½¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿ô»þ´Ö¤Ç´°Çä¡£2·î11Æü¤Ë¤Ï¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£
2026Ç¯7·î¤È9·î¤Ë¥È¥è¥¿¥¢¥êー¥Ê¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHEEK
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¼Âç±ò Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£²ÃúÌÜ£²-£´-£´£Á
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³ÚÀ©ºî¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥µー¥ÈÀ©ºî