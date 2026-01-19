【2026年7月開幕】柿澤勇人・吉沢 亮主演（Wキャスト※五十音順）ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』キャスト16名の扮装ソロビジュアル解禁！【1月24日(土)から最速抽選先行開始】

株式会社ホリプロ

2016年にニューヨーク・ブロードウェイで上演されるやいなや、社会現象になるほどチケットが連日

完売となった大ヒットミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』が、日本版演出でついに今夏7月に上演決定！

主演のエヴァン・ハンセンを演じるのは、柿澤勇人と吉沢 亮（Wキャスト・五十音順）。両者ともに、ブロードウェイで本作を観劇し、日本版への出演を望んで今回の出演が決まった。

この度、キャスト16名の扮装ソロビジュアルが解禁された。東京公演のチケットはホリプロステージにて26年1月24日(土)12:00より最速抽選受付開始。

はじまりは、僕が僕に宛てた1通の手紙と、ひとつの嘘だった。

本作の作詞・作曲は「ラ・ラ・ランド」「グレイテスト・ショーマン」を手掛けたベンジ・パセックとジャスティン・ポール、そして脚本は、名作『RENT』に大きな影響を受けたスティーヴン・レヴェンソン。日本版演出を務めるのは、第25回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞し、数々の舞台・ミュージカルの演出で注目を集める小山ゆうな。

残酷で混沌としたSNS時代に、自分の居場所を切実に求める青年の孤独感や葛藤、他人の悲嘆を自分の物語として共有したがる心理、大人たちの不器用な喪失との向き合い方などを見事に描き出した本作を、豪華キャスト・スタッフとともに日本で新たに創り上げる。



主演のエヴァン・ハンセンを演じるのは、柿澤勇人と吉沢 亮。社交不安障害を抱え孤独な日々を送るエヴァンが、クラスメイトの死ととっさについた嘘がきっかけで本当の自分に気づくまでの過程が描かれる。キャッチーで聞く人の心を揺さぶる名曲とともに、一人の青年の孤独と葛藤を舞台上で表現する。

さらに、エヴァンの母親であるハイディ役に安蘭けいと堀内敬子、エヴァンが心魅かれるゾーイ役に木下晴香と松岡茉優など、人気と実力を兼ね備えたキャストが各役Wキャストで出演する。そして登場人物の内面を表現する“影”をダンサーが演じ、何度観ても新たな発見と高揚感を得られるに違いない。



現代に生きるすべての人が抱える理想と現実のジレンマをストレートに表現し、「居場所」を求める全ての人へ贈る希望に満ちたミュージカルに乞うご期待ください。

東京公演は2026年7月25日(土)～8月23日(日)EX THEATER ARIAKE (東京ドリームパーク内)にて上演、その後愛知・大阪にて上演予定。東京公演チケットはホリプロステージにて1月24日(土)12:00から最速抽選先行受付開始。

ホリプロステージ会員のご案内はこちら＞＞

https://horipro-stage.jp/member/

＜東京公演＞

期間：2026年7月25日(土)～8月23日(日)

会場：EX THEATER ARIAKE (東京ドリームパーク内)

主催：ホリプロ／テレビ朝日

企画制作：ホリプロ

星取り・キャストスケジュール＞＞(https://horipro-stage.jp/stage/dearevanhansen2026/#schedule)

扮装ソロビジュアル

■柿澤勇人／吉沢 亮（エヴァン・ハンセン役）※Wキャスト

エヴァン・ハンセン役：柿澤勇人（Wキャスト）エヴァン・ハンセン役：吉沢 亮（Wキャスト）

■安蘭けい／堀内敬子（ハイディ・ハンセン役）※Wキャスト

ハイディ・ハンセン役：安蘭けい（Wキャスト）ハイディ・ハンセン役：堀内敬子（Wキャスト）

■木下晴香／松岡茉優（ゾーイ・マーフィー役）※Wキャスト

ゾーイ・マーフィー役：木下晴香（Wキャスト）ゾーイ・マーフィー役：松岡茉優（Wキャスト）

■立石俊樹／廣瀬友祐（コナー・マーフィー役）※Wキャスト

コナー・マーフィー役：立石俊樹（Wキャスト）コナー・マーフィー役：廣瀬友祐（Wキャスト）

■上口耕平／須賀健太（ジャレッド役）※Wキャスト

ジャレッド役：上口耕平（Wキャスト）ジャレッド役：須賀健太（Wキャスト）

■高野菜々／宮澤佐江（アラナ役）※Wキャスト

アラナ役：高野菜々（Wキャスト）アラナ役：宮澤佐江（Wキャスト）

■瀬奈じゅん／マルシア（シンシア・マーフィー役）※Wキャスト

シンシア・マーフィー役：瀬奈じゅん（Wキャスト）シンシア・マーフィー役：マルシア（Wキャスト）

■石井一孝／新納慎也（ラリー・マーフィー役）※Wキャスト

東京公演チケット情報

ラリー・マーフィー役：石井一孝（Wキャスト）ラリー・マーフィー役：新納慎也（Wキャスト）

＜公演スケジュール＞

期間：2026年7月25日(土)～8月23日(日)[35回]

会場：EX THEATER ARIAKE (東京ドリームパーク内)

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/12/DEH2026_seatmap_gold.png)

＜上演時間＞

3時間(休憩込み)※変更の可能性あり

＜チケット料金＞

S席：平日14,000円／土日祝15,000円

A席：平日9,000円／土日祝10,000円



Yシート（20歳以下当日引換券）：2,000円＊

U-25（25歳以下当日引換券）：5,500円



＊＝ホリプロステージのみ取扱い

※3階席最前列は安全確保の手すりが視界に入るため、演出の一部が見えにくい可能性がございます。ご了承の上、お買い求めください。

＜ホリプロステージ チケット販売スケジュール＞

【抽選先行】

2026年1月24日(土)12:00～2月1日(日)23:59

【先着先行】

ゴールド会員：2月28日(土)12:00～3月15日(日)23:59

レギュラー会員：2月28日(土)13:00～3月15日(日)23:59

【一般発売】3月18日(水)11:00～

【Yシート（20歳以下当日引換券）】3月23日(月)17:00～3月29日(日)23:59

【U-25（25歳以下当日引換券）】5月31日(日)10:00～

チケット販売詳細はこちらをご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/dearevanhansen2026_ticket/

＜ほかチケット取扱い＞

・テレ朝チケット

https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/dearevanhansen2026

・チケットぴあ

・イープラス

・ローソンチケット

URLは追って発表いたします。



＜公演中イベント＞

【ホリプロステージ会員貸切公演】

・8月1日(土)12:00

Wキャスト出演者：吉沢 亮、堀内敬子、木下晴香、立石俊樹、須賀健太、高野菜々、マルシア、新納慎也

・8月1日(土)17:00

Wキャスト出演者：柿澤勇人、安蘭けい、松岡茉優、廣瀬友祐、上口耕平、宮澤佐江、瀬奈じゅん、石井一孝

特典：

・［12:00回］終演後、スペシャルカーテンコール実施

・［17:00回］終演後、アフタートーク実施

アフタートーク登壇者：柿澤勇人、安蘭けい、小山ゆうな（翻訳・演出）

・［共通］来場者全員プレゼント：ステッカー



※ホリプロステージ会員貸切となります。

※アフタートークは終演後、約20分間実施予定。

※アフタートークの登壇者は急遽変更になる場合もございます。

※対象公演回のチケットをお持ちの皆様ご参加いただけます。

【アフタートーク】

・7月30日(木)18:00

登壇者：立石俊樹、宮澤佐江、瀬奈じゅん

・8月4日(火)18:00

登壇者：木下晴香、須賀健太、新納慎也

・8月5日(水)13:00

登壇者：柿澤勇人、松岡茉優、高野菜々

・8月13日(木)18:00

登壇者：安蘭けい、上口耕平、石井一孝

・8月18日(火)18:00

登壇者：堀内敬子、廣瀬友祐、マルシア



※終演後、約20分間実施予定。

※アフタートークの登壇者は急遽変更になる場合もございます。

※対象公演回のチケットをお持ちの皆様ご参加いただけます。

ツアー公演詳細

＜愛知公演＞

期間：2026年8月29日(土)～9月6日(日)

会場：御園座

主催：御園座

お問い合わせ：御園座 052-222-8222（平日10:00～18:00）

URL：https://www.misonoza.co.jp/lineup/month260829.html

【アフタートーク】

・8月31日(月)17:00

登壇者：柿澤勇人、堀内敬子、瀬奈じゅん

・9月3日(木)17:00

登壇者：松岡茉優、廣瀬友祐、新納慎也



＜大阪公演＞

期間：2026年9月10日(木)～21日(月)

会場：梅田芸術劇場メインホール

主催：梅田芸術劇場

お問い合わせ： 梅田芸術劇場 0570-077-039（10:00～13:00／14:00～18:00）

URL：https://www.umegei.com/schedule/1357/

【アフタートーク】

・9月14日(月)18:00

登壇者：安蘭けい、木下晴香、立石俊樹

・9月17日(木)18:00

登壇者：柿澤勇人、マルシア、石井一孝

ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』公演情報

＜スタッフ＞

脚本：スティーヴン・レヴェンソン

作詞・作曲：ベンジ・パセック／ジャスティン・ポール

翻訳・演出：小山ゆうな

訳詞：高橋知伽江

音楽監督・歌唱指導：清水恵介

振付：松田尚子

美術：乘峯雅寛

照明：勝柴次朗

音響：山本浩一

映像：上田大樹

衣装：伊藤佐智子

ヘアメイク：鎌田直樹

音楽監督助手・稽古ピアノ：浅野直子

演出助手：河合範子

舞台監督：幸光順平



＜キャスト＞ ※各役五十音順

エヴァン・ハンセン：柿澤勇人／吉沢 亮*

ハイディ・ハンセン：安蘭けい／堀内敬子*

ゾーイ・マーフィー：木下晴香／松岡茉優*

コナー・マーフィー：立石俊樹／廣瀬友祐*

ジャレッド：上口耕平／須賀健太*

アラナ：高野菜々／宮澤佐江*

シンシア・マーフィー：瀬奈じゅん／マルシア*

ラリー・マーフィー：石井一孝／新納慎也*

尾関晃輔、澤村 亮、瀬崎宙乃、十川大希、福島玖宇也、藤田実里、渡邉 南

*＝Wキャスト

＜あらすじ＞

エヴァン・ハンセン（柿澤勇人／吉沢 亮）は学校に友達がおらず、唯一の家族である母親ハイディ（安蘭けい／堀内敬子）にも心を開けずにいる。社交不安障害の治療のため医師に勧められ、書いていた「Dear Evan Hansen（親愛なるエヴァン・ハンセンへ）」から始まる自分宛の手紙を、ある日、学校で同級生のコナー（立石俊樹／廣瀬友祐）に持ち去られてしまう。それは誰にも見られたくないエヴァンの心の声が書かれた手紙だった。

後日、校長室に呼び出されたエヴァンは、コナーの父ラリー（石井一孝／新納慎也）と母シンシア（瀬奈じゅん／マルシア）からコナーが自ら命を絶った事を知らされる。悲しみに暮れるコナーの両親は息子が持っていた手紙を見つけ、コナーとエヴァンが親友だったと思い込み、二人の友情を詳しく知るためにエヴァンを夕食に招待する。夕食の席で妹のゾーイ（木下晴香／松岡茉優）から疑いの目を向けられるものの、エヴァンは両親の悲しみに耐えきれず、とっさに嘘をついてしまう。

さらにエヴァンは、友人のジャレッド（上口耕平／須賀健太）の力を借りて、友情の証拠であるメールのやり取りをでっち上げる。コナーの両親にメールのやり取りを見せ、“コナーとの楽しかった思い出”を語り、嘘を塗り重ねてしまう。

エヴァンとジャレッド、同級生のアラナ（高野菜々／宮澤佐江）は、コナーの存在を忘れないためにコナー・プロジェクトを学校で立ち上げる。エヴァンの感動的な作り話のスピーチがSNSで急速に拡散され、彼と周囲の人々の人生を大きく動かす。

やがて〈とっさについた嘘〉の真実が少しずつ明らかになり、事態は思いもよらぬ方向に進んでいく―――。

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/dearevanhansen2026

公式Instagram＝https://www.instagram.com/dearevanhansen_jp/

#dearevanhansenjp