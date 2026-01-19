1周年記念！2/21(土)・22(日) 第7回 個人投資家サミット 開催！

個人投資家サミットとは？

「株式投資を、もっと身近に」をコンセプトとした、個人投資家と上場企業が直接対話できるIRイベントである。

注目ポイント1：MCが上場企業を0から深堀る対談セッション

注目ポイント2：著名投資家が投資手法を明かす特別セッション

注目ポイント3：上場企業社長や投資家同士が直接対話できる交流会



登壇企業について「深く理解できる」、

投資手法が「深く学べる」、

著名投資家や上場企業と「深く話せる」特別な個人投資家イベント。

イベントの詳細

登壇ゲスト

第6回 個人投資家サミットの様子（2025年12月開催）[表: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/215_1_c4600f9c4b742ac75ac393f5ef7653f5.jpg?v=202601190621 ]2月21日(土) ご登壇名古屋の長期投資家 なごちょう 氏

Xのフォロワー8万人超えの個人投資家。

長期投資を中心に情報発信している。

2月22日(日) ご登壇ただかぶ 氏

Xのフォロワー5.8万人超えの個人投資家。

初心者にも分かりやすい投資の情報発信をしている。

登壇企業

代表取締役社長 吉村 公孝 氏ベイシス(東証GRT 4068)

通信インフラの構築・運用を軸に、5GやIoT、DX領域まで幅広く支援するテクノロジー企業。通信キャリア向けのネットワーク設計・施工・保守で培った現場力と技術力を強みに、企業のデジタル化や社会インフラの高度化を支えている。

代表取締役社長 中村 慎吾 氏Veritas In Silico(東証GRT 130A)

mRNAを標的とする低分子医薬品の創出に取り組む。独自の創薬プラットフォーム「ibVIS(R)」を活用した「mRNA標的低分子創薬」により、従来手法では対応が難しかった疾患への治療可能性を広げ、製薬企業との共同研究を通じてアンメット・メディカル・ニーズの解消を目指している。

取締役CFO 平山 亮 氏MFS(東証GRT 196A)

住宅ローン比較サービス「モゲチェック」と不動産投資プラットフォーム「INVASE」を展開するフィンテック企業。独自のクレジット分析に基づくローン提案や、物件とローンをオンラインで一体化した投資支援を通じ、金融と不動産をテクノロジーで結び、身近な領域の課題解決を目指している。

代表取締役社長 中西 良祐 氏ブロードエンタープライズ(東証GRT 4415)

集合住宅向けに高速インターネット「B-CUBIC」をはじめとするICTサービスを提供。通信インフラの導入・運用からIoTやDX支援までを一気通貫で手がけ、不動産価値の向上と快適な住環境の実現を通じて、住まいのデジタル化を推進している。

代表取締役社長 細川 馨 氏ビジネスコーチ(東証GRT 9562)

企業の経営層や管理職向けに、コーチングを軸とした人材開発・組織開発支援を提供。個人の行動変容と組織力の向上を同時に促すプログラムを通じ、企業の持続的な成長と変革の実現を支えている。

代表取締役社長執行役員 井出 尊信 氏高千穂交易(東証PRM 2676)

セキュリティやネットワーク、半導体・電子部品などを扱う技術商社。グローバルなパートナー網と技術力を活かし、製品提供からシステム構築・保守までを一貫して支援し、企業のIT化・高度化を支えている。

代表取締役社長執行役員 伊東 祐司 氏LIFULL(東証PRM 2120)

不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」を中核に、住まい領域の情報・サービスを提供。テクノロジーとデータを活用し、住まい探しから暮らしの意思決定までを支援することで、より良い住生活の実現を目指している。

その他複数社登壇予定。

